Najboljši filmi iz leta 2025: 12 znanstvenofantastičnih in superherojskih filmov, če želite pobegniti pred resničnostjo

Za vas smo zbrali tako vznemirljive filme iz leta 2025, ki vas bodo popeljali v prihodnost ali alternativne resničnosti. Nezemljani, umetna inteligenca in superheroji – vse to lahko najdete v naši zbirki. Zato se lotimo najboljših superherojskih filmov in znanstvenofantastičnih filmov iz leta 2025!

Mickey 17 (HBO Max)

Človeško življenje je poceni. Medplanetarne odprave s seboj vzamejo ljudi za enkratno uporabo in jim naložijo, da opravljajo življenjsko nevarne naloge. Njihovo bistvo je nekje shranjeno: ko je njihovo telo uničeno, dobijo novo, napolnjeno s starimi spomini, in vse se nadaljuje, kot da se ni nič zgodilo. Vendar ni popolnega sistema: nekega dne, ko je narejen nov klon, ki nadomesti ljudi za enkratno uporabo, za katere se misli, da so mrtvi, se tudi stari vrne v bazo.

Partner (HBO Max)

Časi se spreminjajo, spreminjajo se tudi ljubezenske zgodbe. V tem filmu se na primer nekaj mladih parov sprosti za vikend v eni od svojih hiš. Potem postopoma postane jasno, da so vsi tam iz različnih razlogov, si želijo različnih stvari in hrepenijo po različnih stvareh. Nekateri so si izbrali veliko denarja, skritega v hiši. Nekateri si želijo veliko več svobode. Nekateri si želijo, da bi eden od njih umrl. In nekateri svoj obstoj dolgujejo sodobni tehnologiji.

Soteska (Apple TV+)

Dva elitna agenta sta poslana na stražna stolpa na nasprotnih straneh skrivne soteske, da bi zaščitila svet pred nevidno grožnjo. Ko se od daleč povežeta, se vse bolj približata skrivnosti kataklizme, ki grozi človeštvu.

Dolgi pohod (v kinodvoranah)

V filmski adaptaciji romana Stephena Kinga iz leta 1979 Ameriki vlada totalitarni režim. Sistem vsako leto organizira dogodek z imenom Dolgi pohod, kjer morajo mladi moški hoditi s hitrostjo pet kilometrov na uro, ne da bi se ustavili, sicer bodo usmrtjeni, dokler ne ostane živ le eden.

Fantastični štirje: Prvi koraki (Disney+)

Fantastični štirje: Prvi koraki, postavljeni v živahen retro-futuristični svet, ki spominja na šestdeseta leta prejšnjega stoletja, predstavljajo prvo družino Marvel: Reeda Richardsa, Sue Storm, Johnnyja Storma in Bena Grimma, ki se takoj soočijo z največjim preizkusom doslej. Negovati morajo tako svoj junaški jaz kot tudi družinske vezi, medtem ko se borijo proti požrešnemu vesoljskemu bogu Galactusu in njegovemu skrivnostnemu glasniku, Srebrnemu popotniku, ki ogrožata Zemljo.

Tron: Ares (v kinodvoranah)

Visoko napreden program z imenom Ares je poslan iz digitalnega sveta v resnični svet na nevarno misijo. To bo prvo srečanje človeštva z umetno inteligentno življenjsko obliko.

Strele* (Disney+)

V filmu Strele* Marvel Studios sestavlja nenavadno ekipo antijunakov: Yeleno Belovo, Buckyja Barnesa, Rdečega rangerja, Duha, Trenerja in Johna Walkerja. Potem ko pobegnejo iz smrtonosne pasti, ki jo je nastavila Valentina Allegra de Fontaine, se ti razočarani liki podajo na nevarno misijo, ki jih bo prisilila, da se soočijo s temnimi epizodami iz svoje preteklosti.

M3GAN 2.0 (Apple TV+)

Dve leti po dogodkih prvega filma tovarna orožja ukrade tehnologijo M3GAN in ustvari še bolj nevarno Amelio. Ko se Amelia osvobodi, sta prisiljena obuditi M3GAN, da se borita proti novi morilski umetni inteligenci za preživetje človeštva.

Bugonia (v kinodvoranah)

Dva mladeniča, obsedena z zarotami, ugrabita vplivno direktorico multinacionalke, prepričana, da je vesoljka in da namerava uničiti Zemljo. Tokrat režiser Yorgos Lanthimos preseneti gledalce s predelavo korejskega filma iz leta 2003 z Emmo Stone in Jessejem Plemonsom v glavnih vlogah.

Anketa (Prime Video)

V bližnji prihodnosti, kjer je rojevanje otrok strogo regulirano, se sedemdnevna anketa para o pravici do starševstva spremeni v psihološko nočno moro, ki ju prisili, da premislita o temeljih svoje družbe in pravi naravi človeškega obstoja.

Plenilec: Planet opic (v kinodvoranah)

V prihodnosti, na oddaljenem planetu, mladi Plenilec, ki ga je izgnalo njegovo pleme, najde nepričakovanega zaveznika v androidu Thii. Skupaj se podata na nevarno potovanje, da bi našla na videz nepremagljivega sovražnika.

+ 1 znanstvenofantastični film, ki se ga lahko veselite v letu 2025:

Avatar: Ogenj in pepel (madžarska premiera: 18. december 2025)

James Cameron gledalce popelje nazaj na Pandoro v očarljivo novo pustolovščino Jakea Sullyja, marinca, ki je postal vodja Na’vijev, Neytiri, bojevnice Na’vijev in družine Sully.