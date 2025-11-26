5 romantičnih zgodb, ki vas bodo to jesen zaljubile

Listje pada, ogenj prasketa v kaminu, skodelica čaja se nam pari v rokah … vzdušje ne bi moglo biti bolj romantično kot to. Za popoln trenutek manjka le ena stvar: romantična knjiga, katere strani, stkane z ljubeznijo, vas vabijo na brezčasno potovanje, ne da bi zapustili toplino doma.

Leonóra Mörk: Plesne ure v Londonu

Piše se leto 1723 v meglenem Albionu, ko naša protagonistka, 17-letna Nell, nenadoma izgubi vse, kar ji poganja srce: starše, dom, bogastvo in strast, ples. Začne novo poglavje v svojem življenju, postane služkinja, in to ne kar kdorkoli – poišče zatočišče v hiši slavnega skladatelja Händla. Nell takoj očarajo čudovite melodije, ki so zanjo le še bolj privlačne kot skrivnostni, a hkrati znani umetnik. Idila se kmalu konča in na njuno vzhajajočo zvezo meče senco temna skrivnost, ki se razkrije v povezavi z dekletovim poreklom. Nell se mora odločiti: sredi dvomov in cunamija spominov, ki prihajajo na dan, se bo oklepala vsega, za kar je prej verjela, da je resnično, ali bo sprejela to, kar v resnici je? Tokrat Leonórin novi roman bralce popelje v Anglijo kralja Jurija, da bi v kavalkadi elegantnih salonov, bleščečih gledališč in temnih ulic pripovedoval zgodbo o poželenju, izgubi, glasbi in tragediji ljubezni.

Magda Szabó: Magdalena

Magdalena poskuša iz majhnih, a toliko bolj dragocenih mozaičnih koščkov sestaviti vse, česar Magda Szabó ni imela več priložnosti povedati: o štirih poletjih, stkanih z ljubeznijo, ki jih je pisateljica preživela z roko v roki z Gerhardom, mladim avstrijskim kemikom, v čarobnem mestu Dunaj. Zgodba o čudoviti ljubezni, ki jo je živela v senci bližajoče se vojne, oživi s pomočjo romanesknih fragmentov, zgodbe, skrite v rokopisu, pisem, ki jih je pisateljica nedavno odkrila iz svoje zapuščine, in fotografij – obarvanih z intervjujem z Lórántom Kabdebójem, esejem Ibolye Murber in kratko zgodbo Orsolye Karafiáth. Grajski parki, aristokratski sijaj, novi družinski člani in prijatelji … Magdaléna – mlada Magda Szabó – in njen zaročenec skupaj pišeta zgodbo o svoji ljubezni v pisateljičinem drugem domu, glavnem mestu Avstrije – in za to potrebujeta bralca in njegovo domišljijo.

András Kocsik: Med godbami in zvezdami

Za tiste, ki ste se tako kot mi spraševali, kako bi bilo štopati po Ameriki, priporočamo novi roman Andrása Kocsika. V resnični zgodbi Med godbami in zvezdami se s pisateljem, ki se je lotil nič manjše naloge, kot da zapusti Szeged in štopira, da bi odkril obljubljeno deželo – in seveda sebe, odpravimo v svet. Roman popotnika iz Transilvanije je hkrati popotniški vodnik in priročnik za samospoznavanje: trdno verjame, da se »duša v gibanju dobro počuti«, zato stori vse, kar je v njegovi moči, da izboljša njeno zdravje in razširi njena obzorja. Spremljajo ga prozelitizatorji, nori vietnamski veterani, mačisti kavboji in hipiji, med pustolovščino pa celo naleti na Stephena Kinga – in njegovo nenehno gibanje ter želja po svobodi ga popeljeta na kraje, kjer vsaka celica v njegovem telesu čuti, da na svetu ne bi moglo biti boljšega kraja.

John Steinbeck: Vzhodno od raja

Timsel, kar pomeni »morda«: morda najpomembnejša beseda na svetu, ki odpira nešteto poti za vse nas. Junaka Steinbeckovega magnum opusa, Adam in Charles Trask, sta imela pred seboj veliko poti. Kot mnogi drugi sta se tudi radikalno različna brata poskušala uveljaviti na svoj način sredi ne ravno idiličnih okoliščin – Amerike 19. stoletja, razdejana od državljanske vojne. Življenje ju je nato potisnilo na povsem različne poti in nato, kot da bi se jima posmehovalo, prineslo njuno izpljunjeno dvojnico v obliki Adamovih sinov dvojčkov. Lika obeh fantov natančno prikličeta razlike med njunimi predniki, boj za očetovo ljubezen, številne konflikte – toda ali je mogoče prekiniti družinske vzorce? Ali lahko sami oblikujemo svojo usodo v krvoločnih obdobjih zgodovine? Timsel – pot je odprta. Svetovno znana klasika dokazuje resnico, ki se skriva za citatom iz Stare zaveze, z včasih mračnim, včasih pa upanja polnim tonom.

Hattie Williams: Grenko-sladko

Prvenec Hattie Williams razkriva vseobsegajoč, strasten odnos med mlado PR direktorico založbe in pisateljico, ki jo idolizira romantičnemu občinstvu – in kaže, da je tisto, kar imamo najraje, včasih lahko ovira za naše brbončice. Glavni junak te fascinantne zgodbe, Charlie, se počuti, kot da je končno prispel: živi v Londonu, star je 23 let, samski in, kar je najpomembneje, pravkar je dobil sanjsko službo. Richard Aveling je star 53 let, poročen in brez pretiravanja odločilni pisatelj svoje generacije. Ni čudno, da morata svoj vseobsegajoči, grešni odnos skrivati do samega konca – in da si Charlie kmalu ne more več predstavljati življenja brez njega. Bittersweet nežno in intimno analizira vprašanja odnosov moči in ranljivosti duš, pa tudi to, kaj pomeni ljubiti nekoga – in seveda tudi sebe.