8 navdihujočih knjig o življenjskem slogu in samoizboljšanju, če se želite naučiti nekaj novega

Najbolj nadarjeni pisatelji kar izlivajo fantastične knjige. Tokrat so bile na mizi knjige o življenjskem slogu in duševnem zdravju, natančneje, za vas smo pripravili izbor 8 novoizdanih knjig.

Dr. Howard J. Luks: Poenostavljena dolgoživost – dolgo in zdravo življenje ni nujno zapleteno

Izšla je najnovejša knjiga dr. Howarda J. Luksa, ortopedskega kirurga, specializiranega za športno medicino, v kateri pojasnjuje, kako lahko s praktičnimi strategijami dosežemo dolgo in zdravo življenje brez napornih vadb in samomučenja. Knjiga poudarja, kako vaše presnovno stanje vpliva na tveganje za večino kroničnih bolezni in zakaj je presnovno zdravje ključ do dolgega in uravnoteženega življenja. Dolgoživost razblinja mite, ki krožijo v javnosti, lahko razumemo, kako so vsi sistemi našega telesa povezani, lahko naredimo praktične korake za ohranjanje presnovnega zdravja in ne bomo več nasedali lažnim informacijam in dragim prehranskim dopolnilom.

Ari Whitten in Alex Leaf: Energija hrane – Kako premagati utrujenost in biti ves dan energičen

V današnjem hitrem svetu so knjige, kot je knjiga Arija Whittena in Alexa Leafa “Energija hrane”, pravi zaklad. Iz nove knjige se lahko naučimo, kako preusmeriti svoja telesa iz obrambnega stanja v stanje optimalne zmogljivosti, kako premagati kronično utrujenost in kako se napolniti z energijo. Knjiga predstavlja jasne prehranske metode, specifična živila, superživila in prehranska dopolnila, ki prispevajo k zdravemu delovanju našega telesa ter povečujejo naše duševno in čustveno dobro počutje.

Tamás Bereczkei: Disonanca – evolucijske pasti sodobne civilizacije

Zakaj človeštvo trpi zaradi različnih odvisnosti? Zakaj se počutimo osamljene, tudi ko smo obkroženi s številnimi ljudmi? Zakaj so stres, debelost in depresija tako pogosti? V svojem najnovejšem delu Tamás Bereczkei ta težka vprašanja postavlja v perspektivo evolucijske psihologije. Precejšen delež naših težav izhaja iz dejstva, da naši fiziološki, čustveni in kognitivni procesi, ki so nastali med evolucijo, ne morejo slediti noro hitrim spremembam, ki se dogajajo v našem svetu, zato se nenehno pojavlja nekakšna disonanca. Rešitev se morda skriva v sledenju zgledu naših prednikov, pa naj gre za razumno prehrano, ustrezno telesno vadbo ali gradnjo intimnih odnosov.

Gabriella Keszthelyi: Katera barva je verjetna? – Matematika naključja

Novo izdana knjiga Katera barva je verjetna? V zvezku z naslovom avtorica poskuša odgovoriti na vprašanje, kako se verjetnosti prepletajo v našem vsakdanjem življenju in kako sta povezana matematično in kritično mišljenje. Knjiga z jasnimi in praktičnimi primeri sprehaja skozi zgodovino izračunov verjetnosti, pri čemer temo prepreda s številnimi vznemirljivimi zanimivimi dejstvi. Obravnava tudi številna očitna protislovja in kognitivna popačenja ter prikazuje, kateri zaviralni dejavniki so prisotni v našem razmišljanju in zakaj pogosto ne moremo pravilno presoditi verjetnosti, da se bodo določeni dogodki zgodili.

Martin Korte: Strojna inteligenca – kako se znebiti digitalnega stimulativnega dampinga?

Lahko rečemo, da skoraj vsa področja našega življenja obvladujejo digitalne naprave, od našega dela do zasebnega življenja, čustev in načina razmišljanja. Kakšen pa je vpliv nenehnega strmenja v zaslon na naše možgane in vedenje? Senzacionalna knjiga Martina Korteja z učinkovitimi metodami pomaga krmariti po informacijski džungli in nas spodbuja, da se zavestno lotimo tehnoloških orodij in se ne izgubimo v labirintu digitalnega sveta.

Adrienn Szakács: Psiholog na polici – Naše družinske krize

Prvi del serije Psiholog na polici nudi podporo v življenjskih situacijah, ki za nas vključujejo resne duševne boje, krize in blokade, pa naj gre za rojstvo otroka, začetek šolanja, ločitev ali izgubo pomembnega sorodnika. Psihologinja Adrienn Szakács nam v berljivi in razumljivi obliki ponuja oporo, da lahko premagamo te težke situacije, raziskuje možne vzroke kriz, naloge, ki čakajo na rešitev, in opisuje notranje procese, povezane z njimi.

Toby Walsh: Najkrajša zgodovina umetne inteligence

Danes umetna inteligenca pridobiva vse večjo veljavo, a nova knjiga Tobyja Walsha briljantno povzema vse, kar je vredno vedeti o umetni inteligenci. Knjiga kronološko predstavlja, kako smo prišli od mehanskih računalnikov do tehnologije, ki jo poznamo danes, kako so delovali prvi roboti in za kaj so jih uporabljali ter kaj imajo mitološka bitja opraviti s ChatGPT. Ta znanstveno utemeljena izobraževalna knjiga na zabaven način predstavlja nastanek umetne inteligence, prežeta z vznemirljivimi dejstvi o njeni zgodovini.

Dr. Gordon Walker: Potni list v kraljestvo gliv – Vodnik po čarobnem svetu gob in mnogih drugih čudes

Knjiga dr. Gordona Walkerja, biologa in mikologa, ponuja celovito sliko ene največjih, a najbolj neznanih skupin živih bitij, skozi katero se lahko naučimo o čudovitem svetu gliv. Knjiga predstavlja razmnoževalne metode gob, njihove kompleksne življenjske cikle, raznolikost njihovega načina življenja, njihove zdravilne učinke, njihovo kulturno vlogo in nas celo seznani z nekaterimi mikroskopskimi skupinami gliv. Dr. Gordon Walker je zbral vse, kar je treba vedeti o gobah, od njihove vloge v ekosistemu do odgovornega nabiranja gob. Odličen priročnik za vse, ki jih zanimajo ta neverjetna bitja!