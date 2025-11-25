4+1 budimpeštanskih nočnih klubov, ki vas bodo popeljali nazaj v glamurozne noči prestolnice preteklosti

Vabimo vas na izjemno potovanje skozi čas, med katerim bodo v budimpeštanski noči eksplodirale iskre starih časov: tukaj so najbolj razkošni nočni klubi v mestu, kjer lahko že sončni vzhod postavi mejo glamurju!

Orfeum

Če si želite nočni klub, potem Orfeum! Edini nočni klub v državi s stalnim programom že 15 let očara javnost s svojimi penečimi predstavami, ki večer za večerom poudarjajo popolno harmonijo kulture in gastronomije. To jesen bodo poleg priljubljenih večernih gledaliških predstav na repertoarju tudi koncerti žive glasbe, predstave in revije! V Orfeumu vse to spremljajo različni domači prigrizki, večer pa krona široka izbira čudovitih vin, šampanjcev, kratkih pijač in koktajlov.

In kar je najboljše: naši bralci lahko s kuponom FUNZINE10 kupijo vstopnice za vsak novembrski večer na spletni strani Orfeuma z 10 % popustom.

1073 Budimpešta, Erzsébet körút 43-49.

Hiša Paprika Revue

Guljas, blišč in vse, kar je ljudskega: na veliko veselje domačinov in turistov je Hiša Paprika Revue to jesen končno odprla svoja vrata! Prizorišče v središču mesta, ki je najbolj “okusno po papriki”, prinaša najboljše iz madžarskih tradicij v pisan vrvež zabavne četrti z bleščečo folklorno predstavo in nebeškimi prigrizki. Med triurnim programom oživi svet madžarskih step, skozi dogodivščine klovna pastirja, plesalce, oblečene v veličastne kostume, fantastične glasbenike, neverjetnega vrvohodca in revijalno predstavo zlatogrlega pevca pa lahko okusimo tradicije naše države. Ko smo že ravno pri degustaciji, ne moremo oditi, ne da bi omenili pethodni meni, ki smo ga jedli med parado, ko smo ga obiskali – o tistem posebnem piščančjem paprikašu smo sanjali že od takrat …

1074 Budimpešta, Síp utca 27.

VIBE Budimpešta

Ste že slišali za budimpeštansko skrivno igrišče, najbolj mamljivo mesto na Széchenyijevem trgu? V VIBE večerja dobi povsem nov pomen: medtem ko uživate v bombastičnih okusih, plesalci, akrobati, ognjene predstave, glasba v živo in utripajoči DJ-ji okoli miz poskrbijo za vzdušje. Kuhinja streže robata žar, svež suši, mediteranske, južnoameriške in azijske prigrizke, bar pa je okusni laboratorij Marca Alvareza, enega najbolj priznanih miksologov na svetu – ni čudno, da se nihče ne more upreti dih jemajočemu meniju koktajlov! Zabava se v VIBE po večerji pravzaprav ne konča: večer bo od tu naprej resnično nepozaben.

1051 Budimpešta, Széchenyi tér 7-8.

Palača Matilda

Palača Matilda je že več kot stoletje središče družabnega življenja na bregovih Donave. Stene veličastne palače so že od samega začetka polne najbolj vznemirljivih zgodb, ikonično prizorišče je preživelo preobrate zgodovine in se je leta 2021 prerodilo v luksuzni hotel. Na strehi znamenitega hotela na ulici Váci je bil zgrajen neverjeten skybar: Vojvodinja hkrati oznanja brezčasno eleganco, veselje do »dolce vita« in svojim gostom ponuja najveličastnejši razgled. Izbor pijač v razkošnem baru na strehi bo poskrbel, da bo vaše razpoloženje vzletelo v nebo – medtem ko boste spoznavali plat mesta, ki jo lahko vidite le v Matildi.

1056 Budimpešta, Váci ulica 36.

+1: Orfeji, veseljaki – glasba noči

30. novembra lahko v MOMkultu doživimo vse, zaradi česar mnogi hrepenijo po dvajsetih in tridesetih letih: utripajoče vzdušje nočnih barov tistega časa bo na oder prinesel dih jemajoči nastop Adéla Jordána in Kálmána Csékija. Med posebnim večerom bodo na sporedu šansoni, uspešnice in zadimljene pesmi, občinstvo pa bo lahko doživelo vsakdanje življenje minule dobe, kjer so bili glavni junaki pogovori, spogledovanje in ples. Pripovedovalec večera bo ob spremljavi klavirja v živo Ádám Bősze, ki bo bleščeče potovanje skozi čas popestril z zanimivimi dejstvi iz glasbene zgodovine.

1124 Budimpešta, Csörsz utca 18.