Festival Cziffra preseneča občinstvo z očarljivimi produkcijami in svetovno znanimi umetniki

Festival Cziffra je danes postal odločilni dogodek na sceni klasične glasbe. Programska serija, ki jo je ustanovil pianist János Balázs, dobitnik Kossuthove nagrade, je prinesla novo perspektivo in oblikuje kulturno javno življenje na številnih področjih.

Festival Cziffra, ki poteka vsako leto, zato ni le koncertna serija, temveč raznolik kulturni projekt, ki prevzema številne zaveze, predstavlja vrednote in cilje ter hkrati neguje intelektualno zapuščino Györgyja Cziffre. Po New Yorku, Rimu in Bruslju občinstvo v prihodnjem obdobju pričakujejo predvsem v Budimpešti, vendar bodo programi festivala prisotni tudi v številnih podeželskih mestih od Ajke do Miškolca z edinstveno urejenimi koncerti, razstavami, filmskimi projekcijami in programi za razvoj talentov.

Februarja 2026 – kot so se privrženci festivala že navadili – čaka zainteresirane v prestolnici intenziven dvotedenski program, ki je hkrati odlična priložnost za predstavitev edinstvenih produkcij, ki jih ustvarja festival.

Srečanje glasbene odličnosti

Med Ligo prvakov bodo današnje glasbene ikone, ki delujejo v različnih žanrih, združile najboljše iz svoje umetnosti. 11. februarja 2026 se bodo v Akademiji Liszt srečali vrhunci jazza in ljudske glasbe: Kálmán Balogh (cimbal), Mihály Dresch (pihala), Mónika Lakatos (vokal) in Sárik Péter Trio, 22. februarja pa bo v ospredje stopila klasična glasba z nastopi Jánosa Balázsa (klavir), Gergelyja Bogányija (klavir), Kristófa Barátija (violina) in Gáborja Boldoczkega (trobenta).

Vsi so svetovno znani predstavniki svojih žanrov in mojstri svojih instrumentov v športnem izrazu: prvaki, ki bodo pod strokovnim vodstvom Andrása Batte, glasbenega zgodovinarja, dobitnika nagrade Széchenyi, pokazali zelo visoko raven umetniških srečanj.

Mihály Dresch

Koncert Rhapsody Essence obljublja pravo zanimivost 13. februarja v Akademiji Liszt, kjer bosta Concerto Budapest in János Balázs pod taktirko pianista Andrása Kellerja, dobitnika Kossuthove nagrade, izvedla največje rapsodije v glasbeni zgodovini: svetovno znana, epohalna dela Ravela, Rahmaninova, Liszta in Gershwina.

Ljubezen na prvo poslušanje

Eden najstarejših in najbolj priljubljenih programov festivala, Bárest, vas vabi, da raziščete glasbeni svet 20. in 30. let prejšnjega stoletja ter obudite barvit vrvež legendarnih peštanskih veseljakov, tokrat v gledališki dvorani MOMKult, ki je bila preurejena v prijeten prostor. Občinstvo čaka na valentinovo, 14. februarja: Lili Fehér (vokal, klavir) z zasedbo Hot Jazz Band ter Lajos Sárközy s svojo skupino.

V okviru edinstvene festivalske produkcije z naslovom Srečanje svetov bodo Petra Gubik, Erika Miklósa, János Balázs in Szalonna Pál István s svojim bendom 16. februarja v MOMKultu poklonili umetnost improvizacije, ki je tudi temelj ljudske glasbe in jazza, do neke mere pa tudi klasične glasbe.

Pod naslovom Ljubezen na prvi posluh bodo Franciska Törőcsik, János Lackfi in János Balázs 19. februarja v MOMKultu izvedli skupni večer, na katerem bodo ljubezenske pesmi Jánosa Lackfija (nekatere so bile napisane posebej za to predstavo) oživele v interpretacijah samega avtorja in igralke Franciske Törőcsik, ki bo na tem koncertu stopila tudi na oder kot pevka.

Svetovno znani pianist prihaja v Budimpešto

Tudi mednarodni umetniki, ki jih festival povabi, se redno pridružujejo toku dogodkov: koncert Davida Fraya bo 17. februarja v dvorani Vigadó. To je ena redkih priložnosti, ko svetovno znani francoski pianist izvede samostojni recital v Budimpešti.

Velja za enega najvplivnejših Bachovih izvajalcev našega časa, ki s svojimi inovativnimi interpretacijami navdušuje občinstvo. Fray ceni zvestobo partituri, a še bolj je njegova ustvarjalnost, ta mešanica pa ustvarja raven virtuoznosti, ki se popolnoma ujema z glasbeno dediščino, ki jo predstavlja festival Cziffra.

Program festivala Cziffra v letu 2026 bodo obogatili dodatni koncerti, večeri mladih talentov, razstave, izobraževalni pogovori in otroški program.

Več informacij o programih in nakupu vstopnic najdete na tej povezavi.