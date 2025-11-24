Bleščeča božična predstava prihaja v Budimpešto decembra

Decembra bodo Budimpeštani lahko uživali v nepozabni izkušnji: Baletno gledališče Székesfehérvár bo uprizorilo Hrestača ob spremljavi žive simfonične glasbe.

Športna dvorana Riz Levente bo 20. decembra od 19. ure dalje napolnjena z božičnim duhom, saj bo Baletno gledališče Székesfehérvár v Budimpešto pripeljalo Hrestača, morda eno najbolj priljubljenih božičnih predstav na svetu.

Sodobno baletno predstavo, ki prireja klasično delo, naredi posebno živo spremljavo Donavskega simfoničnega orkestra pod vodstvom Gáborja Horvátha, ki bo občinstvo očaral z najlepšimi melodijami Čajkovskega.

Veličastna produkcija v vsakem elementu

Produkcija v režiji Attile Egerházija je bila leta 2018 premierno uprizorjena v gledališču Vörösmarty in je od takrat nepogrešljiv del prazničnega časa – zdaj pa zaradi simfonične spremljave občinstvo navdušuje na ekskluzivn način.

Vsak trenutek predstave ponuja občinstvu resnično vizualno izkušnjo. Gibalno zaporedje, ki si ga je zamislil koreograf, nagrajenec Gyule Harangozója, odlično združuje elemente klasičnega in sodobnega baleta, bogato obarvani in podrobni kostumi igralcev pa produkcijo naredijo še bolj čudovito.

Čajkovskijeve znane melodije oživi petdesetčlanski simfonični orkester, orjaške LED stene, ki služijo kot scenografija produkcije, večkamerna vizualna tehnologija in bleščeča svetlobna predstava pa vsak prizor dvignejo na višjo raven.

Popoln program, ki vas bo popeljal v božično razpoloženje

Sporočilo Hrestača je preprosto in se popolnoma ujema s pričakovanjem božiča: tisti, ki živijo vsakdanje življenje z ljubeznijo in odprtim srcem, bodo v vsakem trenutku našli čudeže.

Baletna skupina Székesfehérvár in Donavski simfonični orkester zdaj to božično čarovnijo prinašata v Budimpešto, kjer se klasična glasba, sodobni ples in dih jemajoči vizualni elementi združijo, da bi v celoti doživeli intimnost praznika.

Hrestač torej obljublja popoln družinski program – celo predbožično darilo –, ki bo pospešil srčni utrip vseh starosti. Nekatere bo ganila moč novosti, za druge pa nostalgičen spomin na podoživljanje Čajkovskega klasičnega dela.