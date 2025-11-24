9 očarljivih razstav v Budimpešti, ki si jih lahko novembra ogledate brezplačno

Letos novembra v prestolnici ne manjka vznemirljivih razstav – pravzaprav jih je kar nekaj, za katere sploh ni treba plačati vstopnine. V naši zbirki smo izbrali najzanimivejše brezplačne razstave.

Razstava K-Comics World // Korejski kulturni center (do 14. novembra 2025)

Razstava K-Comics World čaka obiskovalce do 14. novembra, kjer se lahko na izjemno vznemirljiv način, skozi interaktivne izkušnje, seznanijo z zgodovino domačega in mednarodnega uspeha korejskih digitalnih stripov. Razstava, ki poteka v Korejskem kulturnem centru, se osredotoča na dva spletna stripa, in sicer digitalne stripe: Tvoje pismo in Temna luna: Krvavi oltar.

Preobrat usode. Radikalna srečanja // Madžarska umetnost in poslovanje (do 16. novembra 2025)

Glede na trenutno krizo v svetu je vprašanje bolj aktualno kot kdaj koli prej: ali smo sposobni sprememb – tako kot posamezniki kot kot družba? In kako pride do radikalne spremembe srca, tistega nekega »obrata usode«? Na ta vprašanja skuša odgovoriti razstava HAB, ki je odprta do 16. novembra in poleg del mladih sodobnih umetnikov vključuje tudi dela dobitnika Turnerjeve nagrade Marka Wallingerja, Berndnauta Smildeja in Keitha Milowa.

Sodobne ilustracije za klasiko – Festival ilustracije v Budimpešti // Literarni muzej Petőfi (do 20. novembra 2025)

Festival ilustracije v Budimpešti poteka že četrtič – bienalna serija tekmovanj, razstav in programov želi madžarski ilustratorski poklic približati mednarodnemu vrhu. Letos umetniki obeležujejo obletnice rojstva treh pomembnih madžarskih literarnih osebnosti, Móra Jókaija (200), Attile Józsefa (120) in Lászlója Nagyja (100), katerih dela si lahko v Literarnem muzeju Petőfi ogledate do 20. novembra.

Barva za barvo – Tragedija človeka, kot so jo upodobili učenci nižje gimnazije // Várkert Bazár (do 23. novembra 2025)

Posebne ilustracije dijakov Srednje poklicne šole za likovno in uporabno umetnost (nižja gimnazija) so bile navdihnjene z mojstrovino Imreja Madácha in si jih je mogoče ogledati na klančini, ki vodi do Gloriette Várkert Bazárja, do 23. novembra. 19 del na razstavi na novo interpretira klasiko madžarske književnosti s svežim pogledom in skozi Ádámovo potovanje po svetu obuja večne dileme vere, svobode, napredka in uničenja.

Razstava plakatov Version x METU // Centralna galerija (do 23. novembra 2025)

Filmski plakat je ikonično orodje filmskega sveta: oglaševanje, interpretacija in vizualni prehod v enem. Razstava je nastala v sodelovanju s študenti magistrskega študija Design Graphics na METU, Mednarodnim festivalom dokumentarnega filma o človekovih pravicah Version in arhivom Blinken OSA. Plakati, predstavljeni v okviru programa UniVerzió, so bili izdelani za 22. filme Version in si jih je mogoče ogledati v Centralni galeriji do 23. novembra.

Karol Radziszewski: Grešniki // Galerija acb (do 4. decembra 2025)

Razstava Grešniki ali ljudje v grehu je prva madžarska razstava Karola Radziszewskega, pomembne osebnosti vzhodnoevropske queer umetnosti, ki skozi slike, fotografije, arhivsko gradivo in 15. številko revije DIK, ki jo je ustanovil umetnik, obuja budimpeštansko queer preteklost in sedanjost. Razstavo si lahko ogledate do 4. decembra v galeriji acb, kjer so tudi vse nadaljnje razstave brezplačne.

Borsod Warhol // MOMkult (do 4. decembra 2025)

Na sprehodu skozi galerijo stopnišča MOMkult do 4. decembra si lahko ogledamo nenavadno razstavo, saj so prvič na ogled ročno poslikani filmski plakati, ki so bili desetletja skriti na podstrešju hiše v Borsodu. Dela z vplivi pop arta, nastala v zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, so bila najdena v stavbi, predvideni za rušenje, in so bila rešena pred uničenjem po zaslugi velikodušnosti dveh zbirateljev. Med razstavo se lahko obiskovalci seznanijo z vizualnimi odtisi filmske kulture tistega časa in spremljajo, kako se filmska izkušnja izraža v analognem grafičnem jeziku ter kako se v teh delih odražajo posebnosti danega obdobja.

ChristmArt 2025 // Galerija Zlata račka (14. november 2025 – 10. januar 2026)

Galerija Zlata račka bo za dva meseca postala dom toplega vzdušja in pravega božičnega duha – med 11. novembrom in 10. januarjem se bo razstava ChristmArt preselila v stene razstavnega prostora, katerega odprtje bo 14. novembra – odlična priložnost za osebno srečanje z ustvarjalci, uživanje v praznični pijači in dobri družbi ter prevzem daril pod drevescem.

Törőcsik Mari 90 – fotografska razstava // Igralski muzej Bajor Gizi (do 8. marca 2026)

Fotografska razstava, ki si jo lahko ogledate v Igralskem muzeju Bajor Gizi do marca, obuja legendarno osebnost madžarske gledališke in filmske zgodovine, Törőcsik Mari, skozi še nikoli videne osebne trenutke. Družinska dediščina iz petdesetih in šestdesetih let prejšnjega stoletja razkriva občutljivo, življenje ljubečo žensko, ki se skriva za znano igralko. Razstava predstavlja tudi fotografije likov, portrete in arhivske filmske posnetke najpomembnejših fotografov tistega časa.