Prihaja svetlobni tramvaj! Razkrito je bilo, kdaj bo leta 2025 začela praznična svetlobna flota

Leta 2025 bodo vozila, oblečena v praznične okraske, osvetlila tudi Budimpešto, da bi prebivalcem prestolnice prinesla božični duh.

V petek, 28. novembra, ob sončnem zahodu bo svetlobni tramvaj BKV odpeljal iz remize Hungária. Poleg tega se bodo letos prvič po odhodu vsi svetlobni tramvaji hkrati pojavili na Velikem bulvarju, kar je nepogrešljiv program za božične navdušence.

Med vozili, okrašenimi z lučmi, lahko letos srečamo tudi legendarni svetlobni tramvaj (UV), sodobni Combino, TW6000, ikonični ICS, KCSV-7 in T5C5K2.

Svetlobni vozni park leta 2025 ne bo sestavljen le iz svetlobnih tramvajev, saj se lahko vzpenjamo po gorah na zobatem kolesu, ki plava v poplavi svetlobe, ali pa se zibamo po Donavi na čarobnem svetlobnem čolnu.