Legendarna vozila se vračajo na ikonične lokacije v prestolnici, še veličastnejša kot kdaj koli prej

To zimo se bo v prestolnici začelo pravo nostalgično potovanje: ljubitelji vozil se lahko odpravijo na vikend pustolovščino s popolnoma obnovljenimi starodobnimi avtobusi, medtem ko spoznavajo zgodovino teh posebnih avtobusov in njihovega legendarnega proizvajalca.

Zahvaljujoč programu Premikajoči se muzej Muzeja prometa bo retromanija decembra in januarja 2026 v Budimpešti v polnem teku, saj se bomo lahko po cestah vozili z več kot 50 let starimi avtobusi Ikarus – Ikarusom 311 in Faros Ikarusom 66. Vozila, ki so bila nekoč uporabljena kot čebelarski avtobusi, vas vabijo na vrtoglavo potovanje doživetij: ropotijo motorji Csepel, med 50-minutno vožnjo se lahko naučimo stoletnih skrivnosti tovarne Ikarus in si ogledamo naše najljubše mesto z perspektive, kot je še nikoli nismo videli.

Nezamudno potovanje skozi čas in po cestah

Čeprav se vozni park »avtobusne velesile« Székesfehérvárja vse manj pogosto vrača s cest, Madžarski muzej tehnologije in prometa meni, da je ohranjanje dediščine ikoničnih avtobusov zelo pomembno. Tako se »legende na kolesih« zdaj vračajo, ohranjajo svoj stari sijaj in v praznični preobleki, tako da se lahko v Budimpešti začne vznemirljivo nostalgično potovanje, ki se začne na postaji Verona Angyalai Street – ob določenih dneh kot glasbeni avtobus, z gosti presenečenja in glasbo v živo.

Vstopnice za posebno potovanje je mogoče kupiti le vnaprej prek spleta