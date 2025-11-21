5 prijetnih knjigarn z rabljenimi knjigami v Budimpešti, kjer lahko najdete čudovite knjižne zaklade

Če se želite za trenutek umakniti vrvežu, vam knjige z rabljenimi knjigami v prestolnici ponujajo pravo zatočišče. Zbrali smo naše najljubše trgovine, kjer lahko ljubitelji literature izbirajo med starimi izdajami, pozabljenimi zakladi in priljubljenimi knjigami, ki čakajo, da jih ponovno odkrijete.

Óbuda Antikvárium

Óbuda Antikvárium že več kot trideset let pozdravlja ljubitelje knjig v vrvežu Kolosyjevega trga. Trgovina, ki se je prenašala iz roda v rod, je v zadnjih desetletjih ohranila svoj poseben čar: na policah je še vedno skrbno izbrana izbira, obiskovalce pa pričaka hitra in prijazna pomoč za pultom. Prijetna majhna škatla z dragulji hrani publikacije, ki zadovoljujejo sodobne potrebe – od filozofskih del do pravljic, zabave in leposlovja – pa tudi stare, redke knjige, ki iščejo nov dom na policah skrbnega zbiratelja ali radovednega bralca.

1036 Budimpešta, Lajos u. 49/b

Zbirka Buda

Eden najbolj vznemirljivih zbiralnic na Margit Boulevard je Zbirka Buda, ki pravzaprav predstavlja kategorijo vintage med antikvariati: knjige, plošče in starine se tukaj srečujejo v sodobnem, kavarni podobnem prostoru. Skrbno urejene police so obložene z redkostmi, podpisanimi publikacijami in posebnimi predmeti, knjige z navzven obrnjenimi platnicami pa ustvarjajo galerijsko vzdušje. V trgovini se lahko tudi usedete, berete ali klepetate, na voljo je tudi otroški kotiček za družine, skoraj vse pohištvo v trgovini pa je na voljo za nakup.

1027 Budimpešta, Margit körút 36.

A Hely

Eden najbolj vznemirljivih knjižnih skrivališč v 2. okrožju se skriva v Erőd utca, kjer obiskovalce pozdravlja posebno vzdušje antikvarnice A Hely. Na dolgih vrstah polic se pojavljajo stari, redki zvezki in sodobnejše izdaje. Če želite, se lahko namestite v mehak naslanjač in se takoj izgubite v svetu sveže izbrane knjige. In če potrebujete nasvet ali navodila, vam bo osebje, ki je navdušeno nad branjem, z veseljem pomagalo pri iskanju poti po tem prijaznem, skritem malem knjižnem kraljestvu.

1027 Budimpešta, Erőd utca 17.

Ráday Antikvárium

V 13. okrožju, na mirnem delu ulice Tüzér utca, deluje Ráday Antikvárium, ki je še posebej priljubljen med ljubitelji knjig. V trgovini so dobrodošli vsi – zbiratelji, redni bralci in radovedni opazovalci – ki z veseljem brskajo po knjigah, razporejenih na policah. Izbor vključuje stare redkosti kot tudi bibliofilske predmete ali skrbno ohranjene, rabljene knjige, ki čakajo na novega lastnika, in to po še posebej ugodnih cenah. Vredno si je ogledati tudi ljubitelje glasbe, saj prodajajo tudi plošče.

1134 Budimpešta, Tüzér u. 1.

Róka úr és Kompánia

Prva in edina knjigarna z rabljenimi knjigami v Budimpešti, specializirana izključno za otroške in mladinske knjige, je prava zakladnica za vse, ki imajo radi pravljice in zgodbe za (ne le) mlade. Police so polne pravljic v dobrem stanju, romanov za mlade, starih serij in težko dostopnih posebnih izdaj – vsaka je ljubeče ohranjen kos, ki si želi spet priti v otroške roke. Mr. Fox and Company ni le knjigarna z antikvitetami, saj na policah najdete tudi najnovejše izdaje.

1114 Budimpešta, Szabolcska Mihály utca 5.