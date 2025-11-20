Najljubše budimpeštanske restavracije v novembru gostijo brezplačne mini koncerte

Kdo je rekel, da lahko klasično glasbo uživamo le v “resnih” prostorih? V drugi polovici novembra bodo najbolj kul budimpeštanski pubi, kavarne in kulturne delavnice gostili programe Noč glasbe.

Izjemno priljubljen program Noč glasbe si lahko letos ogledate po vsej Budimpešti že devetič – in to popolnoma brezplačno. Programska serija, povezana z rojstnim dnevom Budimpešte, bo letos potekala 20. novembra in v okviru dogodka se bomo lahko potopili v dela Mozarta, Čajkovskega in Beethovna.

Za ljubitelje lahke glasbe je dobra novica, da jazz, blues in celo oboževalci Eltona Johna ne bodo ostali brez glasbenih poslastic – pravzaprav bodo to noč slišali tudi dela Johna Williamsa, znanega po glasbi iz filmov o Harryju Potterju.

Letos bodo člani budimpeštanskega festivalskega orkestra nastopili na ikoničnih prizoriščih v okrožjih Margit in Bartók. Ujamete ga lahko v restavracijah, ISON v bližini zabaviščnega okrožja in Három Holbó v središču mesta.

Čeprav je udeležba brezplačna, ni odveč, če si mizo vnaprej rezervirate na zgoraj navedenih prizoriščih za večer 20. novembra. Koncerti se začnejo popoldne, ponekod pa se lahko poklonimo svoji ljubezni do glasbe še pozno v noč. Za več informacij o prizoriščih in programu kliknite tukaj na spletni strani dogodka.