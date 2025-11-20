8 čarobnih programov v Budimpešti in okolici za oboževalce Harryja Potterja

Nič ni boljšega kot se v jesenskih in zimskih mesecih potopiti v čarobni svet Harryja Potterja. Na srečo prestolnica in njena okolica ponujata veliko priložnosti, od koncertov z glasbo iz filmov do vznemirljivih kvizov.

Koncert z glasbo iz Harryja Potterja // MVM Dome (16. november 2025)

Če menite, da ste film Harry Potter in kamen modrosti videli že dovoljkrat, vam predstavljamo program, ki vam bo zagotovo omogočil, da na klasični film pogledate z nove perspektive: tretjo nedeljo v novembru si lahko v MVM Dome ogledate prvi del serije o Harryju Potterju z živo glasbeno spremljavo. Ikonično glasbo Johna Williamsa lahko slišite v izvedbi 90-članskega orkestra Budafoki Dohnányi – tega zagotovo ne bi zamudili! Film bo predvajan na velikem platnu z madžarsko sinhronizacijo in madžarskimi podnapisi.

Čarobni kviz večeri // na več lokacijah (14.–26. november 2025)

Kviz večeri so pravi šaljivdžija: poleg tega, da so odličen način za združevanje ekipe kadar koli in zagotavljajo prostor za zdravo tekmovanje, so tudi zelo ugodni za proračun: vstop je običajno brezplačen ali stane minimalen znesek. Na srečo lahko novembra v prestolnici ujamete tudi več kviz večerov s tematiko Harryja Potterja – na primer v Pódium Bistro, Habakuk Baru ali FUNtasy Budapest. Če je vaš um tako oster kot Hermionin, je to pravi kraj za vas! Dogodki zahtevajo predhodno prijavo.

Maraton Harryja Potterja // Sétány Bisztró, Szigetszentmiklós (20. november–18. december 2025)

Ni še prepozno, da se pridružite tematskemu filmskemu maratonu v Sétány Bisztró v Szigetszentmiklósu. Filmski klub, ki bo potekal ob četrtkih, bo vsak teden, vse do 18. decembra, predstavil nov, ikoničen film o Harryju Potterju. Med projekcijami bodo organizatorji ljubitelje filma pogostili tudi z domačim maslenim pivom, božanskimi ljubezenskimi napoji ter sladkimi in slanimi prigrizki. Zaradi omejenega števila sedežev so obvezne predhodne rezervacije!

Dan Harryja Potterja – božična izdaja // Tordasi Élményfalu (7. december 2025)

Prvo nedeljo v decembru se lahko v Tordasiju udeležite božično tematskega dneva Harryja Potterja. Prizorišče, ki se nahaja le 20–30 minut vožnje od Budimpešte, pripravlja brezplačne in plačljive programe: med drugim se lahko preizkusite v tekmi quidditcha, tekmovanju v kostumih, lahko pa se naučite tudi čarovništva ali preizkusite sobo pobega. Poleg tega lahko v restavraciji poskusite tudi praznični meni, ki je naravno navdihnjen s čarovniškim svetom. Ne pozabite se predhodno prijaviti!

Božič v knjižnici – praznična predstavitev knjige Pocket Potters // Univerzitetna knjižnica in arhiv ELTE (13. december 2025)

13. decembra se lahko v Univerzitetni knjižnici in arhivu ELTE udeležite resnično vsestranskega programa o Harryju Potterju. Literarno osredotočen dogodek se bo osredotočil na praznovanje nove serije Pocket Potters, ki bo popoldne še bolj zanimiva s panelno razpravo. Dogodek bo vključeval tudi zabavne interaktivne detektivske igre, preizkuse znanja, ustvarjalne dejavnosti in delavnice za otroke in odrasle. Zaradi velikega zanimanja lahko izbirate med dopoldanskim in popoldanskim programom. Vabilo, potrebno za vstop, lahko dobite na povezavi, ki je navedena na dogodku.

Deček, ki je živel – Legendarna glasba Harryja Potterja // Univerzitetna knjižnica in arhiv ELTE (21. december 2025)

Univerzitetna knjižnica in arhiv ELTE po predstavitvi knjige ne bo pustila oboževalcev Harryja Potterja pri miru: na srečo vas po prejšnji štirikratni (!) polni dvorani pričakujejo z novimi datumi za resnično razkošen koncert. Zvečer 21. decembra bo na klavirju in ob spremljavi godalnega kvarteta zaživela glasba filmov o Harryju Potterju, za vzdušje pa bodo poskrbele tisoče sveč in ena najlepših knjižnic v državi – to vam bo zagotovilo, da se boste počutili, kot da ste v eni najbolj čarobnih sob Bradavičarke! Če ne želite zamuditi te nepozabne izkušnje, se splača čim prej kupiti vstopnico!

Harry Potter – Razstava // Szentendre (6. februar 2026 – 1. maj 2026)

Szentendre lahko postane še bolj čaroben z razstavo o Harryju Potterju, ki 6. februarja prihaja na Madžarsko. Interaktivna razstava, ki si jo lahko ogledate v približno uri in pol, vam omogoča, da si ogledate številne originalne rekvizite in kostume, posadite mandragore, izboljšate svoje spretnosti v quidditchu in se naučite tudi zanimivih dejstev o filmih. Razstava je odprta za vse starosti, le nekateri deli so lahko za najmlajše nekoliko strašljivi.

Glasba Harryja Potterja ob svečah // VOKE Kulturni center József Attila, Dunakeszi (21. februar 2026)

Tudi v novem letu ne boste ostali brez glasbene izkušnje Harryja Potterja: februarja lahko doživite čarobne filmske zvočne posnetke na resnično posebni lokaciji. Na tematskem klavirskem večeru v Kulturnem centru VOKE József Attila v Dunakesziju lahko v družbi stotin sveč prisluhnete delom legendarnih filmskih skladateljev. Z nakupom vstopnic boste morali počakati, vendar ni odveč spremljati strani dogodka – ta večer bo zagotovo zanimal marsikoga!