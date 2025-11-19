Najbolj intimni božični sejmi v Budimpešti in okolici leta 2025

Kot ponavadi se tudi letos novembra začne božični duh, svoja vrata pa odprejo najlepši adventni sejmi. Zbrali smo najboljše v prestolnici in okolici, ki bodo poskrbeli za praznično vzdušje in intimne trenutke.
Božični sejmi v Budimpešti leta 2025:
Adventno slavje v baziliki – 14. november 2025 – 1. januar 2026 – trg Szent István (5. okrožje)
Vörösmarty Classic Xmas – 14. november 2025 – 31. december 2025 – trg Vörösmarty
Advent v Óbudi – 28. november 2025 – 23. december 2025 – Óbuda, trg Fő
Advent v gorah – 28. november 2025 – 23. december 2025 – trg Városháza (Okrožje 12)
Božični sejem Continental Group – 30. november 2025 – Continental Citygolf Club
GREEN MARKET Božični sejem – 30. november 2025, 7. december 2025 – tržnica na trgu Klauzál
Varázsliget – december 5. 2025 – 1. januar 2026 – Mestni park, grad Vajdahunyad
FIKSZ VIII. Adventni sejem uporabnih umetnosti – 6.-7., 13.-14. december 2025 – Literarni muzej Petőfi
Adventni sejmi v Budimpešti leta 2025:
Adventni sejem Piliscsabai – 22. november 2025 – topolov drevored
Adventni sejem v Esztergomu – 28. november 2025 – 21. december 2025 – Széchenyijev trg
Zimska koča & adventni sejem – Zimske čarovnije v Dorogu – 6. december 2025 – Iskola ulica
Advent na gradu – 6.-7., 13.-14. december 2025 – Kraljevi grad Gödöllő
Adventni sejem Dunavarsány – 14. december 2025 – Kulturni center in knjižnica Petőfi
Adventni sejem na tržnici Esztergom – 20. december 2025 – tržnica Esztergom