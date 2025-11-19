9 vznemirljivih kvizov v Budimpešti, kjer lahko novembra preizkusite svoje znanje

Morda ni boljše aktivne sprostitve kot obiskati kviz s prijatelji po napornem dnevu in pokazati svoje znanje iz različnih tem. Za vas smo zbrali 9 odličnih kvizov, ki jih novembra ne smete zamuditi!

Kviz o madžarskih filmih // Kulturni salon Hegyvidéki (10. november 2025)

Vsi, ki trdijo, da so filmski ljubitelji, imajo 10. novembra svoje mesto v Kulturnem centru Hegyvidéki, saj se bo ob 18. uri začel kviz o madžarskih filmih, kjer boste lahko preizkusili svoje znanje o različnih žanrih, igralcih in ikoničnih filmskih pesmih. Na meniju bo skoraj 50 znanih madžarskih filmskih klasik iz pretekle 100-letne filmske zgodovine, zato sta nostalgija in odlično vzdušje zagotovljena!

Veliki filmski kviz // Rabbit Hole Bar & Café (11. november 2025)

Če se vam zdi, da ste dobri v filmih, ste 11. novembra na pravem mestu v Rabbit Hole Bar & Café! Lahko dežuje ali piha veter, lahko se udeležite odličnega vzdušja, polnega vprašanj, ki spodbujajo k razmišljanju, v zajčji luknji, in prejeli boste tudi nagrado za prvo mesto.

Modni kviz // Fictitious Café (11. november 2025)

11. novembra se v Fictitious Café srečata moda in znanje, kjer so v središču pozornosti tudi trendi, ustvarjalnost in modna zgodovina. Če veste, katera modna hiša ima logotip z dvojnim “C”, prepoznate ikonične trenutke z modnih brvi in veste, v katerem letu je pojav mini krila pomenil revolucionarno prelomnico, potem ste na pravem mestu za modni kviz!

Kviz o Harryju Potterju // Restavracija Eat’n’Sip (13. november 2025)

13. novembra vas v restavraciji Eat’n’ Sip čakata dve uri intenzivnega vzdušja Bradavičarke in čarobnega sveta, kjer boste morali odgovarjati na zabavna in zapletena vprašanja o različnih filmih o Harryju Potterju. Na dogodek se pričakujejo prijave ekip do 5-6 ljudi in vsekakor se splača priti z ustvarjalnim imenom ekipe!

Prvenstvo v kvizu Quizzone // ZentaKraft (13. november 2025)

Nič ni boljšega kot razgibati možgane v prijetnem vzdušju ob okusni večerji ali dobri pijači. 13. novembra vas v ZentaKraftu čaka XII. državno prvenstvo v kvizu Quizzone, kjer boste morali odgovoriti na 66 zabavnih in prepotnih vprašanj v 9 temah in igralnih blokih. Zmagovalce čakajo odlične nagrade!

Kviz za dva v Delti // DELTA 1 Esports Café (13. november 2025)

13. novembra se splača povabiti partnerja, prijatelja, družinskega člana ali sodelavca in pokazati znanje svojega nepremagljivega dvojca v obliki kviza za dva. V večeru se pričakujejo vprašanja, ki zajemajo več tem, zato boste potrebovali tudi svoje splošno znanje. Udeležba na dogodku je brezplačna, najbolj spreten par pa bo prejel tudi nagrado v vrednosti 18.000 HUF.

Kviz Stranger Things // UGAR Brewpub (15. november 2025)

Ob izidu zadnje sezone Stranger Things se lahko 15. novembra odpravite v Hawkins in podoživite dogajanje v prejšnjih sezonah v obliki vznemirljivih vprašanj. Na koncu kviza bodo najboljši trije prejeli potrdilo in lahko prejmejo tudi darilo, ki se ujema s temo.

Kviz s tematiko humorističnih serij // Kastner Kommunity (17. november 2025)

17. novembra bodo humoristične serije prevzele Kastner Kommunity in odgovorili boste lahko na vprašanja o štirih pravih klasikah. Smeha poln kviz večer bo oživil serije, kot so Prijatelji, Dva fanta – in deklica, Resnično običajna družina in Hotel src, zato je najbolje, da jih poznate vse, če pa ste že pripravljeni na vsaj tri, ni problema.

Nacionalni kviz večer v središču mesta // Ulica Curia (20. november 2025)

Neverjetne resnične zgodbe, zabavne anekdote in smešna oblika izobraževanja vas čakajo 20. novembra med Nacionalnim kviz večerom. Odgovore na resna vprašanja lahko najdete s humornim sodnikom Lászlójem Szávayem, medtem ko se boste na igriv način učili in se odlično zabavali. Poleg tega so vsi dobrodošli pri organizatorjih, gostje Fundacije Mladi za narod, na prvih dveh pijačah!