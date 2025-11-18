Kultura za otroke: 10 čarobnih družinskih programov v Budimpešti ob koncu leta

Ganljive zgodbe, neustrašni junaki, čudovite melodije in seveda veliko smeha – ni nič boljšega kot ko družina skupaj doživi nepozabne dogodivščine! Tokrat smo v naši kulturni ponudbi mislili tako na mlade kot na stare: zbrali smo najbolj neverjetne otroške programe, saj prestolnica v novembru in decembru pripravlja veliko vznemirjenja za male ljubitelje kulture.

Hiša madžarskih ljudskih pravljic // Narodno gledališče

Narodno gledališče je sanjalo na veliko in se odločilo, da je prišel čas, da čarobni svet pravljic in gledališča za vedno zaklene v otroška srca. Tako se je rodila pobuda Hiša madžarskih ljudskih pravljic, ki je na oder Narodnega gledališča prinesla posebne otroške igre: začenši z Dvanajstimi vranami in Ribičem Józsijem. V prvi mladi ustvarjalci razkrivajo moč govorjene besede, v drugi pa radovednim očem boj pogumnega mladeniča in vilinske princese – začinjen z glasbo in humorjem. In ko gre za pogum, ne smemo izpustiti Jánosa Vitéza: tokrat bo junak številka ena naše literature najmlajše ob melodijah na Narodnem odru popeljal v Pravljično deželo.

Projekcija diapozitivov Grimmovih pravljic // Muzej pravljic (15. november 2025)

Kraljestvo pravljic vas 15. novembra vabi na pravo nostalgično potovanje, saj bodo ikonične zgodbe bratov Grimm oživele na diapozitivih v Muzeju pravljic. V uri in pol dolgem programu si bo družina lahko ogledala največje priljubljence – Janko in Metka, Sneguljčica in seveda Pepelka – ne smejo manjkati na pravljičnem dopoldnevu! Za program ni treba kupiti ločene vstopnice, tokrat bo muzejska vstopnica veljala tudi za kraljestvo Grimmovih pravljic.

MESH 2025 – Pedagoško srečanje glasbenih doživetij // Madžarska glasbena hiša (21.–22. november 2025)

Med 21. in 22. novembrom bodo stene Madžarske glasbene hiše odmevale od otroškega smeha: prihaja MESH, kar v madžarščini pomeni »HÁLÓ«, tj. nepozabno pedagoško srečanje glasbenih doživetij! Dvodnevno veselo praznovanje ponuja odlično priložnost za povezovanje, tako z glasbo kot med seboj. Med MESH se lahko družina udeleži najbolj super glasbenih dogodivščin: na voljo bodo koncerti, delavnice in še veliko več, da se bomo lahko popolnoma potopili v množico glasbenih doživetij – zahvaljujoč odličnim izvajalcem in učiteljem.

Ostržek // Vígszínház (23. november, 27. december 2025)

Ime Ostržek se sliši znano vsem starostim – a ali poznate originalno zgodbo o ljubki leseni lutki iz leta 1883? V Vígszínházu, ki temelji na romanu Carla Collodija in je prepleten z glasbo Gáborja Presserja in Dusána Sztevanovityja, lahko dobite vpogled v neverjetno zavite, zabavne, a včasih strašljive dogodivščine svetovno znanega lika. V prizorih »družinskega glasbenega cestnega filma« igrive figure oživijo umetniki, kot so Ferenc Borbiczki, Judit Halász in József Wunderlich – dvojec z lepilom András Kern in Barbara Hegyi pa je le pika na i!

Ott Rezső – Hámori Máté: Lažni smetarski tovornjak // Glasbeni center Budimpešte (6. december 2025)

Ko gre za smetarske tovornjake, je uspeh zagotovljen – in če ima Božiček kaj opraviti s tem! 6. decembra bo koncertna dvorana Glasbenega centra v Budimpešti imela vse, kar potrebujete za popolno božično zabavo, saj bosta dva favorita, čarobni smetarski tovornjak in bradati Božiček, zabavala malčke z glasbo na živahnem koncertu Lažnega smetarskega tovornjaka. Na praznik otrok se bo orkester Danubia tudi letos podal na pot bradatih – navsezadnje, ali obstaja večje darilo kot Božiček, ki čisti smeti, osvežuje zrak in poustvarja naravo? Kajne?

Hrestač // Kulturni center Ferencváros (21. december 2025)

Najveličastnejši božični pravljični balet vseh časov je pravi program, ki ga je treba obiskati v prazničnem času. Čajkovskijeva brezčasna klasika bo oživela 21. decembra v Kulturnem centru Ferencváros v izvedbi študentov plesnega gledališča in solistov. Vstopnice za Hrestača, ki tokrat v enem dejanju prinaša čarovnijo na Hallerjevo ulico, lahko kupite po ugodni ceni – vstop je za otroke, mlajše od 2 let, prost.

V prazničnem ritmu – BOGGIE in tolkalni ansambel Danubia // Kulturni center MOM (29. december 2025)

Tolkalni ansambel Danubia in Csemer Boglárka, oz. BOGGIE, letos v čas med praznikoma prinašata čarobnost. Na družinskem koncertu, ki odlično pričara vzdušje intimnih dni, srečanj z najdražjimi in skupnih doživetij, bodo zazvenele znane pesmi: v Kulturnem centru MOM se bomo lahko z različnimi tolkali, bas kitaro in zlatogrlim BOGGIE čudili, koliko barv in čustev se skriva v glasbi praznika ljubezni. Doživetje bo popolno le, če se bodo interaktivnega koncerta, začinjenega s humorjem in smehom, udeležili tudi najmlajši in večno mladi – in seveda, če se bo 29. decembra čim več ljudi iz občinstva pridružilo skupnemu petju!

Tisoč in ena noč // Madžarsko gledališče (30. in 31. december 2025)

Strani svetovno znane pravljične knjige oživijo na nenavaden način v Madžarskem gledališču z iskrico in privlačno glasbo tria Geszti-Monori-Tasnádi. Muzikal Tisoč in ena noč ima vse, kar potrebujete za nepozabno orientalsko pustolovščino: kralja s kamnitim srcem, pripovedovalca zgodb, vroč pesek, bazarje z vonjem po začimbah, bleščeče kupole, prebrisane tatove, pogumne junake in seveda velikodušnega duha, ki izpolni tudi najdrznejše želje – včasih … Decembra bo Madžarsko gledališče svoje občinstvo štirikrat popeljalo v puščavske pokrajine – onkraj meja domišljije in celo onkraj stote predstave.

Zibanje // V Budimpešti in po državi (večkrat)

Zibanje, ki je zdaj znano po vsej državi in drugod, ponuja družinam z majhnimi otroki vesele trenutke, polne petja, skupnega igranja glasbe in iger. Zelo uspešna programska serija je že mnogim družinam predstavila veselje do glasbe, v zadnjih mesecih leta pa z veseljem sprejema tudi tiste, ki pridejo z dojenčki, starimi le nekaj mesecev ali celo 3 leta – na primer v Müpi, Narodnem plesnem gledališču in Madžarski glasbeni hiši.

Cifra Palota // Müpa (vsako nedeljo)

Palača umetnosti ob nedeljah postane pravi otroški raj, saj Cifra Palota odpre svoja vrata, da lahko družine, stare od 0 do 12 let, skupaj s svojimi družinami uživajo v ustvarjalnih in aktivnih programih, glasbeno. Glasbeni, plesni in pripovedni nastopi bodo navdušili malčke na odru Müpe, medtem ko bodo glasbene in ustvarjalne dejavnosti ter programi za krepitev spretnosti poskrbeli za smiselno sprostitev na več točkah v dvorani – vsak teden na drugo temo!