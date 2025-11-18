Impresivni Lipótváros: 7 znamenitosti, ki jih morate videti, če okrožje obiščete kot turist

Lipótváros je pravi Kanaan za turiste: tukaj se nahajajo številne najpomembnejše stavbe prestolnice, razstave, muzeji, pešpoti in nešteto čudovitih restavracij pa navdušujejo tiste, ki pridejo sem. Včasih se je vredno vrniti v krvni obtok prestolnice, ki jo dobro poznamo, tako kot nekdo, ki prihaja od daleč – zbrali smo nekaj znamenitosti v živahnem okrožju, če želimo območje odkriti z novimi očmi.

Arhitekturne vrednote

Pesti Vigadó

Čeprav je bila stvaritev Frigyesa Feszla odprta leta 1865, se je življenje na trgu Vigadó odvijalo že pred Pesti Vigadó, kot ga poznamo danes. Pravzaprav je bil prvi ples leta 1833 v predhodnici Vigadója, Redouti, čemur so sledili številni pomembni dogodki, dokler topovi avstrijskih branilcev niso leta 1849 tukaj uničili življenja. Takrat so Frigyesa Feszla prosili, naj zasnuje stavbo, ki stoji še danes, na kateri sta delala tudi Károly Lotz in Mór Than.

Priredili so tudi drsalni ples, kostumski ples, ki je priklical like Móra Jókaija, in banket ob kraljevem kronanju. Vigadó je do danes ohranil svojo dobro tradicijo, če ne že prvotno obliko. Čeprav je od odprtja minilo že več kot 100 let, še vedno predstavlja raznolikost kulture in visok standard umetnosti. Trenutno v Pesti Vigadó čakajo številni programi, koncerti in razstave, o katerih se lahko več seznanimo s sprehodom skozi zgodovino stavbe.

1051 Budimpešta, Vigadó tér 2.

Greshamova palača

Pred davnimi časi je londonska zavarovalnica Gresham zgradila Greshamovo palačo, katere kupole spominjajo na tiste na stolpih Towerja, popoldanski čaj pa postrežejo v porcelanastem servisu Herend, ki ga je manufaktura izdelala samo zanje in Buckinghamsko palačo. A poskočimo nazaj v čas, saj je minilo že 119 let, odkar v prestolnici stoji secesijska stavba, ki je nekoč odražala veličino monarhije.

Nekoč so se pred njo vozile kočije, v razkošnih stanovanjih so živele bogate družine, palača pa je na evropskih lestvicah izstopala med drugimi s svojo moderno tehnologijo. Vendar ni izstopala le kot ena najsodobnejših stavb, temveč tudi z dekorativnimi elementi. Njen oblikovalec, takrat zaljubljeni Zsigmond Quittner, je v dekoracijo prostora vključil motive srca.

Po srečnih časih miru jo je v drugi svetovni vojni zadela bomba, kasneje pa je sijaj meščanskega načina življenja zbledel, stavba pa je postala zanemarjena. Rekonstruirano palačo v svoji nekdanji slavi občudujemo od leta 2004, danes pa nas tukaj čakajo gastronomska čudesa njene restavracije (Kollázs) in koktajl bara (Múzsa).

1051 Budimpešta, Széchenyi István tér 5–6.

Falk Miksa utca 24–26.

Na začetku 20. stoletja je v Budimpešti še vedno obstajal svet, katerega predstavniki so upravljali pomorsko trgovino, z za mnoge od nas nerazumljivo količino kapitala in mrežo povezav, ki se je razvejala v številne smeri. Ta svet je združevalo podjetje Jenőja Polnaya, Atlantica Shipping Company, katerega naloga je bila povezati Reko in spodnjo Donavsko regijo z večjimi pristanišči.

Atlantica je v življenje hiše na ulici Falk Miksa, ki jo je zasnoval Gyula Fodor, vstopila leta 1912, kar je nakazalo, da želi oddati cela tri nadstropja, zato so bile pri oblikovanju upoštevane tudi njihove potrebe. Zahvaljujoč temu so stranke prispele v reprezentativno okolje, kjer so jih čakali motivi, povezani z ladijskim prometom, Zsolnayjeve ploščice in moderno dvigalo.

Od nadstropij, ki jih je najela Atlantica, je eno oddal sam upravitelj, kamor se je preselil s svojimi otroki, druga nadstropja so zasedle pisarne in upravni prostori, v enem od vrhunskih garsonjer pa je ustvarjala umetnica tapiserij Noémi Ferenczy. Ladijska družba je v svojem obstoju doživljala vzpone in padce ter leta 1930 dokončno prenehala obstajati. Vendar pa Fodorjeva palača še danes ohranja spomine, četudi ni povsem originalna, saj je tudi opustošenje druge svetovne vojne iz nje odneslo nekaj kosov.

Muzej Madame Tussauds

Glamur Hollywooda mnoge od nas privlači kot nedosegljive sanje, čeprav so lahko ikone, ki stojijo v žarometu, le na dosegu roke. Čeprav nas voščene figure zvezd v muzeju Madame Tussauds zaradi svojega realističnega videza gledajo nazaj, je skoraj nenavadno, da nas ne pozdravijo. Budimpeštanski kompleks, ki se bo leta 2023 odprl kot 24. muzej Madame Tussauds na svetu, bo sprejel tuje in madžarske zvezdnike, ki so v našo državo prispeli iz studia blizu Londona. Nedvomno so v središču pozornosti, a ne moremo oditi, ne da bi omenili instalacije, ki so jih ustvarili madžarski obrtniki in ki nas in našo domišljijo popeljejo v daljne dežele.

1051 Budimpešta, Dorottya u. 6.

Muzej svetlobne umetnosti

Muzej svetlobne umetnosti v Budimpešti ponuja prostor za umetniške eksperimente s svetlobo, predstavlja dela, ki jih je mogoče interpretirati na meji med domišljijo in resničnostjo, hkrati pa nam razkriva estetske utopije uporabe svetlobe. Trenutna razstava muzeja ponuja vpogled v temo posthumanizma, sveta, kjer se na oder postavljajo vprašanja, kot so “Ali se lahko človek igra Boga?”, “Ali lahko dežuje navzgor?”, “Kako bi bila Zemlja videti brez človeka?”.

1054 Budimpešta, Hold u. 13.

Gastronomska doživetja

Tapassio

Pred nekaj leti se je živahna veselost Španije preselila na Hercegprímás út 13, kjer bo doživetje nedvomno popolno s prijatelji in veliko družino. Saj restavracija – tudi zaradi svojega koncepta – ustvarja tisto, kar si mnogi od nas želimo: sedeti za mizo, se glasno smejati, dobro jesti s tistimi, ki jih imamo najraje. In v restavraciji s tapasi je dobra hrana ločen pojem, kar podpira tudi dejstvo, da so bili nedavno uvrščeni v eno najprestižnejših gastronomskih revij na svetu, vodnik Gault&Millau, kjer so osvojili klobuk. Zato nas lahko čaka nepozabna pustolovščina, če se vkrcamo na vlak okusov Tapassio, kjer lahko okusimo vse specialitete, od izbora sirov do mini flambirane svinjine in foie gras v Portu.

1051 Budimpešta, Hercegprímás u. 13.

Cookie Beacon & Brunch

Če je vaš zajtrkovalni ritual postal muka in okus sendviča z maslom in salamo ni več po vaših brbončicah, potem je Cookie Beacon & Brunch pravi kraj za vas. Sanjači tega kraja so pred nekaj leti v Budimpešto prispeli iz Barcelone in s svojim zajtrkovalnim barom ustvarili svet, kjer se iskre ustvarjalnosti prebijajo v vsak grižljaj. Ima vse, kar bi pričakovali od drugih restavracij z brunchom, a kombinacije okusov tukaj so neprekosljive. In ko končate z zajtrkom, ki je poln kakovostnih sestavin, si lahko privoščite domače piškote ob kavi iz Barcelone.

1051 Budimpešta, Hercegprímás u. 15.