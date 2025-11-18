Budimpeški rojstni dan bodo novembra praznovali na brezplačnem podzemnem festivalu

Na veselje prebivalcev Budimpešte bo tudi letos potekal Metro Festival, ki bo tri dni na postaje podzemne železnice prinašal glasbo, ples in petje.

Metro Festival

Mesto ponovno praznuje na posebnih lokacijah

Med 14. in 16. novembrom bodo postaje podzemne železnice postale koncertne dvorane, prebivalci Budimpešte pa bodo lahko rojstni dan prestolnice praznovali z nastopi umetniških šol, zborov, orkestrov in plesnih skupin iz različnih delov mesta: zelo uspešen Metro Festival se vrača po dveh letih! Za praznovanje bo veliko, saj bomo letos hkrati obeležili združitev Bude, Pešte in Óbude ter 75. obletnico ustanovitve Velike Budimpešte – prestolnica pa bo pomembne dogodke kronala s kulturnim presenečenjem.

Metro Festival

Med Metro Festivalom bodo pričakovanje posladkale fantastične melodije: na voljo bo simfonični koncert filmske glasbe, nastop mažoretek, ljudski ples in celo solo violine na nenavadnem, brezplačnem rojstnodnevnem srečanju. Za radovedne potnike čakajo kulturne dogodivščine na trgih Fővám, Nagyvárad in v središču mesta Újbuda, v barvitem vrvežu podzemne železnice – splača se jim prepustiti in prekiniti naglico vsakdanjega življenja.

Program posebnega glasbenega festivala najdete na Facebook strani mestne hiše s klikom tukaj.