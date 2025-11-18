7 fascinantnih vodenih sprehodov po Budimpešti v novembru, ki skrivajo aristokratske skrivnosti veličastnih palač

Prestolnica skriva nešteto veličastnih stavb in čudovitih palač, v katerih oživi zgodovina in ki so varuhi skrivnosti elite s preloma stoletja. V novembru lahko te čudovite arhitekturne mojstrovine odkrijemo v okviru vodenih sprehodov in kdo ve, morda se bodo med programom razkrile tudi kakšne vznemirljive aristokratske skrivnosti!

Ti koncept, ti sladka beseda: Gerbeaud!

Kultna budimpeštanska kavarna, slaščičarna Gerbeaud, vas 8. in 15. novembra pričakuje s sladkimi zgodbami, vznemirljivimi legendami in nebeško degustacijo tort v okviru vodenega sprehoda ekipe long-walk.járunk?. Med programom lahko občudujemo veličastno stavbo, ki jo je bilo v srečnih mirnih časih v Budimpešti privilegij obiskati, dobimo vpogled v vsakdanje življenje dam Gerbeaud in spoznamo živahno življenje ustanovitelja slaščičarne Henrika Kuglerja in razvijalca posla Emila Gerbeauda. Na koncu sprehoda lahko okusimo tudi najnovejše tortne kreacije in doživimo pravi Gerbeaud občutek življenja, saj ni bilo naključje, da je bila slaščičarna redna rezidenca kraljice Elizabete v Budimpešti.

Datumi pohoda: 8. in 15. november

Lekarniška hiša: Voden ogled palače De la Motte-Beer

V novembru lahko obiščemo palačo De la Motte-Beer, ki nosi ime po svojem graditelju, v kateri je József Kajetán Beer postavil drugo lekarno v Budi, oziroma poljsko lekarno. Izjemen zaklad stavbe je baročni bivalni prostor v prvem nadstropju, kjer lahko občudujemo bogato poslikano stensko površino skoraj 250 kvadratnih metrov, ki so jo leta 1962 odkrili pod 15 plastmi barve in je najlepši dragulj stavbe. 8. in 23. novembra se bomo lahko sprehodili po najzanimivejših sobah palače, obdanih s skrivnostmi, od kleti do podstrešja, ki se uporablja za sušenje zelišč, med sprehodom pa bomo spoznali usodo stanovalcev stavbe od 18. stoletja do danes.

Datumi sprehoda: 8. in 23. november

Gospodske vragolije v Pešti: Sijaj in zadnji dnevi moderne aristokracije

15. novembra se bomo podali po stopinjah moderne aristokracije in se, začenši iz vrta Károlyi, sprehodili po čudovitem okrožju palač, nato pa bomo vstopili v obzidje impozantne palače Festetics, kjer bomo lahko pokukali na notranja dvorišča in v avlo knjižnice. Med vodenim sprehodom bomo lahko izvedeli, kako so živeli, se zabavali in poročali nekdanji gospodje in gospodarice okrožja palač, izvedeli pa bomo tudi, kdo je bila Rdeča grofica in kateri grof si je prižgal cigaro s tisoč kronami.

Datum sprehoda: 15. november

Tri palače v središču mesta

Tokrat bomo z ekipo Korzózz Velünk! 15. novembra obiskali ne eno, temveč kar tri posebne stavbe, ki se nahajajo v središču mesta. Prva postaja programa je bogato okrašena palača Karlov, ena najvidnejših predstavnic plemiških, klasicističnih palač Pešte v času reformacije. Nato nas pot vodi do čarobne palače Ybl, kjer si lahko ogledamo romantično notranjost nekdanje matične ustanove Peštanske nacionalne hranilnice in ugotovimo, zakaj ima stavba celo stopnišče praznih vrat, ki ne vodijo nikamor. Nenazadnje si lahko ogledamo neorenesančno palačo, v kateri domuje Univerzitetna knjižnica, delo Antala Szkalnitzkyja, polno slik simboličnih ženskih figur, ki jih je naročil Károly Lotz.

Datum sprehoda: 15. november

Obisk palače Csekonics

15. in 29. novembra si lahko predstavljamo, da smo gostje ene najpomembnejših družin tistega časa, družine Károlyi-Csekonics, in se uro in pol dolgo sprehodimo po osupljivi palači Csekonics, ki je nekoč gostila veličastne plese in družabna srečanja visokega razreda, danes pa je stavba impozantna lokacija za snemanja hollywoodskih filmov. Osupljiva notranjost sprejemne dvorane plemiške rezidence, obložena z lesenimi oblogami, in elegantna lahkotnost prostorov oživljata razkošno življenje na prelomu stoletja, med programom pa lahko dobimo vpogled v vsakdanje življenje aristokratske družine, od umetnosti do arhitekture in gastronomije.

Datumi pohoda: 15. in 29. november

Stolpi, dvorane, skrivnosti – Odkrivanje gradu Vajdahunyad

29. novembra bomo med nepozabnim kulturno-zgodovinskim sprehodom lahko obiskali najbolj skrivne, prej nerazkrite prostore gradu Vajdahunyad, ki jih imajo le redki priložnost videti. Povzpnemo se lahko na stolp z vrati, s katerega je čudovit razgled na mestni park, vstopimo lahko v okrašeno lovsko dvorano in srednjeveški križni hodnik, kjer lahko občudujemo izrezljane stebre in okrasni vodnjak. Vstopili bomo lahko tudi na skrivne lokacije, kot je posvečena kapela sv. Lászla v Jákiju, stavba, obdana s skrivnostmi, do katerih je le redkim dovoljen vstop.

Datum pohoda: 29. november.

Secesija v Budimu

Secesijskih stavb ne najdemo le v središču Budimpešte, temveč tudi budimska stran skriva številne arhitekturne zaklade, ki jih lahko odkrijemo v okviru vodenega sprehoda Budastep 30. novembra. Sprehod se začne na trgu Szent Gellért, od tam se odpravimo proti ulici Bartók Béla in hribu Gellért, kjer si lahko ogledamo več kot le lepe hiše, na katerih pročeljih in stopniščih bomo skupaj iskali značilne motive secesije. Čarobnost sov, rož in pisanih vitrajev bo navdušila vsakogar!

Datum sprehoda: 30. november.