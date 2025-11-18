5 prijetnih športnih priložnosti v notranjosti v Budimpešti, s katerimi boste ostali v formi tudi v deževnem vremenu

Tudi v hladnejših mesecih je veliko priložnosti za vadbo mišic – vredno je združiti prijetno s koristnim, saj so nekatere oblike vadbe lahko ne le učinkovite, ampak tudi zelo zabavne. Za vas smo zbrali nekaj navdihujočih idej za notranje športe.

KrokiKondi

Vsakdo mora nekje začeti, Kroki pa je bil zasnovan predvsem za tiste, ki še nikoli niso bili v telovadnici ali so tam imeli slabe izkušnje. Zato družinam prijazna telovadnica, ki deluje na dveh lokacijah, motivira tiste, ki bi se radi podali na pot redne vadbe, z brezplačno poskusno vadbo s podporo osebnega trenerja. Telovadnico obiskuje tudi lepo število starejših – in to ni naključje, saj je tukaj vse personalizirano. Člani Krokija prejmejo elektronsko kartico, ki beleži njihove podatke o vadbi, ki jo lahko vstavijo v sodobne elektronske naprave in samodejno delujejo z ustreznimi nastavitvami. Za vse to vam je na voljo tudi pomoč trenerjev v telovadnici, brezplačen proteinski napitek po vadbi, zasebne garderobe in tuši pa poskrbijo za izjemno udobje in celo dvignejo fitnes izkušnjo na novo raven.

1123 Budimpešta, Alkotás utca 53. | 1139 Budimpešta, Országbíró u. 38–42.

Gravity Boulder Bar

V zadnjih letih je plezanje, ki je vključeno tudi v program olimpijskih tekmovanj, postalo vse bolj modno, v Budimpešti pa se lahko tej posebni in neverjetno uporabni obliki vadbe prepustite v številnih dvoranah. Ena najkompleksnejših med njimi je Gravity Boulder, ki je odlično izhodišče za napredne plezalce, pa tudi za tiste, ki se s tem športom preizkušajo prvič. Prijetna, moderna dvorana vas vabi ne le k plezanju, ampak tudi k druženju: prijazni trenerji vam bodo na zahtevo pomagali pri prvih gibih, lažje poti pa zagotavljajo občutek uspeha. Zahvaljujoč dobri glasbi, sproščenemu vzdušju in prijetnemu baru nam ni dolgčas niti med odmorom med dvema vzponoma.

1024 Budimpešta, Lövőház utca 2–6.

Najem športnih igrišč v Tüskecsarnoku

Tisti, ki raje iščejo športno rekreacijo v igrah z žogo, imajo v pozni jeseni in pozimi težje delo, saj so za nogometno ali košarkarsko tekmo na prostem v ledenem vremenu na voljo le najbolj predani. Na srečo pa je v Budimpešti na voljo več notranjih igrišč za najem – eden najbolj pravilnih in raznolikih kompleksov glede na razmerje med ceno in kakovostjo je Tüskecsarnok, katerega telovadnice lahko gostijo dogodke v vseh notranjih športih, od nogometa na majhnem igrišču do košarke, odbojke in floorballa do badmintona. Na voljo pa sta tudi telovadnica in igrišče za squash, objekt pa ima tudi športni bazen.

1117 Budimpešta, Hevesy György út

Namizni tenis v Füge Udvar

Športni življenjski slog včasih vključuje kompromise – prijateljskemu nazdravljanju se morate odpovedati, da bi v dan vključili vadbo. V nekaterih primerih pa lahko oboje celo združite – na primer, če se odpravite v Füge Udvar. V kleti priljubljenega zabaviščnega prizorišča v središču mesta si lahko poleg »običajnih« pubskih športov, kot sta namizni nogomet ali biljard, izposodite tudi mize za namizni tenis, ki so opremljene tudi z loparjem in žogico. Oprema je nekoliko osnovna – tukaj ne bomo izvajali najbolj norih trikov v življenju – vendar odlično služi svojemu namenu: porabiti kalorije z nekaj prijetnimi, prijetnimi tekmami.

1072 Budimpešta, Klauzál utca 19.

Pixity

Čeprav naš seznam zaključujemo z netradicionalnim športom, vsak, ki je že bil v Pixityju, ve, da bo edinstvena igra skakanja na LED preprogi spotila tako mlade kot stare, če se bodo izziva vse težjih stopenj lotili dovolj resno. Pixity je idealna izbira tako za tiste s tekmovalno žilico kot za tiste, ki imajo radi kooperativne igre, saj se mi odločamo, katero različico bomo izbrali. Poleg glavne atrakcije ima kraj tudi pravo arkadno vzdušje, kjer so na voljo tudi biljard, boksarski avtomati in zračni hokej. Eno je gotovo: ko bomo končali, bo prijetno postreči s osvežilno pijačo v bifeju s presenetljivo ugodnimi cenami.

1139 Budimpešta, Lomb utca 27.