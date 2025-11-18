5 Disneyjevih krajev na Madžarskem za nepozabne družinske izlete

Naša država je polna čudovitih pohodniških točk in obstaja več kot ena, ki obuja spomine na ikonične lokacije naših najljubših Disneyjevih pravljic.

Levji kralj: Kamnito morje Szentbékkállai

Nekatere ogromne skalne formacije Kamnitega morja Szentbékkállai so kot ikonična lokacija Levjega kralja, Prestolna skala, ki je bila navdihnjena s skalami gorovja Ndoto in gorovja Chulu v Keniji. Obiskati morate le kotlino Káli, da boste videli, kako pravljična Prestolna skala oživi pred vašimi očmi. Kamnito morje ni naključje najbolj spektakularen naravni zaklad regije, saj so skale tukaj nastale iz peska, odloženega v Panonskem morju, in ustvarile vznemirljive in raznolike formacije, na katere se lahko celo povzpnete. Vendar je varnost na prvem mestu, saj so nekatere skale lahko visoke več metrov!

Medvedji brat: Jama Szelim, Tatabánya

Gorovje Gerecse nad Tatabányo skriva ogromno jamo, ki je bila nekoč dom prazgodovinskih ljudi, a prepričani smo, da bi tudi kosmati dvojec Koda in Kenai iz pravljice Medvedji brat cenil to prijetno bivališče. Velikanska jama Szelim ima več vhodov in se razteza 45 metrov v apnenčaste pečine, osvetljena s svetlobo, ki se filtrira skozi razpoke v stropu. Vhod v jamo ponuja čudovit razgled na kotlino Tatai in Tatabányo spodaj.

Princesa in žaba: Gozd Gemenci

V južnem delu osrednje Madžarske najdemo največji poplavni gozd v naši državi, čarobni gozd Gemenci, ki se ponaša z edinstveno favno in floro. Med pohodom po poplavnem rezervatu z mrtvicami in notranjimi jezeri si lahko predstavljate glavne junake Princese in žabe, ki poskušajo doseči Mamo Odie skozi močvirno, močvirno območje. Tako kot oni lahko raziščete tudi skoraj 30-kilometrsko močvirje, ki je nastalo ob upočasnjenem toku Donave, saj je del območja dostopen le s kanujem. Medtem lahko naletite tudi na zaklade, kot sta največje drevo v državi ali najlepša populacija jelenov v naši državi.

Bambi: Dolina Cuha, Vinye

Ena od najlepših dolin v Bakonyju, če ne celo najlepša, je soteska potoka Cuha, ki pohodnike vodi skozi raznolike pokrajine. Skoraj 13-kilometrsko krožno pot lahko začnete z železniške postaje Vinye, kjer se sprehajate po brodih in divjih, romantičnih predelih, včasih pa lahko prečkate tudi travnike in jase. Tisti z ostrim očesom lahko v gozdu, ki se lesketa v jesenskih barvah, srečajo celo Bambija. Izlete v dolini Cuha obogati tudi impresiven razgled na zalivske jame in obokani železniški viadukt. Odličen nasvet za izlet: obujte si nepremočljive škornje!

Pepelka: Grad Festetics, Keszthely

Čudovita, veličastna notranjost gradu Festetics v Keszthelyju bo zagotovo navdušila vsakogar. Stavba je bila od sredine 18. stoletja 200 let dom ene najpomembnejših madžarskih grofovskih družin, družine Festetics, zdaj pa deluje kot muzej, ki javnosti predstavlja več odličnih stalnih razstav. Grad je bil nekoč impozantno prizorišče za razkošne plese, zdaj pa ohranja spomine na preteklost. Morda boste na enem od stopnic, medtem ko boste občudovali osupljivo notranjost, našli celo Pepelkin stekleni čeveljček.

8360 Keszthely, Kastély utca 1.

