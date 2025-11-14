Romantična dolina, znana tudi kot vilinski vrt, jeseni pokaže svoj najlepši obraz.

Dolina Éger, pogosto imenovana tudi vilinski vrt Pécs, nas med izletom vodi skozi pokrajine neprimerljive lepote: ni zaman, da velja za eno najlepših dolin v pogorju Mecsek.

Čudovita dolina Éger je edinstven del parka Mecsek, ki je zaradi jesensko obarvanega gozda, romantičnega jezera, žuborečih potočkov, majhnih lesenih mostov in majhnih slapov priljubljena izletniška destinacija.

Iz smeri ulice Kócsag v Pécsu lahko najdemo večje parkirišče, od koder se splača začeti izlet. Že na samem začetku izleta lahko odkrijemo sijoč dragulj doline Éger, jezero Éger-völgyi, skrito med raznoliko topografijo, ki je bilo umetno ustvarjeno z ukinitvijo takratnega pašnika in zajezitvijo potoka Égervölgyi.

Obala jezera je obdana z zavetji pred dežjem, kurišči in klopmi, obiskovalce pa vodi kilometer in pol dolga učna pot Éger-völgyi.

Tukaj se lahko seznanimo z drevesnimi vrstami in vrstami gob, značilnimi za to območje, izvemo, katere ptice obiskujejo jezero pozimi in poleti, kako je nastalo akumulacijsko jezero Éger-völgyi, in če se nam zahoče še več gibanja, se lahko preizkusimo tudi v gimnastični stezi vzdolž učne poti.

V dolini je več izvirov, Delelő-kút izvira tik ob jezeru med monumentalnimi bukvami, nedaleč stran pa se nahaja tudi Fecske-forrás.

Iz Éger-völgyja se začne več turističnih poti: po zeleni oznaki lahko pridemo do Éger-tető, kjer nas pričaka razgledna točka z neprimerljivo panoramo proti Pécsu.

V zgornjem delu doline Éger lahko po rdeči oznaki naletimo na še en izvir, izvir Farkas, od koder se lahko po rdeči oznaki navzdol vrnemo na izhodišče ture, jezero v dolini Éger.

Če se vzpnemo po rdeči oznaki, se naša pot križata z izvirom Négybarát in izvirom Tölgyes, nato pa bomo našli modro oznako Dél-Dunántúli, ki nas bo pripeljala do vrha Szuadó.

Če končamo našo turo v dolini Éger in nimamo dovolj hrane, se vsekakor splača dan kronati z dobrim kosilom ali večerjo v majhni restavraciji Teca Mama, ki se nahaja v neposredni bližini doline Éger. Ni bolj popolnega zaključka jesenskega izleta!