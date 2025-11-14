Madžarska jezera v svojem jesenskem sijaju ne navdušujejo le ribičev.

Ribiška jezera Sikonda se nahajajo v slikovitem okolju med pobočji gorovja Mecsek, le nekaj kilometrov od Pécs – priljubljene destinacije za ljubitelje narave, tiste, ki iščejo sprostitev, in seveda ribiče.

Ribiška jezera Sikonda jeseni izžarevajo še posebej fantastičen mir – vijugaste poti med drevesi, jesensko listje, ki se sklanja nad vodno gladino, in ptičje petje, ki prekinja tišino, ustvarjajo tako idilično vzdušje, kot da ste za trenutek odrezani od hrupa vsakdanjega življenja.

Dve umetni jezeri nista le raj za ribiče – v velikem številu se lovijo tudi krapi, amuri, ostriži in somi – ampak tudi priljubljena destinacija za pohodnike in družine. Ob obali čakajo obiskovalce počivališča, prekrita z rjasto rjavim listjem, ki lahko pravljično pokrajino raziskujejo tudi med prijetnim sprehodom ali kolesarjenjem.

Ozračje tukaj ima precej višjo od povprečne vlažnosti in je popolnoma čisto, brez prahu, mikrobov in dima. Podnebje je za 3–5 °C hladnejše od povprečne letne temperature, negativni ioni, ki prevladujejo v zraku, pa imajo pomirjujoč učinek na telo.

Ribiška jezera, ki jih dopolnjujejo bližnje termalno kopališče in wellness center Sikonda, ponujajo odlično enodnevno izletniško destinacijo, kjer lahko nemoteno uživamo v miru narave, bližini vode in čarobnosti gorovja Mecsek. Tisti, ki bi radi lovili ribe, lahko za več informacij kliknejo tukaj.