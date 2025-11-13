Romantičen jesenski sprehod vas čaka v osupljivem angleškem vrtu mesta voda

Mesto voda, ki je iz Budimpešte enostavno dostopno z javnim prevozom, ponuja nešteto znamenitosti. Tokrat vas spodbujamo, da raziščete angleški vrt Tata, ki je povezan z imenom družine Esterházy: vstopite skozi vrata Griffes in pustite vse za seboj ter se potopite v neprimerljivo vzdušje vrta, odetega v jesen.

Ni vam treba potovati daleč od prestolnice, da bi občudovali enega najstarejših angleških vrtov v državi. Angleški vrt, ki se nahaja v jezerskem okrožju Tata, ki je enostavno dostopno z javnim prevozom, je nastal v 18. stoletju na zemljišču, ki je bilo takrat še v lasti družine Esterházy. Ni naključje, da vrt privablja številne pohodnike in tiste, ki si želijo sprostitve, saj njegova naravna in grajena dediščina obiskovalcem ponuja nepozabno doživetje.

Vrt se razteza ob obali jezera Cseke in poleg naravnih znamenitosti in grajene dediščine ponuja tudi doživetja v bližini vode. Jeseni lahko preživite veliko časa tudi ob občudovanju listja, ki se lesketa v tisočih barvah. Zanimivo je, da imajo na primer izviri, ki izvirajo v angleškem vrtu, pomembno vlogo pri oskrbi jezera z vodo.

Dalj od roba vode, sredi angleškega vrta, se nahaja poletna rezidenca družine Esterházy, ki je bila dokončana leta 1786 pod nadzorom Antala Götta, saj oblikovalec, mojster arhitekt József Grossmann, žal ni dočakal njenega dokončanja.

Ob vstopu v stavbo si lahko v pritličju ogledate prosto dostopno notranjo razstavo, ki predstavlja tipičen slog in opremo tistega obdobja, vključno s porcelanom družine Fischer Herenden. Vendar pa je razstava v pritličju šele začetek, v prvem nadstropju obiskovalce čaka interaktivna razstava, ki predstavlja angleški vrt, polna zanimivih informacij.

V neposredni bližini poletne hiše se nahaja zakladnica Cellarius, ki je nekoč delovala kot poletna kuhinja, danes pa so v njej razstavljeni okrasni predmeti lokalnih obrtnikov in izdelki lokalnih proizvajalcev. Tukaj se splača za kratek čas spočiti in spiti okusno kavo ali poskusiti najboljša vina Neszmélyi Borvidék ter sirupe in marmelade obrtnikov.

Ena od značilnosti romantičnih angleških vrtov je uporaba umetnih ruševin ali razvalin, ki naj bi simbolizirale minljivost in neskončnost časa, poleg teh pa lahko na vrtnem območju najdemo tudi grotte ali umetne jame.

Če nadaljujemo sprehod, lahko odkrijemo turško mošejo, ki oživlja svet Bližnjega vzhoda in čeprav ni bila zgrajena v turškem času, je še vedno nekakšen spomenik zgodovine, turške okupacije. Osmerokotna mošeja z gotskim slogom, neometanimi, hrapavimi gradbenimi kamni in preprosto zunanjostjo je eden od čudovitih okraskov vrta.

V Mlinskem vrtu, ki spada v park, lahko občudujemo tudi originalno mlinsko strukturo, obnovljeno v mlinu Jenő, zgrajenem v 18. stoletju, spoznamo zgodovino mlinske industrije in delovanje vodnih mlinov ter orodja, ki so jih mlinarji uporabljali pri svojem delu.

V Doživljajskem parku zgodovine mlinov imamo tudi priložnost spoznati različne mlinske strukture, poleg tega pa lahko celo preizkusimo svojo spretnost in moč.

Angleški vrt Tata

2890 Tata, Sport utca 23.