8 enodnevnih destinacij v okolici Budimpešte za poživljajoč jesenski izlet

V bližini Budimpešte je veliko privlačnih mest, kjer lahko preživite cel dan za tiste, ki iščejo jesenski oddih.

Gödöllő

Gödöllő, ki se nahaja le 40 minut vožnje z avtomobilom iz Budimpešte, je odlična destinacija v vseh letnih časih, jeseni pa je še posebej lepa z Erzsébet Parkom, Arbo-Parkom ali ribiškimi jezeri in naravnimi potmi okoli mesta. Poleg tega se v bližini nahaja tudi Narodni botanični vrt Vácrátót.

Esztergom

Slikoviti Donavski ovinek ponuja fascinantne izlete ne le poleti. Območje okoli Esztergoma praktično mrgoli odličnih pohodniških točk – Szénladó, Búbánatvölgy, Kis-Strázsa-hegy in Tündérkapu so prav tako odlična izbira, če iščete enodnevni jesenski program.

Vác

Očarljivo mesto na bregu Donave ponuja številne privlačne znamenitosti, pa naj gre za oglede – ne zamudite katedrale Marijinega vnebovzetja – ali odkrivanje naravnih zakladov. Slednjih v okolici Váca ne manjka: tukaj se nahajajo Narodni botanični vrt, čudoviti hrib Látó ali ribiško jezero Sződliget.

Érd

Duhovni labirint, stara vas, ki spominja na obdobje turške okupacije, divje romantična naravna pot, dih jemajoč visok breg ter lična cerkev in kapela čakajo pohodnike v Érdu, ki ponuja smiselno sprostitev le na dosegu roke od prestolnice.

Biatorbágy

Morda je trgovina z oblačili prva stvar, ki mnogim pride na misel, ko slišijo ime Biatorbágy, a to mesto v bližini Budimpešte ponuja veliko več kot to. To jesen se splača nameniti cel dan raziskovanju celotnega območja – med znamenitosti, ki jih ne smete zamuditi, so kapela Szily, viadukt, Vrat in jezero Biai.

Pilisszentlélek

Pilisszentlélek, znan kot Pajkarét iz televizijske serije Naša mala vas, je pravzaprav izjemno lepo majhno naselje, kjer ni vreden ogleda le prijeten pub, temveč tudi ruševine in jame v okolici skrivajo veliko zanimivih stvari. Sprehod po okolici ponuja priložnost za smiseln ogled.

Ráckeve

Najlepše mesto na otoku Csepel skriva številne zaklade, od čudovite donavske promenade do edinega delujočega ladijskega mlina v državi. Tu pa je tudi divje romantičen otok, do katerega je mogoče priti le z ladjo, nekdanji gasilski stolp, ki služi kot razgledna točka, in impozanten baročni grad.

Martonvásár

Martonvásár je idealna destinacija ne le zato, ker je iz središča mesta enostavno in hitro dostopen z avtomobilom, javnim prevozom ali celo s kolesom, ampak tudi zato, ker skriva veliko vznemirljivih znamenitosti. Glavna atrakcija je nedvomno impresiven grad Brunszvik, vreden ogleda pa je tudi Muzej vrtca.