8 čudovitih destinacij za jesenske počitnice, kjer se lahko sprosti vsa družina

Jesenske počitnice niso le osvežitev za otroke, temveč odlična priložnost za vso družino, da preživi kakovosten čas skupaj in se sprosti. Če še vedno ne veste, kam se odpraviti med jesenskimi počitnicami, si oglejte naš izbor odličnih destinacij!

Vaša pustolovščina v Miškolcu

Mesto Miškolc vas pričakuje z različnimi programi, od katerih bo vsak zagotovo zabaven in nepozaben za vso družino. Železnica Lillafüred State Forest Railway bo 24. in 25. oktobra uvedla posebne linije do Andókúta in Mahóce, tako da boste lahko uživali v čudovitem jesenskem gozdu na prijetni vožnji z vlakom. Tudi živalski vrt Miškolc se pripravlja na jesenske počitnice, saj bodo med 23. oktobrom in 2. novembrom popestrili vsakdanje življenje s predstavitvami hranjenja in sprehodi po živalskem vrtu, resnično pogumni pa bodo lahko na noč čarovnic 31. oktobra celo okusili žuželke. Družine čaka pustolovščina in kopališče Ellipsum s kopeljo na noč čarovnic 24. oktobra, dirkanje po toboganu, pravljični kotiček, čarovniška šola in številni vznemirljivi programi 26. oktobra.

Začarani gozd luči, Pécs (od 24. oktobra 2025)

Bleščeč svet pravljičnih luči v Pécsu prvič odpira svoja vrata, kjer oživijo različne živali, pravljični junaki in čarobni simboli. Na razstavi luči, poimenovani po fantaziji Zimskega vrta luči, lahko občudujete bleščeče svetlobne tunele, svetleča vrata in impresivne video projekcije ob njih. Obljublja program, ki obljublja nepozabna doživetja tako za mlade kot za stare, zato se ga vsekakor splača zapisati na vaš seznam počitniških želja.

7626 Pécs, Zsolnay-negyed | Spletna stran

Grad Nádasdy, Nádasdladány

Če še niste bili na gradu Nádasdy, se splača med jesenskimi počitnicami usesti v avto in obiskati to neogotsko stavbo v angleškem tudorskem slogu. Stavbo obdaja 24 hektarjev velik slikovit vrt, ki vključuje tudi romantično jezero. V gradu si lahko med drugim ogledate predmete in opremo iz tistega obdobja ter se čudite edinstveni knjižnici. Program Kajla pa bo zagotovo poskrbel, da bo obisk poln vznemirjenja in zanimivih iger tudi za otroke.

8145 Nádasdladány, Kastélypark 1.

Safari park Richter, Nagykőrös

Safari park Richter v Nagykőrösu vas vabi na edinstvena doživetja, kjer se lahko z avtomobilom zapeljete po območju parka in od blizu opazujete živali, ki živijo v parku. V parku lahko srečate divje živali, ki so jih za namene zaščite živali vzeli iz Madžarskega nacionalnega cirkusa, večino pa lahko celo nahranite iz avtomobila. Edinstveno doživetje je videti slona, ki vam vzame priboljšek iz rok, ali kamelo, ki kuka skozi okno. Pogumnejši se lahko v okviru vodenega ogleda celo zapeljejo v ograde z velikimi mačkami in opicami v vozilih z rešetkami.

2750 Nagykőrös, Szurdok dűlő 812.

Slamnati labirint v Siófoku (od 24. oktobra 2025)

Letos bo v Siófoku ponovno zgrajen največji labirint v državi! Priljubljeni slamnati labirint se bo odprl 24. oktobra in obiskovalcem vsak dan predstavlja nove izzive. Bale, postavljene na 600 kvadratnih metrih, se vsak večer preurejajo, tako da lahko vsak dan preizkusite svoje orientacijske sposobnosti. Igra iskanja QR kode, sestavljena iz več postaj, naredi pobeg iz labirinta resnično nepozaben.

Grad Dinnyés

Grad Dinnyés je lahko še posebej zanimiva destinacija za ljubitelje zgodovine, kjer si lahko od leta 2014 ogledamo miniaturne kopije 46 srednjeveških madžarskih gradov, izdelanih iz materialov, ki so služili kot osnova za originalne gradove. Relativna lokacija maket gradov ni naključje, saj si jih lahko od blizu ogledate na njihovi originalni lokaciji na promenadi, ki tvori zemljevid zgodovinske Madžarske. Grajski park ponuja zanimivosti za vso družino, če pa to ni dovolj, raziščite tudi muzej na prostem, ki pripada parku!

2485 Dinnyés, Kossuth utca 17.

Pustolovski park Zemplén, Sátoraljaújhely

Čeprav je jesen namenjena upočasnitvi, včasih ni odveč malo razgibati se, in za to ni boljšega časa kot jesenske počitnice! Izkoristite priložnost in se odpravite v pustolovski park Zemplén, kjer vznemirjenje in adrenalinska doživetja dosežejo vrhunec. Bobne steze, vrvne poti, pustolovske poti in sedežnice zagotavljajo sproščujoč čas, prečkanje mostu Nacionalne integracije pa bo zagotovo poskrbelo za trajne spomine. Seveda pa k temu doda še čudovit razgled!

3980 Sátoraljaújhely, Torzsás út 25.

Csillagosvény, Ópusztaszer

Ko pomislite na Ópusztaszer, vam morda najprej pride na misel panorama Fesztyja, a vas obljublja tudi nepozabne dogodivščine. V Csillagosvényju bo vsaka starostna skupina našla nekaj za uživanje: najmlajši se lahko preizkusijo v edinstveno zasnovani tovarni peska in ljudskih igrah, starejši lahko preizkusijo svojo logiko v labirintu s preprogami, a morda najbolj posebno doživetje ponuja 3,5 kilometra dolg labirint iz žive meje, zasnovan po vzoru legendarnega Csodaszarvasa, idealen za vso družino.

6767 Ópusztaszer, Szoborkert utca 1.