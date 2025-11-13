7 parkov divjih živali v Budimpešti in okolici, ki ponujajo nepozabno doživetje za mlade in stare

Ni boljšega načina za sprostitev jeseni kot obisk bližnjega parka divjih živali, kjer lahko doživite nepozabna doživetja. Tokrat smo za vas izbrali lokacije v Budimpešti in okolici.

Če iščete prijeten vikend oddih, je čas, da sedete v avto ali se peljete z avtobusom HÉV in se odpravite proti Szentendreju. Živalski vrt Szentendre je odprt vsak torek, sredo, petek in konec tedna med 10. in 17. uro do 31. oktobra, od 1. novembra pa vsak konec tedna med 10. in 16. uro. Opazujete lahko surikate, ki se veselo lovijo, občudujete neverjetno sovo, gracioznega evropskega jelena in mladiča lame, ki se rodi konec septembra. Občasno se lahko udeležimo tudi vznemirljivih dogodkov v živalskem vrtu, na primer 31. oktobra lahko obiščemo prizorišče v okviru srhljivih programov za noč čarovnic.

2000 Szentendre, Tegez utca

Živalski vrt Margitsziget

V priljubljeni zeleni oazi Budimpešte, na peštanski strani Margaretinega otoka, najdemo tudi mini park z divjimi živalmi, ki je od leta 2002 pod skrbništvom budimpeštanskega živalskega vrta in botaničnega vrta. Živalski vrt, ki se razprostira na 5200 kvadratnih metrih, je brezplačen za obisk, sprehodite pa se lahko po ograjenih prostorih za živali, v eni polovici katerih lahko opazujemo ponosnega jelena damjaka, v drugi polovici pa živijo vodne ptice, ujede in okrasne vrste ptic. Skoraj vse živali tukaj so bile poškodovane in so jih pripeljali v oskrbo živalskega vrta; brez človeške pomoči v naravi ne bi mogle preživeti, vendar skrbniki vestno pomagajo in podpirajo dobro počutje živali, ki tukaj živijo.

1007 Budimpešta, Margitsziget

Park divjih živali Budakeszi

Približno 20–25 minut od središča Budimpešte vas park divjih živali Budakeszi vabi na dogodivščine v naravi, kjer lahko srečate več kot 50 živalskih vrst. Vendar to še ni vse: lahko se odpravite tudi v živalski vrt in pobožate nekatere živali, nepozabna doživetja pa ponujata tudi super pustolovski park in igrišča. Park divjih živali je idealen tako za družine kot za ljubitelje narave in je lahko odlična izbira za poldnevni program. Čez dan so na več točkah v živalskem parku tudi demonstracije hranjenja, tako da smo lahko priča praznični pojedini lisic, rjavih medvedov in malih plenilcev.

2092 Budakeszi, ur. 0210/12.

Zavetišče za medvede Veresegyháza

Približno uro vožnje od prestolnice se lahko odpravimo v pravi medvedji raj, kjer lahko ogromne medvede opazujemo od blizu in v varnem okolju. V parku živi 20 rjavih medvedov, na tem območju pa najdemo tudi druge plenilce in domače živali. Volkovi, levi, risi, rogovje in lenivci prispevajo k skupnosti parka divjih živali. V jesensko-zimskem obdobju smo lahko vsak konec tedna od 13. ure dalje priča tudi strokovni predstavitvi, Programu plenilcev, kjer ustanovitelj programa, István Szilágyi, z volkovi iz medvedjega zavetišča izvede zanimivo predstavitev.

2112 Veresegyháza, Patak utca 50.

Park divjih živali Szigethalmi

Park divjih živali Szigethalmi deluje kot družinsko podjetje od leta 2014, njegov glavni cilj pa je zaščita, nastanitev in skrb za živali, vse v skladu s potrebami obiskovalcev. V parku živijo tipične kmečke in gozdne živali, obstajajo pa tudi nekateri eksotični prebivalci, kot so kenguruji, are, alpake, antilope in prašiči. Večina živali je izjemno nežnih in vajenih ljudi, zato so vesele vsakega božanja in okusnih priboljškov. Vendar pa park divjih živali ni vreden obiska le zaradi živali: 2 kilometra dolga gozdna železnica, pravo letalo, helikopter in tri fantastična igrišča poskrbijo, da si bodo vsi lahko ustvarili trajne spomine.

2315 Szigethalom, Rákóczi utca 159.

Kmetija alpak, Nőtincs

V Nőtincsu vas čaka kmetija alpak, pustolovščina približno uro severno od Budimpešte, kjer lahko spoznate te posebne volnate štirinožne prijatelje. Kmetija je svoja vrata odprla leta 2015 in je sprva imela 6 alpak, danes pa je populacija narasla na 12 prebivalcev. Živali na kmetiji si lahko ogledate v skupinah ali posamezno, kjer imamo priložnost, da ta ljubka bitja bolje spoznamo: lahko jih božamo, hranimo in fotografiramo z njimi, hkrati pa se lahko o njih naučimo veliko zanimivih informacij. Volna alpake je edinstvene vrednosti in izjemno mehka, izdelke iz nje pa lahko kupite celo v trgovini s spominki na kmetiji.

2610 Nőtincs, Diófa utca 41.

Pustolovska kmetija RoBirtok, Kosd

Na pustolovski kmetiji RoBirtok v Kosdu vas do konca oktobra čakajo vznemirljiva doživetja, kjer lahko spoznate številne posebne živali. V okviru vodenega programa lahko celo poskusite molziti kravo, hranite mangalice, božate kunce, sprehajate alpake in ponije ter občudujete jelene damjake, emuje, lenivce in radovedne surikate. Kmetijo si lahko ogledate ob sobotah med 9.30 in 16.30, z rezervacijo prek spleta, letošnja sezona pa se bo zaključila 31. oktobra s pustolovsko nočjo čarovnic, ki je ne smete zamuditi!

2612 Kosd, Bocskai utca