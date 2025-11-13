7 osupljivih pohodniških točk po vsej državi, če se želite podati na pustolovščino v kraljestvo velikanov

Tokrat vas vabimo na pravljično potovanje, v nič drugega kot v kraljestvo velikanov. Tako kot v pravljicah smo zbrali sedem osupljivih pohodniških točk v šopku, če se želite pripraviti in se odpraviti na pot jeseni. Ne puščajte doma torbe, polne žemljic, pečenih v pepelu!

Na dlani velikana: Razgledna točka v obliki roke, Felsőtold

Letos je že peto leto, odkar je bila leta 2020 med Hollókő in Felsőtold zgrajena nenavadna razgledna točka. Na pobudo konjeniškega parka Farkaskútvölgy je monumentalna razgledna točka v obliki roke, ki jo je iz mrtvih dreves izdelal Benjamin Csíkszentmihályi, priljubljena med pohodniki že od prvega trenutka – in ne po naključju. Da bi zasedli svoje mesto sredi nenavadne razgledne točke – natančneje, na dlani velikana – se morate povzpeti le po 4–5 stopnicah. In če se udobno namestite, lahko opazujete okoliško podeželje, umirjene griče Cserháta in čudovito panoramo regije.

Kot v pravljici: Velikani v Mecseku

Tako kot v pravljicah so se leta 2021 v Mecsek preselili – oziroma ustanovili kmetijo – trije velikani. Trije velikani so našli dom na meji treh naselij in ne služijo le kot znamenitost tistim, ki prihajajo v regijo, temveč lahko regijo bolje spoznajo tudi s pomočjo igre iskanja zaklada, ki je z njimi povezana. V Mecseknádasdu boste našli 3–4 metre visok kip Vasgyúrója iz akacijevega lesa, čigar ime izvira iz njegove izjemne moči. Podobno velik Kőmorzsoló stoji na robu gozda med Püspökszentlászlójem in Hosszúhetényjem. Tako kot njegova sorojenca je tudi Fanyűvő, prav tako izdelan iz akacijevega lesa in podobne velikosti, našel dom v Bikalu in se veseli obiska mladih in starih na izletu v Mecsek.

Varuh gozda: Kip trola Objemajoča Olga v gozdu Kása

Najnovejša pridobitev na našem seznamu je v začetku oktobra zasedla svoje mesto v globinah gozda Kása v Hódmezővásárhelyju. Kip trola z imenom Objemajoča Olga ni le prvi te vrste na Madžarskem, ampak tudi v jugovzhodni Evropi. Ni treba posebej poudarjati, da je izjemno priljubljena mojstrovina skoraj dosegla svoj cilj: danski umetnik, ki je zasnoval kip, Thomas Dambo, želi ljudi spodbuditi k preživljanju kakovostnega časa na prostem, v naravi. Nenazadnje trol, ki uporablja reciklirane materiale in varuje drevo, ki je postalo njegov spremljevalec, poskuša opozoriti tudi na trajnost in varstvo okolja.

Velikani, spremenjeni v kamen: Pákozdski premikajoči se kamni v gorovju Velencei

Nedaleč od Budimpešte vas na izlet vabijo impresivne skalne formacije, ki nenehno kljubujejo elementom. Govori se, da so Pákozdski premikajoči se kamni v gorovju Velencei videti kot velikani, spremenjeni v kamen. Pohodniška točka, ki velja tudi za nepogrešljivo znamenitost v regiji, obljublja odlično doživetje za vso družino v vsakem letnem času, saj vas lahko sledljiva, grajena pohodniška pot vodi skozi kraljestvo značilnih skalnih formacij oziroma natančneje, velikanov, spremenjenih v kamen. Krožna tura se začne na ulici Ingókő v Pákozdu, pohodniške oznake pa vam pomagajo pri orientaciji.

Veliki pod zemljo: Dvorana velikanov, Narodni park Aggtelek

Verjetno se vsi strinjamo, da bi moral vsakdo vsaj enkrat obiskati najdaljšo in najbolj spektakularno jamo v državi, jamo Baradla v Aggteleku. Znamenitost, ki jo je mogoče obiskati v okviru vodenih ogledov različnih dolžin, obiskovalcem razkriva najlepše skrivnosti, zgodbe in kapniške formacije, skrite pod zemljo, ena od njih je Dvorana velikanov, ki jo lahko obiščete med srednjim ogledom Vörös-tó. Kot že ime pove, dvorana, ki velja za največjo dvorano v jamskem sistemu, ponuja tudi razlog za nekaj časa postankov, saj udeleženci ogleda jame poleg občudovanja neverjetnih kapniških formacij okusijo tudi akustiko dvorane.

Po stopinjah velikanov v gorovju Kőszeg: Kalapos-követ, Bozsok

Ko ste v zahodnem kotu države, ni dvoma, da lahko med prijetnim pohodom naletite na sledi velikanov. Legenda o Kalapos-követu, ki se nahaja v enem najbolj romantičnih delov gorovja Kőszeg, vzdolž Južne transdonavske modre ture, pravi, da so edinstveno oblikovani kamni pravzaprav odpadli zobje velikanov. Ne glede na to, ali verjamete legendi ali ne, eno je gotovo: pohodniška točka, dostopna iz Bozsoka, in nenavadne skalne formacije so vredne ogleda zaradi posebne izkušnje, še posebej, če ste v bližini.

Pohod v kraljestvu velikanov: Holdvilágski jarek, Pomáz

Holdvilágski jarek, znan tudi kot kraljestvo velikanov, le streljaj od prestolnice, vabi na pravljični izlet v Pomáz. Eno najbolj edinstvenih pohodniških točk v Višegradskem gorovju je pred kratkim obnovilo podjetje Pilisi Parkerdő Zrt. in tako ponuja varno pohodniško izkušnjo za pohodnike, ki želijo pobegniti od mestnega vrveža. Ogromne skalne stene in visoka drevesa dajejo pohodnikom občutek, da se sprehajajo po divje romantični deželi velikanov. Za velikanskimi skalami in drevesi, ki segajo v nebo, pa žuboreč potok, jama in celo lestev, ki čakajo, da jih osvojite, še izboljšajo izkušnjo preživljanja časa v naravi.

Več o tej romantični pohodniški destinaciji vam povemo v tem članku >>