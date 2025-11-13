10 čarobnih arboretumov po vsej državi, kjer vas čaka bleščeča jesenska pravljična dežela

prehod pod zlatim listjem in mimo škrlatno poraščenih grmovnic lahko resnično doživite tisto, kar so mnogi pesniki poskušali ubesediti: neprimerljivo, osupljivo čarobnost jeseni. Sprehodite se torej po najlepših arboretumih naše države, ki so zdaj zaviti v jesenski sijaj in ponujajo neskončen navdih ter pričajo o neopisljivi lepoti narave!

Arboretum Sárvár

Sárvár ni vreden obiska le zaradi sproščujočih wellness doživetij: veličastno naselje, ki meji na grad Nádasdy, je tudi dom ene najstarejših botaničnih zbirk v naši državi. Pokrajino arboretuma Sárvár zaznamuje obilica skoraj 200 let starih platan, črnih borovcev, tis in japonskih akacij, v tem skoraj petstoletnem rastlinskem raju pa ne manjka niti hrastov dobov. Biser zahodne Madžarske skriva prave redkosti, greh bi bil, če bi ga jeseni zamudili!

9600 Sárvár, Várkerület utca 30/A

Arboretum Sellye

Sellye v županiji Baranya je priljubljena destinacija za raziskovalce, ki jih zanimajo zgodovinske znamenitosti. 7,65 hektarja velik arboretum, ki obdaja grad Draskovič, v mesto privablja celo ljubitelje narave! Jeseni se v arboretumu Sellye obarva zlato več kot 240 listavcev, med pisanim listjem pa lahko občudujete več kot sto zimzelenih vrst. Čeprav grad, ki trenutno deluje kot študentski dom, ne sprejema obiskovalcev, arboretum vse sprejme z odprtimi vrati in vstopnice sploh ni treba kupiti.

7960 Sellye, Kastélypark

Arboretum Kecskemét

Arboretum prestolnice Kiskunság, ki je brezplačen, je iz Kecskeméta enostavno dostopen z avtobusom in avtomobilom. Njegovo območje lahko razdelimo na tri glavne dele: zaščitni gozdni pas, hrastov nabor in zbirko, po slednjem pa se lahko sprehodite po 14 poteh. Po čudovitih poteh se lahko sprehajate med več kot 800 vrstami lesnatih rastlin, po občudovanju vrtnega ribnika, polnega vodnih rastlin, pa si lahko privoščite sapo v prijetnem počivališču – medtem ko vas navdušujejo najlepše jesenske barve.

6000 Kecskemét, Nyíri út 48.

Arboretum Alcsút

Arboretum Alcsút, ki se nahaja le 40 km od Budimpešte, je kraj tako za ljubitelje aktivnega odmora kot za tiste, ki si želijo napolniti baterije v naravi, ne glede na letni čas. Jeseni, obdan z gozdom Csaplár, lahko občudujete pisano listje med raziskovanjem vrtnih znamenitosti, od romantičnih ruševin preteklosti do kapele in otoka Klotild v osrčju arboretuma.

8087 Alcsútdoboz, Kastély 2.

Botanični vrt v Segedinu

Če ste jesensko razpoloženi, ne zamudite Botaničnega vrta v Segedinu! Botanični vrt, ki pripada Univerzi v Segedinu, je skozi leta postal edinstvena mestna znamenitost, ki zadovolji vse potrebe, zahvaljujoč predanemu delu številnih strokovnjakov. Vedno večja in bogatejša zbirka obiskovalcem ponuja doživetje v vsakem letnem času – na primer, 8. novembra lahko uživate v spreminjajočih se barvah listov na tradicionalnem japonskem prazničnem dogodku.

6726 Szeged, Lövölde út 42.

Arboretum Agostyáni

Nekaj kilometrov od Tate, v dolini Bocsájtó, se nahaja edinstveni biser Gerecseja, Arboretum Agostyáni, ki se razprostira na 30,5 hektarja. Območje je dom stotinam drevesnih vrst, vključno s sekvojami, močvirskimi cipresami, brezami, železovimi drevesi, javorji in orehi. Najbolj presenetljiva znamenitost arboretuma je jezero v dolini, ki je nastalo z zajezitvijo potoka Árendás in je še lepše kot kdaj koli prej, ko je prekrito z jesenskim listjem. Do čarobne zbirke rastlin lahko pridete peš, s kolesom, avtomobilom ali celo z javnim prevozom – najboljše pa je, da je arboretum dostopen celo s psom!

2835 Tata-Agostyán, ur: 01134

Arboretum Püspökszentlászló

Püspökszentlászló se nahaja le streljaj od Hosszúhetényja in je zlahka dostopen tudi s prijetnim jesenskim sprehodom. Eno ulično naselje ponuja pohodnikom osupljiv razgled v vsakem letnem času, arboretum Püspökszentlászló, ki je zdaj odet v jesen, pa jih vabi v osrčje gorovja Mecsek. V arboretumu si lahko od blizu ogledate več kot osemdeset vrst dreves in grmovnic z vsega sveta – med izletom ne zamudite drugih zakladov, skritih v arboretumu, gradu in kapeli!

7694 Hosszúhetény, Püspökszentlászló utca

Arbo-park Gödöllői

V prenovljenem, čudovito obarvanem arboretumu Gödöllő lahko preživite cel dan, saj poleg divjih in romantičnih poti, ki potekajo skozenj, čakajo na tiste, ki se želijo odpraviti v naravo, interaktivne table, fitnes naprave na prostem, klopi z valovi, miniaturna železnica in igrišče z gozdno tematiko. Arboretum, ki je le nekaj minut vožnje od središča mesta, je bil ustanovljen leta 1902 in je hitro postal najbolj znan botanični vrt na Madžarskem. Arboretum trenutno obsega 350 hektarjev, od tega se skoraj 90 % uporablja za gozdarske raziskave, preostalo, še vedno obsežno območje parka pa si lahko ogledate z vozičkom ali psom.

2100 Gödöllő, Isaszegi út 164.

Arboretum Szarvas

V največjem madžarskem arboretumu so perzijska čarobna drevesa, hikorije, praprotni borovci, japonski javorji in pogubna drevesa v čudovitih jesenskih barvah – in še nismo omenili čudovitih drevesnih elementov, hrastov in sekvoj … Szarvasov dragulj, »Pepijev vrt«, se razprostira na 82 hektarjih in s svojimi 1600 drevesnimi in grmovnimi vrstami je ena najpomembnejših drevesnih zbirk v državi. Njegovo raznoliko floro in favno lahko odkrijete med ogledi in vodenimi sprehodi po veličastnem krajinskem vrtu, celo skrivnosti Vrta skrivnosti pa vas bodo očarale, če obiščete Szarvas.

5540 Szarvas, 1. okrožje 9.

Arboretum Buda

Če iščete najlepše jesenske barve prestolnice, obiščite Arboretum Buda v 11. okrožju, kjer so tople barve letnega časa povsod! V vrtu, ki pripada Madžarski univerzi za kmetijstvo in bioznanost, je poleg barvite narave prav tako prijetna tudi tišina, ki obdaja vse okoli sebe: tukaj lahko preživite čas v popolnem miru, medtem ko spoznavate skoraj 2250 rastlinskih vrst.

1114 Budimpešta, Villányi út 29-43.