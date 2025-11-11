Gozd pripoveduje zgodbe: 10 divje romantičnih naravnih poti po vsej državi, skritih pod zlatim listjem

Kot bi dobra vila zamahnila s čarobno palico, so se najlepše pokrajine naše države odele v zlato. Izkoristite zadnje jesenske tedne, obsijane s sončnimi žarki, in si oglejte, kako se čudovite naravne poti obarvajo v tem letnem času!

Naravna pot v dolini Szalajka, Szilvásvárad

Dolina Szalajka ne potrebuje posebne predstavitve za nobenega ljubitelja narave: ena najbolj znanih pohodniških destinacij v naši državi vas vabi v Szilvásvárad, v osrčju gorovja Bükk, s svojimi številnimi znamenitostmi. Naravna pot nas vodi 4,2 km do čudovite doline – v lahki gozdni pustolovščini se lahko udeleži vsa družina, na poti nazaj pa se lahko celo popeljete z miniaturno železnico! Vrhunec izleta, slap Veil, ki teče po 17 metrov dolgem apnenčastem stopnišču, jeseni pokaže svoj še bolj veličasten obraz.

Učna pot Bazaltne orgle, Szent György-hegy

Eden najspektakularnejših spomenikov vulkanske preteklosti Tapolške kotline so 30 metrov visoki, pogosto 1,5 metra široki bazaltni stebri, imenovani Bazaltne orgle, ki jih je mogoče raziskati na približno 4 kilometre dolgi učni poti, ki se začne pri rudniku Raposkai. Pot ponuja čudovite panorame Blatnega jezera in okoliških opornikov, medtem ko potujemo skozi divje romantične gozdne odseke, včasih po strmih pobočjih. Med jesensko turo se splača narediti kratek ovinek in obiskati bližnjo kapelo Lengyel!

Učna pot Királyréti, Szokolya

Če si jeseni želite lažji pohod, je 2,9 km dolga učna pot Királyréti vedno znova naša izbira. Krožni pohod – dopolnjen z razgledno točko Várhegy – ponuja 2–2,5 ure sprostitve, medtem ko si napolnite baterije v edinstvenem okolju. Pot se začne na avtobusni postaji Szokolya, Királyrét, do katere se zlahka pripeljete z lokalnim avtobusom iz Kismarosa. Pohod se tam konča, seveda pa šele potem, ko ste imeli dovolj doživetij in občudovali vsak kotiček jesenskega gozda.

Učna pot Strázsa-hegy, Esztergom

Strázsa-hegy, ki se nahaja na zahodnem robu Pilisa, je pravi skriti naravni zaklad, in zahvaljujoč območju, ki je nekoč delovalo kot vojaško strelišče, se lahko še vedno sprehajate po podeželju v skoraj nedotaknjeni obliki. 1200 metrov dolgo vodeno učno pot lahko prehodite v samo eni uri, odvisno od letnega časa pa lahko med izletom opazujete celo redke rastlinske vrste in pisane metulje. Razgledno točko Kis-Strázsa-hegy si lahko ogledate le v okviru strokovno vodenih ogledov!

Učna pot Gyadai, Naszály

Učna pot Gyadai, ki se vije skozi osrčje Cserháta, je odlična izbira, če se želite z družino podati na jesenske dogodivščine. Krožna tura s 13 postajami se začne v obiskovalnem centru Katalinpuszta, na poti pa so dvižni mostovi, viseči mostovi, vznemirljivi gozdni odseki in čudovite jase. Med nepozabnim sprehodom lahko dosežete tudi Mravljiščno železnico, počivališče velikanov in razgledno točko na robu travnika Gyadai, medtem ko se obogatite z doživetji in vdihnete vonj jesenskega gozda.

Pot večnega gozda, Budimpešta

Hűvösvölgy in njegova okolica sta polna različnih naravnih poti, najbolj priljubljena med njimi pa je pravzaprav Pot večnega gozda. Od zadnje postaje tramvaja 61 pridemo do Nagyréja pod starimi hrasti, od koder lahko nadaljujemo pot po poti brez ovir. Kratka sprehajalna pot, obdana s sadnim drevjem, je dobro urejena, zato se je enostavno sprehajati z vozičkom in otroki. Na voljo je več ognjišč in klopi, kjer se lahko spočijemo in uživamo v miru jesenskega gozda.

Učna pot Fényes, Tata

Eden najbolj posebnih naravnih zakladov Tate je 1350 metrov dolga učna pot Fényes, ki se vije skozi Fényes Forrásvidék. Drvena pot, razgledni stolp in interaktivne postaje ponujajo nepozabno doživetje za ljubitelje narave: otroci lahko najdejo vznemirljive stvari za odkrivanje, odrasli pa se lahko potopijo v spokojnost obalnega gozda. Med sprehodom skozi barjanski gozd lahko od blizu opazujemo izbruh kristalno čistega kraškega izvira s temperaturo 22 °C, v bližini pa je celo foto kabina.

Vukova pot, Budimpešta

Ne glede na to, ali gre za družinski izlet ali popoldansko sprostitev, je Vukova pot v II. okrožju obvezna! Gozdna pot z 12 postajami se začne pri znanem igrišču z medvedki, prehodite jo lahko v 1,5–2 urah, spremljajo pa jo znani junaki Istvána Feketeja in igrive naloge. Pot, skrita med listjem, izžareva jesensko vzdušje, hkrati pa igrivo razvija otrokovo znanje o naravi in ljubezen do branja. Čudovito pot smo že prehodili, naše poročilo si lahko preberete TUKAJ.

Panoramska naravna pot Vértesi, Csákberény

Panoramska naravna pot Vértesi, ki vodi skozi južni del gorovja Vértesi, je pravo jesensko doživetje, ki si ga boste zapomnili. 6,4 km dolga krožna pot predstavlja naravne in kulturno-zgodovinske vrednote Vértesa skozi 12 postaj, rahlo vzpenjajoča se pot pa ponuja dih jemajoče razglede na pobočja Vértesa, kotlino Zámoly in v jasnem vremenu celo na gorovje Bakony. Pot se začne na parkirišču Geološkega parka Gánt Bouxite in vam bo zagotovo prinesla nepozabna doživetja v sezoni!

Naravna pot Sikonda

Sikonda, ki se nahaja na severni strani Mecseka, ni znana le po mirnih jezerih: od obale jezera se začne tudi naravna pot, ki je odlična izbira za lažji pohod po gozdu. Sprehajalna pot vodi do okrožja Körtvélyes v Komlóju in se vije skozi drevesa ter predstavlja divje živali in naravne vrednote območja. Ob učni poti so klopi, počivališča in informativne table, ki vam bodo v pomoč pri pohodu, na poti pa si lahko na več točkah ogledate jezera Sikondai in okoliške hribe.