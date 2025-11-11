Boršodski popotnik: 7 čarobnih znamenitosti za romantično jesensko potovanje

Naša država je izjemno bogata z naravnimi zakladi in težko se je naveličati čudovitih razgledov na jesenske pokrajine. Na potovanju v severni del države se lahko udeležimo fantastičnih izletov in čudovitih razgledov na Boršod, saj pokrajina, ki se obarva v jesenske barve, obljublja neprimerljiva doživetja.

Dolina Ménes

Med pohodništvom v dolini Ménes, ki je del narodnega parka Aggtelek, se lahko zaradi strmih pobočij in gostih gozdov Aggteleškega krasa počutimo, kot da smo v Karpatih. Dolina Ménes leži med Szögligetom in Derenkom, njeno območje pa deli potok Ménes, ki napaja tudi nekaj hektarjev veliko jezero pod naseljem Derenk. Slikovito jezero na jugu obdajajo bujni bukovi gozdovi, na severu gozdiček rdečega bora in čudovita travnata jasa. V povezavi s poimenovanjem območja je pomembno omeniti, da se narodni park Aggtelek ponaša z največjim huculskim rodovnikom na Madžarskem: kobilarno s skoraj 200 kobili si lahko ogledate nedaleč od doline, v bližini Jósvafőa.

Viadukt Mélyvölgyi

Če obiščete Lillafüred, je skoraj neizogibno potovanje z železniško progo Lillafüred State Forest Rail, ki poteka med naseljema Miskolc in Garadna ter vas vodi skozi čarobne pokrajine Bükka, pri čemer si ogledate tako vznemirljive znamenitosti, kot so pravljično jezero Hámori, viadukt Mélyvölgyi ali ribogojnica postrvi Lillafüred. Prečkanje 64 metrov dolgega in 20 metrov visokega viadukta, ki se razteza med obema gorama, je edinstveno doživetje, kjer pogled na nedotaknjen gozd in naravo, ki žari v tisočih barvah, obljublja trajna doživetja. Trenutni vozni red lahke železnice si lahko ogledate na tej povezavi.

Gabriellánum, Szendrőlád

V dolini Bódve, med naseljema Szendrőlád in Edelény, leži skromni Gabriellánum, mnogim znan kot Csillagvizsgáló ali Szőkevár. Stavbo je konec 19. stoletja zgradil doktor filozofije in teologije György Berzeviczy, ime pa je dobila po svoji ženi Gabrielli Csáky-Pallavicini. Grad vključuje tudi čudovit angleški vrt in graščinsko klet, ki je bila skupaj z gradom skozi leta večkrat prenovljena. Stavba skriva številno starinsko pohištvo in slike, ki si jih brez izjeme prizadevajo ohraniti za potomce.

Podeželska hiša strica Piste, Szögliget

Ena izmed nenavadnih, skoraj izjemnih znamenitosti Szögligeta je kmečka hiša, zgrajena v 19. stoletju, ki je bila tudi rojstni kraj pokojnega posestnika strica Piste. V preteklem letu je gostitelj sam, stric Pista, obiskovalce vodil po podeželski hiši in jim pripovedoval o razstavljenih predmetih in opremi iz tistega obdobja. Podeželska hiša strica Piste je poseben spomin na takratne čase, saj se lahko z občudovanjem od zunaj vrnete v preteklost in okusite, kakšna je bila struktura starih kmečkih hiš ter kakšen arhitekturni slog je bil značilen za tisti čas.

3762 Szögliget, Petőfi Sándor utca 11.

Cerkev svetega Andreja, Tornaszentandrás

Vas Tornaszentandrás se nahaja v severnem delu županije Borsod-Abaúj-Zemplén, kjer si lahko po predhodni prijavi ogledamo tudi edinstveno dvojno svetišče, cerkev svetega Andreja, od znotraj. Katoliška stavba je bila zgrajena v 12. stoletju na levem bregu reke Bodve, v slikovitem okolju. Skozi zgodovino je bila večkrat obnovljena in dozidana, zato ima različne slogovne značilnosti, vključno z gotskimi in baročnimi elementi. Cerkev obdaja vas z nekaj sto prebivalci s severa, v daljavi pa lahko vidimo gorovje Torna in čudovito silhueto gradu Torna.

3765 Tornaszentandrás, Szabadság út 23.

Dolina Szelce

Sijajni dragulj narodnega parka Aggtelek je neverjetna dolina Szelce, po kateri se lahko sprehodimo in si ogledamo najboljše od Aggteleškega krasa. Med pohodom nam bodo pot prekrižali čudoviti kraški potoki, prostorni pašniki in divje romantična območja, pogled na gozd, ki obdaja dolino z ostrimi ovinki in ozkimi soteskami, pa je še posebej nepozaben jeseni. Pohodniška pot doline Szelce je izjemno raznolika, z resnično raznoliko topografijo in vegetacijo, zato se je vsekakor vredno občasno ustaviti in vsrkati edinstveno vzdušje tamkajšnje narave.

Szinpetri

Če iščete neprimerljivo panoramo, se splača sprehoditi na hrib med Szinom in Szinpetrijem, od koder vas bo jeseni zagotovo navdušil razgled na monumentalno goro Pitics, pogosto zavito v tančico megle, in Szinpetri, ki se razprostira spodaj. Skoraj 456 metrov visoka gora je najvišja točka v Galyaságu in seveda se jeseni obleče v svojo najlepšo obleko, ki se lesketa v tisočih barvah in ustvarja osupljivo kuliso za majhno vas Borsod. Ko obiščete Sinpetri, ne pozabite obiskati mestnih znamenitosti, vključno z vodnim mlinom, v katerem je shranjena največja knjiga na svetu, prijaznimi hišami v ljudskem slogu, ki se vrstijo ob ulicah, in kamnitim tlakovanim pegastim močeradom na obrobju mesta.