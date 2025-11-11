6 čudovitih jabolčnih sadovnjakov na podeželju, kjer si lahko sami naberete svoje najljubše jesenske sadje

Ni bolj zabavnega programa kot lov na jabolka in polnjenje košar z jesenskimi dobrotami! Pokazali vam bomo, kam se odpraviti, če iščete prodajo jabolk, kjer si jih lahko sami naberete v oktobru.

Horváth Mezőgazdaság, Fertőd

Drevesa so v Fertődu še vedno v polnem razcvetu, čudoviti sadeži družinske kmetije Horváth samo čakajo, da jih odnesete domov – to lahko storite že jutri! Spremljajte Facebook stran sadovnjaka, kjer boste našli najnovejše informacije o super programu.

9431 Fertőd, Hodály-major

Venyim Gyümölcse Közösségi Kert, Nagyvenyim

Majhen sadovnjak v Nagyvenyimu odpira svoja vrata ob koncih tedna, da se lahko napolnite z vitaminsko bombo. Spremljajte Facebook stran Sadjarne okrožja Fejér, saj tukaj objavljajo aktualne informacije o svojem odpiralnem času.

2421 Nagyvenyim, Sadjarna Venyim 1.

Sajarna Dolina, Pomáz

Dolina sadjarn Pomáz je odprta od srede do nedelje, med 8. in 18. uro, za vse, ki bi želeli sami nabrati jabolka – pa naj gre za Idared, Jonathan, Jonagold, Golden Delicious, Charden ali Granny Smith.

2013 Pomáz, Dolinai út

Sajarna Győri, Mozsgó

Družina Győri ponuja svoje pridelke na svoji kmetiji Mozsgó, 8 km od Szigetvárja. Njihov odpiralni čas je po predhodnem dogovoru, običajno ob vikendih, in naj bi trajal do konca novembra. Preden se odpravite, pokličite Sándorja Győrija na +36 30/539-2213!

7932 Mozsgó, ob cesti 67

Sadni sejem v Móru

Nasmejano sadje lahko naberete v jablanovem sadovnjaku Korona-hegy v Móru od ponedeljka do sobote do konca oktobra. Pomembno je vedeti, da je letošnja letina še bolj sočna kot kdaj koli prej!

8060 Mór, Major út 3.

Borbás Kert, Gárdony

V Gárdonyju bo sad vašega trdega dela košara, polna kutin. Jutri boste imeli priložnost nabrati kutine tudi v Borbás Kertu, če bi želeli sami izdelati sir ali marmelado iz kutin – v največje veselje družine. Za najnovejše informacije spremljajte Facebook stran vrta!

2484 Gárdony | Facebook