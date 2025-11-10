Skrivna skrivališča: 5 čudovitih namestitev za miren jesenski oddih

V hladnih, sivih jesenskih delavnikih spomini na počitnice bledijo … Zdaj je čas, da si naberete novih doživetij in si privoščite nekaj sproščujočih dni – boljšega kraja za polnjenje baterij kot na naslednjih lokacijah ne boste našli!

Posestvo Káli Panorama

Romantična hišica, ki je – brez pretiravanja – skriti dragulj kotline Káli: Posestvo Káli Panorama nam je takoj ukradlo srca! Čudovita panorama, sproščujoča tišina in številna doživetja zagotavljajo, da si boste v tej majhni škatli z dragulji, ugnezdeni v objemu hribov, napolnili baterije. Kopate se v peni jacuzzija, se sproščate ob utripajoči svetlobi kamina ali srkate okusna vina, morate biti pozorni le drug na drugega – seveda razen če se vam pridruži vaš pes, saj posestvo sprejema štirinožne prijatelje! Še več, zdaj je na voljo super popust, ki bo vaše jesenske počitnice še slajše: pri rezervaciji uporabite kodo FUN15 in prejmite 15 % popust!

8282 Káptalantóti

Apartma Meszes

Nedaleč od Kalocse, na bregovih Donave v Meszesu, lahko najdete skriti zaklad: apartma Meszesi v tišini poplavnega gozda dokazuje, da vas največje udobje čaka v naravi. Fantastična namestitev lahko sprejme do 10 oseb hkrati, ki lahko pobegnejo sivemu vsakdanjemu življenju v 4 sobah, opremljenih z lastnimi kopalnicami. Pozimi se lahko sprostite v velikanski kadi na drva, uživate v wellnessu v skandinavski savna hiši, poleti pa se boste splačali vrniti in preizkusiti zunanje bazene. Kliknite spodnjo povezavo za virtualni ogled čudovite lokacije – v živo bo le še lepša!

6300 Kalocsa-Meszes Dunapart ur: 1090

Monolith Lodge

Po neverjetnem uspehu Kapolcsi Sziklák se Hello Wood Resorts širi z novo namestitvijo: najnovejši ponos portfelja, Monolith Lodge, v Dobogókő vabi tiste, ki iščejo namestitev, ki hrepenijo po eleganci. Pri zasnovi luksuzne vile je bil poudarek na nežni arhitekturi, naravnih materialih in trajnosti, s čimer je nastala prava sanjska hiša v priljubljeni pohodniški destinaciji. Skandinavski slog, ogromne višine stropov, ogromne steklene površine, kmečka košara z zajtrkom, ki jo je podarila kmetija Breier – vse to vas čaka od 14. novembra v vrhunski hiši v Dobogókő! Predprodaja se je že začela: vendar je pomembno vedeti, da je Monolith Lodge za 6 oseb namestitev, primerna tudi za odrasle.

2099 Pilisszentkereszt, Őzike utca 14., ur: 1145

Hišice na drevesih Noszvaj

Fantastične hišice na drevesih globoko v gozdu, na dosegu roke številnih zgodovinskih znamenitosti – kaj bi lahko bilo boljšega kot edinstvena namestitev hišic na drevesih Noszvaj? V tem raju za sprostitev z veliko začetnico lahko uživate v zakladih narave v štirizvezdičnih lesenih hišicah, sredi ptičjega petja, se sprostite v savni in se celo udeležite personaliziranih masažnih tretmajev za telesno in duševno pomladitev. Za popoldanski izlet se lahko celo usedete na električno kolo in s seboj vzamete košaro za piknik hišic na drevesih – če vam bo po veličastnem zajtrku še ostalo mesto! In majhna ptička je čivkala, da če izberete novi razgledni stolp v Noszvaju, lahko nazdravite tudi med sproščanjem v masažnem bazenu na strehi – ampak raje se prepričajte sami!

3325 Noszvaj, Tósétány utca 20-22.

SUQO

Sukoró, slikovita počitniška vasica, ugnezdena v bližini jezera Velence, je v naši državi prava atrakcija, ki jo morate videti. Na robu gozda lahko najdete čudovito namestitev: s terase SUQO lahko uživate v panorami, kakršne ni nikjer drugje v mestu! Očarljiva gostilna lahko hkrati sprejme 4 osebe, ki lahko preživijo nepozabne dni v duhu počasnega življenja, stran od mestnega hrupa. Velik jacuzzi prav tako podpira sprostitev in bližino narave – v SUQO vsak kvadratni meter odmeva s tišino, harmonijo in spokojnostjo! Dobra novica je, da vam tudi psov ni treba pustiti doma: namestitev je prijazna do hišnih ljubljenčkov, saj bo le z njimi družba popolna.

8096 Sukoró, Présház köz 4.