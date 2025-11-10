Neponovljivo vesolje skupine ABBA oživlja čudovit koncert v Budimpešti

Najbolj znana in najuspešnejša svetovna priredba skupine ABBA, Mania: The ABBA Tribute, prihaja novembra v Budimpešto, kjer bo na nepozabni zabavi prinesla največje uspešnice več kot 50 let stare skupine. (x)

Švedsko skupino ABBA lahko štejemo za eno najbolj priljubljenih pop glasbenih skupin vseh časov, kar jasno kaže tudi dejstvo, da pop skupina, ki je bila takrat na vrhu lestvic, še vedno navdihuje nešteto oboževalcev po vsem svetu.

Skupino, ustanovljeno leta 1970, sta sestavljala dva zakonska para: Benny Anderson in Anni-Frid Lyngstad ter duo Agnetha Fältskog in Björn Ulvaeus. Skupina je bila aktivna več kot deset let – med katerimi so med drugim zmagali na tekmovanju za pesem Evrovizije, njihov uspeh pa se nadaljuje tudi po razpadu, saj še vedno prodajo na stotine milijonov plošč vsako leto.

Poklon legendarni švedski skupini

Nadarjeni glasbeniki in izvajalci Mania: Ansambel ABBA Tribute se pristno in nepozabno poklonijo legendarni švedski skupini, ki že generacije osvaja srca oboževalcev. Nastopili so na vseh celinah v več kot 35 državah sveta in imeli več kot 3000 koncertov v živo. Leta 2003 je predstava osvojila prestižno nagrado Radio Regenbogen za najboljši muzikal preteklega leta.

Zdaj skupina Mania prihaja v madžarsko prestolnico, v Barba Negra, kjer se pričakuje fantastična zabava – vsekakor za ljubitelje 70. let in takratne disko dobe, saj bodo na odru igrali klasike, kot so Dancing Queen, Waterloo ali Mamma Mia.

Potovanje v preteklost, obdano z impresivnimi vizualnimi elementi, se pričakuje 20. novembra od 19. ure dalje v Barba Negra, za katero lahko kupite vstopnice s klikom tukaj.