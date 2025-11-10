Najboljši filmi leta 2025: 12 super animiranih pravljic za vso družino

Leto še ni končano, vendar smo se odločili, da je vredno zbrati najboljše animirane filme in pravljice iz leta 2025. Poleg tega je 28. oktober svetovni dan animacije, zato je naše današnje priporočilo še posebej aktualno.

Poplava

Mačka je osamljena žival, toda ko dom črne mačke nepričakovano poplavi in uniči poplava, je prisiljena združiti moči z drugimi živalmi, da bi preživela. Različne vrste potujejo na ladji čez neskončno morje vode in kljub začetnim nesoglasjem morajo držati skupaj, saj lahko preživijo le s skupnim delom.

Film je letos osvojil oskarja za najboljši animirani film.

John Vardar proti galaksiji

John Vardar, neuspešen igralec, ga ugrabi žarek vesoljske ladje nezemljanov in konča v medgalaktičnem živalskem vrtu kapitana Zarka. V ujetništvu se združi z dvema nenavadnima bitjema, Mortaarjem in Bitsmom, ki želita ukrasti Zarkov najnevarnejši izum, napravo za spreminjanje resničnosti. Vendar Zark orožje na skrivaj skrije v Johnovo glavo, tako da besede našega junaka od zdaj naprej postanejo resničnost.

Najdragocenejše blago

Med drugo svetovno vojno revni drvar in njegova žena poskušata preživeti težke čase v osamljeni koči v prostranem gozdu. Skozi gozd vsak dan vozijo vlaki, ki vozijo neznano kam. Nekega dne ženska reši dojenčka, ki ga vrže iz enega od drvečih vlakov. Ta dojenček postane najdragocenejše blago, ki spremeni življenje moškega in ženske. Par poskuša ohraniti nedolžnega dojenčka pri življenju in ga zaščititi, toda vojna iz ljudi prebudi ne le najboljše, ampak tudi najslabše.

Csongor in Tünde (Netflix)

Csongor in Tünde je čarobna zgodba o iskanju sreče, poguma, tovarištva, polna vznemirljivih dogodivščin in preizkušenj. Delo zapolnjuje vrzel, saj omogoča, da je pravljični film, vreden Vörösmartyjevega bogato simbolnega izvirnega dela, dostopen madžarskim otrokom danes.

Kralj kraljev

Charles Dickens je zaposlen s svojo kariero, zato ima težave z navezovanjem stikov s sinom Walterjem. Dickens v upanju, da se bo s pripovedovanjem zgodb zbližal s sinom, z njim deli zgodbo o življenju Jezusa Kristusa. Skozi Jezusovo potovanje se odnos med Walterjem in Dickensom poglobi in stke se ljubeč odnos med očetom in sinom.

Elio (Disney+)

Medbalaktična pustolovščina spremlja Elia, nejevoljnega junaka, čigar domišljija ne pozna meja. Dečka po nesreči posrka medplanetarno organizacijo, ki predstavlja vse obstoječe galaksije. Elio, ki ga pomotoma identificirajo kot zemeljskega ambasadorja, je popolnoma nepripravljen na pritisk in se mora spoprijateljiti z ekscentričnimi nezemeljskimi življenjskimi oblikami, preživeti nekaj grozljivih preizkušenj in nekako ugotoviti, kakšna je njegova prava usoda.

Slabi fantje 2

Vsi najljubši zlikovci so se vrnili in tokrat imajo družbo. V tem akcijsko nabitem novem poglavju uspešnice DreamWorks Animation o nasilnežih na živalski pogon se preobraženi Bad Boys (zelo, zelo) trudijo biti dobri, a se namesto tega znajdejo vpleteni v ogromen globalni rop, ki ga je zasnovala nova kriminalna tolpa, ki je nihče ni pričakoval: Bad Girls.

K-Pop lovci na demone (Netflix)

Ko koncert K-pop superzvezdnic Rumi, Mire in Zoey ni razprodan, uporabijo svoje skrivne moči, da zaščitijo svoje oboževalce pred nadnaravnimi grožnjami.

Nezha – Legenda o uporniškem demonu

Nezha, zlobni demonski otrok, se boji celo bogovi, ker se je rodil smrtnim staršem z divjo, nebrzdano močjo. Zdaj se mora soočiti s starodavno silo, ki je odločena uničiti človeštvo, fant pa mora odrasti ne le za to nalogo, ampak tudi postati junak.

Zootropolis 2

V filmu detektiva Judy Hopps in Nick Wilde izsledita skrivnostnega plazilca, ki prispe v Zootropolis in obrne metropolo sesalcev na glavo. Da bi rešila primer, se morata Judy in Nick poglobiti v nepričakovane nove dele mesta, kjer je njuno rastoče partnerstvo preizkušeno kot še nikoli.

Arco

V ne tako oddaljeni prihodnosti osamljeno dekle Iris opazi nenavadno mavrico, ki jo na nebu nariše postava, oblečena v pisan plašč, ki drsi po nebu. Arco, fant, ki je padel z neba, je prispel s konca tisočletja, iz mesta, zgrajenega nad oblaki, zaradi napačnega potovanja skozi čas. Iris nudi fantu zavetje in stori vse, kar lahko, da bi mu pomagala, da se vrne v svoj čas. Med njunim pobegom se med njima razvije nežno prijateljstvo, ki Iris odpre prihodnji svet: bolj humano in veselejšo dobo.

Spuži Kvadratnik: Piratska pustolovščina

Spuži Kvadratnik in njegovi prijatelji se iz Bikini Bottoma odpravijo na svojo največjo, povsem novo filmsko pustolovščino, ki jo morate videti doslej. Spuži Kvadratnik si obupno želi odrasti in se odloči, da bo gospodu Krabu dokazal svojo moč, tako da bo v pomorski komični pustolovščini izsledil Planet Dutchmana – skrivnostnega, pustolovskega pirata duhov – in ga popelje v najgloblje globine morja, kamor se Spuži Kvadratnik še ni podal.