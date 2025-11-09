Ljubitelje narave čaka škatla z dragulji Bükka, zavita v neprimerljiv jesenski sijaj

Biser gorovja Bükk, Lillafüred, se v vsakem letnem času prikrade v srca pohodnikov: tokrat vam pokažemo jesenski obraz čudovitega naselja!

Komaj 10 kilometrov od središča mesta Miskolc najdete majhno, a toliko bolj impresivno naselje. Lillafüred, priljubljena destinacija v regiji, ponuja odlične programe za smiselno sprostitev pozimi in poleti – pa naj gre za edinstvene naravne znamenitosti, romantične sprehajalne poti ali vzpenjajoče se in padajoče sledi aristokratske elegance.

Čar doline Szinva vas očara na vsakem koraku.

Slednjega lahko odkrijete predvsem z obiskom neorenesančnega hotela Palace. Simbol naselja je nastal na začetku 20. stoletja kot državna naložba – dobra novica je, da je še vedno odprt za tiste, ki se želijo sprostiti.

Hotel Palace je od leta 2015 uvrščen tudi na seznam narodnih zakladov naše države, pod njim pa pohodnike navdušuje najvišji navpični slap na Madžarskem, znameniti slap Szinva.

Če želite, da bo vaš jesenski izlet resnično nepozaben, se vkrcajte na čoln in občudujte veličasten hotel, medtem ko se zibljete na jezeru!

Nato raziščite viseče mostove in sprehajalne poti ob slapu, kjer lahko doživite romantična doživetja, kot jih še niste videli.

Med potovanjem v Lillafüred je še eno doživetje s seznama želja, ki ga res ne smete zamuditi: ogled jame! Jesen si lahko popestrite tudi z nenavadnimi dogodivščinami z raziskovanjem več jam v okolici. V jami Anna ob slapu se 30-minutni vodeni ogledi začnejo vsak dan od novembra do konca marca opoldne, v jami Szent-István pa se 30-minutni vodeni ogledi začnejo vsako uro med 9. in 14. uro, med katerimi lahko opazujete tudi posebne fosile.

Zato se potopite v jesenske barve Lillafüreda in se čim prej vrnite – na primer spomladi, ko boste lahko občudovali pokrajino z Lillafüred Libegő!