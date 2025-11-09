Zimski pravljični svet: 8 neverjetnih družinskih programov v Budimpešti s pravljičnimi junaki in ščepcem čarovnije

Eden najbolj pričakovanih časov v letu se bliža iz dneva v dan, ko neverjetni, čudoviti programi prinašajo čarovnijo v vsakdanje življenje. Za vas smo zdaj zbrali šopek teh programov, kjer pravljični junaki oživijo, veličastne predstave in kar nekaj čarovnije prikličejo zimski pravljični svet v Budimpešti.

Čudoviti Andersen // Gledališče Kolibri (17. november, 14. december 2025)

17. novembra in 14. decembra bodo na odru gledališča Kolibri v pravljicah Ágnes Balázs oživele znane in priljubljene zgodbe Hansa Christiana Andersena, spoznali pa bomo lahko tudi življenje slavne danske pisateljice, ki je bilo, tako kot njegove pravljice, polno čudežev. Ágnes Balázs z izjemno občutljivostjo predstavlja lepoto Andersenove duše in like, rojene v zgodbah. V predstavi lahko spremljamo malo Gerdo, ko nenavadni liki lutkovnega gledališča oživijo, in ji je zaupana naloga, da ubije Snežno kraljico, da se led stopi iz src ljudi. Privlačne melodije in neverjetni vizualni elementi predstave obljubljajo nepozabno zabavo ne le za malčke!

1061 Budimpešta, Jókai tér 10.

LEGENDARNA BITJA – Skrivno reševanje – Razstava in pustolovska igra // Madžarski kmetijski muzej (do 30. novembra 2025)

Neverjetno razstavo in pustolovsko igro z naslovom Legendarna bitja si lahko ogledate med 20. septembrom in 30. novembrom, med katero se lahko podamo na pustolovščino v deželo pravljic in mitov ter preizkusimo svoje znanje, pogum in postanemo del vznemirljive reševalne akcije. Knjižica z besedilno igro nas vodi skozi namišljene lokacije, naša naloga pa je osvoboditi legendarna fantazijska bitja iz krempljev pohlepnega goblina z raziskovanjem razstave, ki se razprostira na več kot 1000 kvadratnih metrih. Pustolovska igra vas čaka z impresivnimi vizualnimi elementi, edinstvenimi instalacijami, veliko odkrivanja in darili, ki je vsekakor ne smete zamuditi.

1012 Budimpešta, Attila út 93. (Vajdahunyadvár)

Popotnik sanj // Gledališče Erkel (do 27. decembra 2025)

Nič ni lepšega kot pretihotapiti skupna doživetja v sanjsko obdobje prazničnih melodij – to zimo bo v gledališču Erkel fantastičen pravljični muzikal narisal nasmeh na obraz vsakega člana družine! Mali junaki Popotnika sanj sredi čudovitih melodij, ganljivih trenutkov in vizualnih elementov, podobnih broadwayskim, dokazujejo, da sta spanje in sanje resnično pomembna in da se vam ni treba bati niti nočnih mor. Fantastična produkcija bo na sporedu med 19. in 27. decembrom, v kateri bodo igrali András Stohl, Győző Szabó, Bernadett Vágó, Sándor Nagy, András Csonka, Éva Auksz, Bogi Puskás-Dallos in Péter Puskás-Dallos, v režiji Tamása Juronicsa pa bo navdušila mlado in staro. (x)

1081 Budimpešta, II. János Pál pápa tér 30.

Mati Holle // Fővárosi Nagycirkusz (do 31. decembra 2025)

Zgodba o materi Holle v Fővárosi Nagycirkusz v režiji Pétra Feketeja vodi mlade in stare po neravni poti resnice, samostojnih odločitev in odraslosti. Zdaj si lahko ogledamo večno klasiko z modernim pridihom: med predstavo lahko spremljamo zgodbo dveh sester, katerih cirkuške koreografije, ki temeljijo na preizkušnjah, navdušijo tudi najbolj drzne gledalce. In to še ni vse: fascinantne prizore naredijo nepozabne priljubljene igralke, kot sta Marika Oszvald in Kati Zsurzs, v izmenjujočih se vlogah, na odru pa lahko ob njiju vidimo številne nadarjene cirkuške umetnike. O podrobnostih smo poročali tudi v našem prejšnjem članku.

1146 Budimpešta, Állatkerti körút 12/a

Recirquel: Kristal // Millenáris (do 4. januarja 2026)

Recirquelova nova cirkuška zgodba Kristal bo osmič predvajana od 5. decembra do 4. januarja, med katero oživijo fascinantne, zamrznjene pravljice. V poglobljeni produkciji, ki ponuja vznemirljivo izkušnjo za vso družino, svet klasičnih pravljic oživi skozi iluzije in osupljive predstave. Občinstvo in umetniki skupaj iščejo toplino ljubezni in luč upanja, potem ko je gospodarica Kristalnega sveta zaradi razočaranja nad človeškimi čustvi zamrznila svet. V posebnem cirkuškem prostoru lahko gledalci sami postanejo del neverjetne zgodbe, na največje veselje mladih in starih.

1024 Budimpešta, Kis Rókus utca 16-20.

Vrt luči: Peter Pan // Botanični vrt ELTE (do 15. februarja 2026)

V našem prejšnjem članku smo poročali, da je impresivni Vrt luči, ki ga ponovno gosti Botanični vrt ELTE, letos odprl svoja vrata. Tokrat nas bo čudovita svetlobna in multimedijska razstava popeljala v svet Petra Pana in Neverlanda, ki bo pred našimi očmi oživela v več kot 250 let starem botaničnem vrtu. Bleščeča kavalkada luči pokriva skoraj celotno območje parka, ki je kot prijetna vasica, obsijana z lučmi, polna čudovitih bitij in različnih likov iz pravljice. Vrt luči ni le razstava, temveč poseben kraj, kjer vas svet pravljic, tehnologije in ustvarjalnosti vabi k nepozabnim doživetjem.

1083 Budimpešta, Illés utca 25.

Ledeno kraljestvo // Gledališče Madách (do 26. februarja 2026)

Dolgo pričakovana predstava je septembra prispela v Budimpešto, ki ni le pravljica, temveč pravo doživetje za vso družino. Broadwayski muzikal Ledeno kraljestvo, ki od premiere v gledališču Madách uživa neomajno priljubljenost, očara vsakega člana družine s svojo bleščečo vizualnostjo, privlačnimi melodijami in poučnimi sporočili. Nič čudnega, saj se briljantna igra in vznemirljiva zgodba o prijateljstvu, pripadnosti in identiteti globoko dotakneta vseh brez izjeme.

1073 Budimpešta, Erzsébet körút 29-33.

Čarobni svet v parku Lumina // Palatinus Strand (do 1. marca 2025)

Od 22. oktobra bo večerni Palatinus Strand ponovno obsijan z barvito svetlobo: Lumina Park, eden najbolj spektakularnih programov jesensko-zimskega obdobja, se vrača že četrtič. Bleščeča svetlobna razstava z naslovom Čarobni svet nas vsak dan od mraka do 21. ure, vse do 1. marca, popelje v čudovite pokrajine in pravljične svetove, v spremstvu velikanskih figur, čarobnega svetlobnega tunela in pisanih svetlobnih predstav. Terme na skoraj 10 hektarjih čakajo mlade in starejše člane družine, ki si lahko ogledajo več kot 150 svetlobnih instalacij, ki močno osvetljujejo vsak kotiček lokacije in oživljajo like klasičnih Disneyjevih pravljic, čudoviti Versailles in dela znanih slikarjev.

1003 Budimpešta, Soó Rezső sétány 1. (Margitsziget)