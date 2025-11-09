Največji festival zbiranja kart prihaja novembra v Budimpešto

To jesen zbiranje kart dvigne na novo raven: 8. novembra se bo budimpeštanski sejem kart prvič preselil v legendarno Puskás Areno, kjer se boste lahko v celoti prepustili svoji strasti do zbiranja! Dogodek, ki ga organizirata specialist za športne karte Card Corner in Topps, bo praznovanje zbiranja, športa in skupnosti!

Največji in najbolj edinstven dogodek s kartami v regiji bo 8. novembra združil zbiratelje, razstavljavce in oboževalce ne le iz Madžarske, temveč tudi iz vse Evrope, da bi sodelovali v nepozabnem programu.

Letošnji dogodek se bo osredotočil na košarko – praznovanje obnovljenega partnerstva med ligo NBA, Fanatics Collectibles in proizvajalcem kart Topps, zaradi česar bo ta dogodek prava košarkarska fiesta z zvezdniškimi gosti, možnostmi trgovanja in nakupa ter predstavitvami zbirk kart. Nenazadnje lahko dobite omejeno izdajo 499 kart Kornéla Dávida Toppsa, izdelanih za ta dogodek, ki vam jih lahko celo podpiše soimenjakin!

Vendar organizatorji niso mislili le na ljubitelje košarke, saj boste našli najnovejše serije nogometa, Pokémonov, Disneyja, Marvela, Vojne zvezd, F1 in WWE, pa tudi nešteto redkih in ekskluzivnih posebnih ponudb razstavljavcev.