4+1 Neprekosljive ponudbe za martinovo v Budimpešti in okolici, s katerimi boste na letošnjem festivalu gosi navdušili svoje srce

Bliža se “najbolj gosji” dan v letu in kmalu se bo vse vrtelo okoli novega vina, gosjih dobrot in tradicij. Martinovo lahko kronate s tradicionalnimi in novovalovnimi jedmi na naslednjih lokacijah – predstavljamo vam najbolj posebne ponudbe v prestolnici in širše, ki vas čakajo ob 11. novembru.

Gosji dnevi, dokler se ne ustavite v restavraciji Náncsi Néni (od 31. oktobra)

Skrbno pogrnjene mize v restavraciji Náncsi Néni zdaj dišijo tudi po gosjih dobrotah, poleg večnih favoritov. Ikonična restavracija na budimski strani ponuja za martinovo tradicionalne jedi s svežim pridihom: okusno gosjo jed lahko začnete s hrustljavimi gosjimi kraki ali celo “tunkedli”, tj. koščki račjih jeter, postreženimi v majhnem lončku, ne smete pa zamuditi niti račjih jeter, okronanih z dušenim grozdjem! Svoje okusno potovanje lahko nadaljujete z gosjim svatbenim mesom, ludasko, ocvrtim soletteom v železnih kračah – tudi mi se nismo mogli upreti hrustljavo ocvrtim gosjim kračam …

1029 Budimpešta, Ördögárok utca 80.

Živahen martinovski večer v slogu SIMALIBE (8.–16. november)

V SIMALIBI vedo, kaj naredi martinov dan resnično pristen: v gostilni, nagrajeni z Gault&Millau, lahko med 8. in 16. novembrom poskusite gosje prigrizke, kot jih nikjer drugje v središču mesta. Tukaj je podeželska idila kronana s tradicionalnimi, resnično okusnimi madžarskimi jedmi – brez dodatkov, začinjenimi z madžarsko glasbo. Dišeča gosja juha, pašteta iz gosjih prsi, rosé gosje prsi, hrustljave gosje krače in nebeška torta iz gosjih krač … kaj drugega bi lahko pospešilo srčni utrip okoli gosjega festivala? Morda le izbrane madžarske vinske kombinacije, ki jih SIMALIBA ponuja s svojimi veličastnimi jedmi.

1052 Budimpešta, Piarista utca 6.

Festival okusov ob jezeru v restavraciji Nádas (11.–16. november)

Martinovo lahko praznujete tako, da sedite za mizami restavracije Nádas s pogledom na jezero, občudujete čudesa narave in se posladkate z gosjimi dobrotami. Ponudba slednjih je letos presegla vsa naša pričakovanja: francoska libarilette, bogat gosji golaž, konfitirana gosja krača, postrežena s hrustljavim pire krompirjem, gosja prsa, prelita z orehovo omako in postrežena s špinačo in rikoto štrudeljjem, bodo navdušila tudi največje gurmane. V restavraciji Nádas lahko naročite celo začinjeno jabolčno pito, posuto z orehovimi drobtinami, vanilijev sladoled in pikantno martinovo pito – zato se za neprimerljivo okusno izkušnjo splača vključiti majhen izlet v Vasad!

2211 Vasad, Monori út 100.

Izjemno okusno potovanje v ARAZ-ovi gosji pivnici (11.–17. november)

To jesen bo vonj po gosjem pivu napolnil središče mesta, saj bo restavracija Continental Hotel Budapest med 11. in 17. novembrom gostila divje martinovo praznovanje! Senzacionalni martinov meni ARAZ vključuje dobrote, kot so ingverjeva gosja juha, gosji burger z zvezdo ulične hrane, gosja krača z bučnim zavitkom ali flódni s kutinovim sladoledom. Če se težko odločite, povprašajte po trihodnem martinovem meniju, ki ga postrežejo z mladim vinom! Ne glede na vašo izbiro vas bo na ogrevani terasi ARAZ-a pričakala popolna harmonija obilja in jesenskih okusov.

1074 Budimpešta, Dohány utca 42–44.

+1: Izdelovanje luči, zgodbe o goseh in skupno petje v Miamorju (9. in 15. november)

Prestolni center za prosti čas bo s svojim posebnim programom ob martinovem dnevu narisal nasmeh na obraze vse družine: Miamor bo to jesen dvakrat, 9. in 15. novembra, v romski del prinesel čarovnijo tradicij! Praznična pustolovščina se začne ob 10. uri z ljudskimi pravljicami o goseh, nato pa lahko med 11. in 17. uro v obrtni delavnici s pomočjo profesionalnih animatorjev izdelate martinove luči. Ko boste ustvarili najlepše praznične dodatke, lahko dan kronate z veselo parado in skupnim petjem na bregovih Donave od 17. ure dalje – tega ne bo zamudil noben družinski član!

1031 Budimpešta, Római – 47. del.