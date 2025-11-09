Novo v Budimpešti: 7 na novo odprtih krajev, vrednih odkrivanja v novembru

Če iščete nove okuse in sveža doživetja v Budimpešti, se vam novembra ne splača sedeti doma! Naj gre za elegantni vermut bar, fine kulinarične izkušnje ali kreativno picerijo, gastronomski zemljevid mesta ta mesec ponuja veliko presenečenj.

Velvet Bar & Café

V kupolasti dvorani palače Al Habtoor, ki se je odprla na mestu nekdanjega hotela Ritz-Carlton, najdemo najnovejši vermut bar v mestu: Velvet Bar & Café je podnevi kavarna in slaščičarna z okusno izbiro sendvičev in skled, ponoči pa elegantni koktajl bar, kjer lahko izbirate med več kot ducat pelinovimi vini in uživate v svetovno znanem torinskem izumu, bodisi čistem bodisi v obliki pijač, ki so vaše najljubše. Za popolno izkušnjo lahko poleg pijač, ki pomirjajo grlo, vsako noč od 18. do polnoči poskusite tudi okusne barske jedi, kot so mini sendviči ali karamelni bonboni s soljo iz gosjih jeter.

1051 Budimpešta, Erzsébet tér 9-10.

Epicurean

Óbudin novi biser fine kulinarike ponuja jedi v industrijskem okolju, ki osebne zgodbe prevajajo v okuse v duhu avtorske kuhinje. Strast, ustvarjalnost in ekscentričnost lastnikov, Carlosa in Ingeborg Coelho, ter kuharja Andréja Bicalha je mogoče videti v vsaki podrobnosti restavracije Epicurean: sedemstopenjsko potovanje okusov, ki se začne z aperitivi in konča s koktajli, vas popelje od Brazilije do Madžarske, eklektični meni pa dopolnjujejo harmonične kombinacije vin.

1036 Budimpešta, Pacsirtamező utca 41.

Cheese Buresz.

Ravno ko mislite, da ste podlegli mrzlici burgerjev, se pojavi ekipa Zing in dokaže, da je pod soncem nekaj novega: Cheese Buresz na ulici Tátra utca razplamti plamen navdušenja s petimi vrstami cheeseburgerjev, zlato rjavim krompirčkom in nebeško domačo limonado. Kvadratna žemljica vedno vsebuje polpet iz mesa Angus, obdelanega s Maillardovim sirom, in raztegljiv ameriški sir, ki sta okronana z običajnimi dodatki (slanina, ubi, čebula, izbrane omake) v duhu preprostih užitkov.

1136 Budimpešta, Tátra utca 13.

ZEY Napoli Breakfast & Restaurant

Pristen italijanski občutek v vrvežu ulice Szondi: ZEY Napoli Breakfast & Restaurant obuja okuse Italije z mehkimi, zračnimi neapeljskimi picami, testeninami iz italijanskih sestavin in slastnimi sladicami. Jedilnik 19 pic ponuja široko paleto različic: bolj tradicionalna linija margherita-quattro formaggi in gurmanski del s prelivi iz tartufov, pistacijevega pesta, Nutelle in jagod se dobro ujemata. Vzemite škarje za pico in naj se mediteranska norost začne!

1068 Budimpešta, Szondi utca 94.

Hitchki Budimpešta

»Hitchki« v hindijščini pomeni »kolcanje«. Lastnik Charanjeet Kumar Verma je moral v zadnjem času veliko kolcati, saj od našega obiska nenehno omenjamo njegovo restavracijo. Hitchki nam razkriva čarobni svet indijske kuhinje z vsemi njenimi barvami, aromami in okusi: 160-hodni meni ponuja najboljše recepte s severa in juga, od specialitet tandoori do ulične hrane. Za potešitev žeje so na voljo indijska piva in vina, pikantne jedi pa lahko poplaknete tudi s pálinko!

1051 Budimpešta, Vigyázó Ferenc utca 4.

Restavracija in Sky Bar Exploré

Zraven Hungexpa, v pritličju elegantnega hotela Expo Tower, vas čaka restavracija in Sky Bar Exploré, kjer lahko uživate v madžarski in mednarodni kuhinji v sodobnem okolju, z brezhibno postrežbo in zanesljivo kakovostjo, kot so goveji karpačo, telečji s papriko ali veganski gobji stroganoff. Poleg jedilnika à la carte lahko dan začnete tudi z neomejenim samopostrežnim zajtrkom, v baru v 12. nadstropju pa lahko uživate v osupljivi panorami in ponudbi klasičnih koktajlov.

1101 Budimpešta, Expo tér 2.

VOILÁ

Vrtna zabava, trije dobri prijatelji in kanček predrznosti: tako se je rodila najbolj rožnata restavracija v mestu, ki ponuja več kot le pico, Voilá. Balázs, Dávid in Renátó so si zamislili mladosten, izjemno prijazen lokal, kjer pice in kalzone iz kislega testa, ki vzhaja 48 ur, in vrhunskih sestavin pečejo v pečici, naročite pa lahko tudi parmigiana di melanzane, prenovljeno krompirjevo enolončnico, baskovsko sirovo torto, kombučo in prosecco. Ne zamudite pikantnega čilija Eilish in Monte Nevadó z mangaličino šunko in marmelado iz rdeče čebule!

1134 Budimpešta, Klapka utca 4-6.