7 prijetnih pubov v Budimpešti, kjer odlična piva ustvarijo vzdušje za večer

Ljubitelji kraft piva skoraj ne potrebujejo spodbude za obisk prestolniških pubov in specializiranih trgovin z najboljšo izbiro – sestavili smo seznam najbolj vznemirljivih krajev, kjer se lahko ustavite na dobro pijačo.

Henri Belgijska pivovarna

Odprta kot eden prvih belgijskih pubov v Budimpešti konec 90. let, zdaj ponuja na stotine (!) belgijskih piv – lokal, poimenovan po Henriju Fortu, ki je ustanovitelje vodil do kraft pivovarn na prostem, ponuja pristno izkušnjo in fantastične okuse. Panorama terase na Donavo in parlament je absolutno čudovita, a tudi notranja oprema si zasluži vse pohvale.

1011 Budimpešta, Bem rakpart 12.

Mosselen – pivska restavracija

Nedaleč za Vígszínházom, skrita v kleti šestnadstropne stanovanjske stavbe, je tudi Mosselen črpala navdih iz belgijske gastronomske in pivske kulture. Vredno je poskusiti mesne in vegetarijanske dobrote, prava zanimivost pa je nedvomno izbira piva: tukaj je na voljo osem vrst belgijskih piv, čaka pa nas še štirideset ustekleničenih dobrot – in vsako je postreženo v svojem kozarcu s svojim podstavkom za pivo.

1136 Budimpešta, Pannónia utca 14.

Beer People

V Budimpešti je redko najti lokal, ki je hkrati redna točka za madžarsko javnost, ki živi v središču mesta in išče mirno sprostitev, hkrati pa je sposoben postreči tudi turistom iz okolice. Beer People, ki so ga ustanovili trije dobri prijatelji, ponuja prefinjen izbor madžarskih, ameriških in evropskih kraft piv, redno pa organizirajo tudi glasbene večere in druge dogodke v skupnosti.

1065 Budimpešta, Lázár utca 7.

Élestőház

Ikonična stavba na ulici Tűzoltó utca, ki je delovala kot steklopiharska delavnica in je kasneje postala znana kot Tovarna vil, današnji Élestőház je eno najbolj vznemirljivih središč budimpeštanskega gastronomskega življenja, hkrati pa srce in simbol domače pivske revolucije: z več kot tridesetimi pipami ponuja najboljše iz madžarske kulture kraft piva. Je hkrati pub v ruševinah, kulturni talilni lonec in kulinarično igrišče, ki mami z neskončnim bogastvom okusov.

1094 Budimpešta, Tűzoltó utca 22.

Pivski bar HOPS

Skrito stičišče v središču mesta, kjer lahko ljubitelji kraft piva zlahka najdejo svoje najljubše in odkrijejo nove okuse – ponujajo vrsto domačih in tujih specialitet. Živahen, eksperimentalni duh pivskega bara HOPS se odraža tudi v dogodkih, ki jih organizirajo: objekt redno gosti degustacije piva, predstavitve piva in strokovne razprave.

1077 Budimpešta, Wesselényi utca 13.

Trgovina in bar z ročnim pivom Beerselection

Na seznamu je nekaj, kar je očitno, saj Beerselection na ulici József körút, ki se je prvotno začel kot spletna trgovina, deluje predvsem kot specializirana trgovina, kjer na stotine pločevinkastih in ustekleničenih piv čaka, da jih temeljito preizkusimo – redne stranke pa prejemajo tudi redne popuste. Lahko pa se usedemo tudi na pijačo – ne bomo zgrešili, saj je osebje izjemno prijazno, profesionalno in nam z veseljem pomaga krmariti po svetu piv.

1085 Budimpešta, József körút 22–24.

Hetedik Lépcő

Sedmi in zadnji vnos na našem seznamu je Hetedik Lépcő, ki deluje tudi kot pivnica – čeprav je lokacija na ulici Rákóczi út predvsem znana kot pub. (Splača se rezervirati mizo, saj je pogosto polno.) Dekor in jedilnik sta močno češko osredotočena, z edinstveno in bogato izbiro. Lokal so odprli lastniki bližnje restavracije Hrabal, ki je prav tako vredna ogleda.

1088 Budimpešta, Rákóczi út 13.