Seznam kulturnih želja: 5 programov v Budimpešti, ki bodo novembra prinesli barvitost

Vznemirljiva, miselno spodbudna, zabavna ali preprosto osupljiva – umetnost je lahko zelo raznolika. Eno je gotovo: če boste odkljukali vse točke na našem novembrskem seznamu želja, ne boste ostali prikrajšani za kulturni program.

GLEDALIŠČE: Candide ali radikalni optimizem // Narodno gledališče (2., 3. november 2025)

Kdaj smo se nazadnje za trenutek ustavili in se iskreno razveselili malenkosti? Sončnega žarka, dobre kave ali dejstva, da smo pravkar prispeli do metroja? Če se težko spomnimo takega trenutka, je nova produkcija Narodnega gledališča, Candide ali radikalni optimizem, kot nalašč za nas. V režiji Aleksandra Popovskega spektakularno in srce parajoče prenese Voltairejevo klasiko v 21. stoletje. Roland Bordásov Candide ni naiven sanjač, temveč trmasto življenje potrjujoč človek, ki poskuša verjeti v dobro tudi v najbolj absurdnih situacijah. Veličasten vizualni svet, filozofski humor in globoki človeški trenutki skupaj vzbujajo občutek osvobajajočega, da ponovno uživamo v življenju – z vsemi njegovimi pomanjkljivostmi. Naslednja predstava bo 2. in 3. novembra.

FILM: László Nemes: Sirota

23. oktobra je premierno predvajan madžarski film, nominiran za oskarja, najnovejše režisersko delo Lászlója Nemesa, ki je nagrado že prejel, Sirota, ki bo predvidoma predvajan ves november tako v kinu Cinema City kot v art kinodvoranah. Film, ki se dogaja leta 1957, je navdihnila režiserjeva družinska zgodovina – glavni junak Andor, ki ga je vzgajala samo mati, je odraščal z upanjem, da se bo njegov oče, ki je izginil v vojni, nekega dne vrnil. Toda nekega dne se v njihovem domu pojavi moški, ki trdi, da je Andorjev pravi oče, in fant se je prisiljen soočiti s svojimi iluzijami.

LITERATURA: Festival PesText // Trije krokarji, Literarni muzej Petőfi (6.–8. november 2025)

Jeseni v Budimpešti poteka obsežen dogodek svetovne književnosti – v okviru PesTexta, ki bo potekal med 6. in 8. novembrom, bodo v madžarsko prestolnico, natančneje v Tri krokarje in Literarni muzej Petőfi, med drugim prišli Silvia Avallone, Inkeri Markkula, Cara Hunter, Miljenko Jergović, Andris Kalnozols in Grzegorz Musiał. Ne bo manjkalo pogovorov na odru in podpisovanja knjig – festival je dobra priložnost za odkrivanje novih priljubljenih del in osvežitev domače knjižnice.

RAZSTAVA: Brezmejno oblikovanje // Muzej Kiscelli (do 16. novembra 2025)

Poleg stalnih razstav Muzeja Kiscelli, ki pokrivajo širok spekter tem, je vredno biti pozoren tudi na občasne razstave. Razstava Boundless Design, ki si jo je mogoče ogledati do 16. novembra, na primer združuje dela 180 umetnikov iz 18 držav, s poudarkom na nizozemskih in poljskih umetnikih. Razstava med drugim zajema zgodovino upognjenega pohištva, tekstilna dela, ustvarjena na presečišču oblikovanja in sodobne glasbe, ter vključuje tudi dela iz mednarodnega izbora sodobnega oblikovanja in nakita.

GLEDALIŠČE: Péter Kárpáti in njegovi prijatelji: Mange Dog // Trafó (20. november 2025)

Začeli smo z gledališčem in naš seznam želja bomo zaključili z gledališčem – tokrat se bomo podali v vode neodvisne scene, ki ni nič manj pomemben teren za madžarske uprizoritvene umetnosti. Najnovejša produkcija dramatika in režiserja Péterja Kárpátija, Rühes kutya, je v sinopsisu opisana kot »vizionarska kriminalna folklora«, kar se nam ob ogledu igre zdi dokaj natančna žanrska oznaka. Neverjetno surova in bizarna predstava, ki jo je navdihnil močvirni svet ljudskih pravljic iz Karcse, raziskuje globoke psihološke vidike nasilja.