Plesi iz posebne regije bodo novembra navdušili Budimpeštane

Srečanje madžarske, romunske, ciganske, slovaške, bolgarske, srbske in hrvaške kulture na odru: Donave Artistic Ensemble pripravlja poseben program za november 2025.

Donave Artistic Ensemble v svoji najnovejši produkciji, ki bo na sporedu v Narodnem plesnem gledališču 28. novembra 2025 od 19. ure dalje, obuja posebne plese in pesmi Partiuma ter misli in pesmi znanih pesnikov.

Za ustvarjalce produkcije Partium – Od srca do oceana je bilo pomembno, da so plesi različnih narodnosti, madžarske, romunske, ciganske, bolgarske, slovaške in huculske, predstavljeni v približno enakem razmerju.

Posebni Partium

Partium je čudovita regija med današnjo Madžarsko in Transilvanijo, barvita in bogata po svoji kulturi in etnični sestavi. V zgodovinskih viharjih se je njegov geografski obseg pogosto spreminjal – sedanja regija obsega romunske okrožja Máramaros, Szilágy, Szatmár, Bihar in Arad.

Partium je bogat tudi z znanimi domačini, med katerimi so tudi naši priznani pesniki iz te regije. V predstavi bodo zaslišane tudi pesmi Endreja Adyja, Jánosa Aranyja, Jenőja Dside, Árpáda Tótha, Ferenca Kazinczyja in Domokosa Szilágyija v interpretaciji igralca Ödöna Rubolda.

Raznolika ustvarjalna ekipa

Zsolt Juhász, ugledni umetnik in umetniški vodja umetniške skupine Duna, je bil kot otrok prvi, ki je prečkal madžarsko-romunsko mejo, in po lastnih spominih je sprva mislil, da je takoj prispel v Transilvanijo – v resnici pa se mu je pred očmi odprla slikovita in kulturno bogata regija Partium.

V Juhászovi karieri je zdaj napočil trenutek, da kot režiser-koreograf ustvari plesno predstavo, osredotočeno na to regijo – in pri tem prizadevanju mu pomagajo odlični ustvarjalni kolegi.

Ideja za produkcijo in eden od njenih koreografov je Tamás Farkas, mladi mojster ljudske umetnosti, štipendist Madžarske akademije umetnosti, ki je eden redkih, ki redno zbira plese v tej regiji, da bi jih ohranili za potomce in jih uporabljali na odru, da bi imeli večno veljavo.

V predstavi Zsuzsanne Csasztvan, mlade mojstrice ljudske umetnosti, oživijo slovaške pesmi iz območja Nagylak in Arad, medtem ko je Szilveszter Sikentáncz, vseživljenjski plesalec zlate ostroge, učitelj plesa in koreograf, pomagal pri poučevanju plesov Szilágyság.

Vstopnice za predstavo – ena od posebnosti je, da večina predstavljenih plesov še nikoli ni bila v repertoarju umetniškega ansambla Duna – lahko kupite s klikom tukaj.