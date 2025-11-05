MVM-jeva izjemno uspešna serija dogodkov prinaša najbolj atmosferske koncerte sezone

V jesensko-zimskem obdobju na koncertih MVM Classic&Club ljubitelje glasbe čakajo posebna doživetja klasične in pop glasbe. Zelo uspešna serija dogodkov bo do decembra na različnih prizoriščih predstavila izjemne madžarske in mednarodne talente v barviti temi serije dogodkov. (x)

Koncertna serija MVM Classic&Club, ki z neprekinjenim uspehom deluje že od leta 2024, bo v tej jesensko-zimski sezoni občinstvu ponovno predstavila vrhunske madžarske umetnike, vznemirljive glasbene produkcije in odlične mednarodne izvajalce. Ljubitelji klasične in pop glasbe lahko tudi tokrat izbirajo med različnimi programi, sezono pa bo zaključil intimen božični koncert.

Naslednji koncert jesensko-zimske sezone bo 19. novembra v dvorani Ötpacsirta Szalon. Na dogodku bodo zainteresirani lahko prisluhnili programu jazzovske pevke Emme Nagy, dobitnice nagrade Junior Prima, in jazzovskega pianista Jánosa Egrija ml., dobitnika nagrade Junior Prima.

25. novembra bo v gledališču MOMkult nastopil eden najbolj priljubljenih evropskih pihalnih orkestrov, Boban Marković Orkestar. Srbski trobentač in njegov orkester sta že desetletja ikonična predstavnika balkanske glasbe in privabljata desettisoče oboževalcev, kamor koli prideta. Tokrat se bo budimpeštanskemu koncertu pridružil tudi jazzovski saksofonist Kálmán Oláh ml., dobitnik nagrade Junior Prima, ki bo še dodatno obogatil veselo glasbo, ki črpa iz balkanskih in evropskih tradicij.

Glasbena doživetja za december

10. decembra bodo mladi talenti z nagradami Junior Prima ponovno nastopili v salonu Ötpacsirta, kjer bo občinstvo lahko prisluhnilo nastopu violončelista Péterja Friderikusza in cimbalista Árona Horvátha.

Sezona se bo zaključila 15. decembra z Glasbenim božičem v Eiffelovi delavnici, kjer bodo poleg pianista Jánosa Balázsa, dobitnika Lisztove in Kossuthove nagrade, violinista Barnabása Kelemena in dobitnika Lisztove in Kossuthove nagrade ter Petre Gubik, dobitnice nagrad Junior Prima in Petőfi Music Prize, sodelovali tudi dobitnika nagrad Junior Prima, Marcell Gudics in Sámuel Kéri, ki bosta na zadnjem koncertu MVM Classic&Club v letu ustvarila pravo praznično vzdušje.

Več informacij o dogodkih najdete na spletni strani MVM Classic&Club na tej povezavi, tam pa lahko kupite tudi vstopnice za koncerte.