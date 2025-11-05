Seznam želja za martinovo: 3 nepozabna doživetja za najbolj čaroben dan novembra

11. november je veliki dan madžarske folklore, saj martinovo že stoletja velja za enega najbolj tradicionalnih praznikov. “Kdor na martinovo ne jé gosi, bo stradal celo leto” – pravi pregovor, in zagotovo ne tvegajte, uživajte za živahnimi gosjimi mizami, srkajte velike požirke mladega vina in doživite čarobnost tradicij na fantastičnih zabavah!

Martinov teden gosi v Brix Bistru v Hévízu

Teden, ko se vse vrti okoli gosjih dobrot: v Brix Bistru v Hévízu lahko med 10. in 16. novembrom okusite martinove dobrote kot še nikoli! Gosja enolončnica z jurčki in kutino, pečena gos s krompirjevimi cmoki in pečeno zeleno, počasi pečena natrgana gosja krača s paradižnikovo zeljem in brstičnim ohrovtom, gosja prsa z bučo, ocvrto solato in grenivko, gosja krača s kostanjem in peso … preprosto izberite med tradicionalnimi jedmi z modernim pridihom! Neverjeten meni Brix Bistroja je resnično okusen z novimi vini in mošti iz Badacsonyja. Mizo lahko rezervirate na telefonski številki +36 83 900 120.

8380 Hévíz, Rákóczi utca 16-18.

Martinov festival mladega vina in Libar v muzeju na prostem Szentendre

8. in 9. novembra bo Martinov hacaçar poživel vrata muzeja na prostem Szentendre: prihaja Martinov festival mladega vina in Libar, kjer ne bo manjkalo gosjih dobrot in ljudske zabave! Na enem najbolj pričakovanih jesenskih dogodkov – v skladu z martinovimi običaji – lahko poskusite mlado vino, prigriznete gosje jedi in seveda ne izpustite priljubljene parade lampijonov. Vzdušje malega karnevala kronajo jesenski simboli, ki jih lahko izdelate tudi v obrtnih delavnicah. Še več, vpogled v življenje sv. Martina lahko dobite celo med pisanimi in dišečimi programi Muzeja na prostem!

2000 Szentendre, Sztaravodai út 75.

Martinova zabava in tekmovanje v rezbarjenju buč v Badacsonytomaju

Program Balatona se ne konča s poletnimi počitnicami! Badacsonytomaj se bo letos umaknil tudi martinovemu: mesto praznuje god škofa sv. Martina z nezamudno degustacijo mladega vina, kruhom z gosjo mastjo in zabavo s kolački. 8. novembra lahko domačini in obiskovalci preživijo popoldne skupaj, ob okusnih prigrizkih in zabavi, kjer le bučne lampijone svetijo močneje od jesenskega sonca. Verjame se, da bo zdrav, kdor na ta dan popije veliko vina – vinogradniki iz Badacsonyja ne bodo izpuščeni, saj za ta dogodek pripravljajo svoje najboljše pijače!

8258 Badacsonytomaj, Trg pred mestno hišo