Jesenska muzejska razstava v Óbudi: Priporočamo razstave, ki jih ne smete zamuditi v raznoliki prestolnici

Óbuda je polna kulturnih priložnosti in ta sezona ni nič drugačna. Začasne razstave muzejev pokrivajo širok spekter tem, od kinetične in optične umetnosti do zgodovine telekomunikacij in proizvodnje salam. Privoščite si jih jeseni!

Muzej Vasarely

Muzej, ki je leta 1987 našel svoj dom v stavbi gradu Zichy, bo do 30. novembra gostil razstavo Agam+Agam – Slike spreminjajočih se iluzij, ki bo radovednim očem predstavila dela kinetičnih umetnikov Yaacova Agama in Rona Agama. Yaacov Agam je izraelsko-francoski umetnik, ki je odločilna osebnost pri nastanku kinetičnih in optičnih umetniških slogov. Svoja dela ustvarja na podlagi spreminjajočih se odnosov geometrijskih oblik in barv. Značilnost njegovih slik je, da lahko v njih odkrijemo dve ali tri popolnoma različne kompozicije, odvisno od tega, kam se premaknemo pred njimi. Poleg Yaacovih del so na razstavi zdaj predstavljena tudi dela pop art njegovega sina Rona Agama.

1033 Budimpešta, Szentlélek tér 6.

Muzej Aquincum

Poleg stalnih razstav Muzeja Aquincum, ki ima milijonsko zbirko, si lahko trenutno ogledamo 3 začasne razstave. Razstava z naslovom Novi gospodarji peštanske strani čaka obiskovalce do 31. decembra 2026 in ponuja vpogled v vsakdanje življenje Sarmatov, ki so prispeli s prvim valom migracij. Drugi dve razstavi muzeja si lahko ogledate do 31. oktobra: Drobni kamni – Barvita tla je izbor najbolj fascinantnih najdb mozaikov zadnjih 130 let, in Aquincum 130 – JAVA!, ki navaja najlepše in najpomembnejše najdbe iz izkopavanj tega obdobja.

1031 Budimpešta, Szentendrei út 135.

Muzej Kiscelli

Nekdanji dvorec Mikse Schmidta je dom zbirke moderne mestne zgodovine Zgodovinskega muzeja Budimpešte in zbirke likovne umetnosti Metropolitanske umetniške galerije, ki s svojimi razstavami predstavlja življenje prestolnice in njenih prebivalcev od 18. do 21. stoletja. Poleg stalnih razstav, ki pokrivajo različne teme, bo v prihodnjem obdobju ljubitelje mestne zgodovine razveselil tudi s 4 občasnimi razstavami.

Sestavljanka sedeminsedemdesetih + 7 del – Izbor iz zbirke Umetnostne galerije Budimpešte – do 31. januarja

Nova zbirka Umetnostne galerije Budimpešte združuje 77 lastnih in 7 gostujočih del iz različnih obdobij in žanrov. Slike, grafike, male skulpture in predmeti, povezani z družbenimi kampanjami, so povezani na podlagi logike sestavljanke. Zahvaljujoč zgodovinskim in sodobnim delom pred nami oživijo teme vojn, diktatur in nevidnega dela žensk v izključenih skupinah.

Oktober – do 25. januarja

Razstava nam omogoča, da pogledamo na neenakosti naše družbe z vidika različnih identitet in položajev, pa tudi na ranljivost prepletanja notranjih izkušenj in skupnih zgodb. Poleg vsega tega razstava poudarja trajne posledice vojne in predstavlja oblike preživetja in odpora skozi osebne zgodbe.

Oblikovanje brez meja – do 16. novembra

Letošnja razstava serije dogodkov, posvečenih umetnosti, združuje dela 180 umetnikov iz 18 držav, s poudarkom na nizozemskem in poljskem oblikovanju. A se tu ne ustavi, zajema tudi zgodovino upognjenega pohištva, tekstilne stvaritve, ustvarjene na presečišču oblikovanja in sodobne glasbe, ter predstavlja tudi kose iz mednarodnega izbora sodobnega oblikovanja in nakita.

HALO? HALO! Tehnična in kulturna zgodovina telefonije – do 18. januarja

Kako sta nastala telefon in telefonsko omrežje? Kakšen vpliv sta imela Bellova naprava in telekomunikacije na našo družbo? To so vprašanja, na katera odgovarja začasna razstava muzeja Kiscell, ki predstavlja zgodovino telefonske tehnologije od konca 19. stoletja naprej, pa tudi vprašanja kulturne zgodovine, na primeru Budimpešte.

1037 Budimpešta, Kiscelli utca 108.

Madžarski muzej trgovine in gostinstva

Muzej, ki združuje teme trgovine, gostinstva in turizma, nas vabi v Óbudo s tremi zelo različnimi začasnimi razstavami. Zbirka Mihályfi, ki si jo je mogoče ogledati do 1. marca, skozi slike oriše zgodovino gostinstva. Razstava z naslovom Madžarski zlati ključ – Hotelski nosači za goste nam do 15. marca pripoveduje zgodovino organizacije Madžarski zlati ključ. Razstava z naslovom Italijanska dediščina, madžarski ponos pa do 2. novembra raziskuje temo proizvodnje salam.

1036 Budimpešta, Korona tér 1.

Tekstilna zbirka Goldberger

Tekstilna zbirka čaka obiskovalce v originalni, prenovljeni stavbi svetovno znane tekstilne tovarne Goldberger, ki s svojo stalno razstavo slika zgodovino družine Goldberger in podjetja pred nami. Njena trenutna začasna razstava, Stóc, zajema 25 let Hedvig Harmatiinega tekstilnega oblikovalskega dela. Skozi opus lahko spoznamo ne le individualno vizijo ustvarjalke, temveč tudi spremembe v industrijskem ozadju.

1036 Budimpešta, Lajos utca 136-138.