5 trgovin z rabljenimi oblačili v Budimpešti, polnih zakladov, če iščete najboljše kose sezone

Stil ni stvar denarja – vse, kar potrebujete, je dobro oko in malo lovskega nagona, v prestolnici pa je izbira obilna. Zbrali smo naše najljubše trgovine z rabljenimi oblačili, kjer lahko najdete unikatne kose, starinske zaklade ali cenovno ugodne rešitve.

Swappis – Borza oblačil

Začnimo naš seznam s trgovino, katere osnovni koncept je izjemno navdihujoč: v Swappisu lahko izbirate med oblačili, ki jih donirajo člani, namesto med ponudbo, ki prihaja iz tujine. V zameno za kose, ki prestanejo strog postopek preverjanja, dobite točke, ki jih lahko uporabite za popuste – tako ste lahko del vznemirljivega in etičnega krožnega sistema; seveda pa se lahko oglasite tudi kot »lokalni« kupec.

1132 Budimpešta, Visegrádi utca 7/B | 1027 Budimpešta, Margit-körút 64/B | Facebook

Trgovina Szputnyik

V Szputnyiku nas čaka kombinacija klasičnega in sodobnega, romantičnega vintage in provokativnega modernega sloga, kjer lahko najdemo popolnoma unikatna oblačila po dostopnejših cenah kot v večini vintage trgovin – vendar ne pričakujte izbire elegantnih smokingov za nekaj sto forintov. Tudi dodatki, ki so na voljo v trgovini, so zelo vznemirljivi, res se splača malo pogledati naokoli, preden se odločite za svoj najljubši kos oblačila.

1074 Budimpešta, Dohány utca 20.

FRANC

Prijetna vintage trgovina v četrti Margit daje vtis očarljivega skupnostnega prostora, ki je več kot le trgovina z rabljenimi oblačili: naprodaj je tudi veliko kakovostnih starin – tako uporabnih kot okrasnih predmetov. Če pa želimo le osvežiti svojo garderobo, tudi ne bomo razočarani, saj se med ne tako veliko, a kljub temu pisano izbiro vedno najde nekaj rabljenih kosov oblačil, ki nam takoj padejo v oči v trgovini pod MANYI.

1027 Budimpešta, Margit körút 16.

Jajcica

V Jajcici se pred nami odpira prava zakladnica alternativnih oblačil, kjer bodo predstavniki bolj ekstravagantnih subkultur takoj našli svoje sezonske favorite, a tudi vsi ostali se bodo z veseljem sprehodili po ikonični trgovini na ulici Szondi, ki je odprta za drznejše dodatke. Obiskovalce čaka bogastvo retro in brezčasnih kosov – eno je gotovo: če si boste natančno ogledali izbor, boste našli oblačila, ki jih še niste videli.

1063 Budimpešta, Szondi utca 58.

Cream

Trgovine Cream, ena večjih verig rabljenih oblačil v Budimpešti, ki delujejo na več lokacijah, vam omogočajo, da odidete z več kompleti oblačil, ne da bi preveč obremenili svojo denarnico. Cream je odlična izbira za tiste, ki ne iščejo nujno skrajnosti v modi, ampak cenijo dobro kakovost, edinstven slog in trajnostno nakupovanje oblačil. Seveda pa lahko tukaj najdete tudi veliko sezonskih in posebnih kosov.

Več lokacij v Budimpešti