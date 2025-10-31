10 senzacionalnih družinskih programov za noč čarovnic v Budimpešti leta 2025

Pripravili smo kup vznemirljivih družinskih programov v Budimpešti, kjer vas na noč čarovnic ne čakajo le poslikave obrazov in bleščeče tetovaže.

Noč čarovnic v Palači čudes (23. oktober – 2. november 2025)

Med jesenskimi počitnicami, med 23. oktobrom in 2. novembrom 2025, bo Palača čudes v Csillaghegyju sprejela bučne dogodivščine za mlade in stare. Svoja vrata bo odprla Bučna klet, kjer bo lahko vsa družina preizkusila svojo spretnost in drznost v nenavadnem osempostajalnem preizkusu poguma. Na voljo bo tudi točka za fotografiranje buč, gradnja okostja dinozavrov, labirint in lov na pošasti. Bučne glave bodo prav tako igrale vlogo v predstavah v dvorani Öveges in postale orodje eksperimenta v spektakularnih predstavitvah. Predstavi Bučne kleti in Steklene sobe si lahko ogledate z redno vstopnico za Palačo čudes. Poleg tega bo vsak, ki bo med jesenskimi počitnicami prišel v kostumu, prejel brezplačno otroško vstopnico za naslednji obisk.

Nočni ogledi za noč čarovnic (24., 25. in 31. oktober 2025)

Posebni tematski nočni ogledi v Volčjem gozdu in Parkovnem gozdu Kiscelli – ki niso namenjeni strašenju – z bučami, nočnimi škrati, svetlečimi pajki in netopirji. Seveda je vključena tudi kolekcija sladkarij »trick or treat«.

Noč čarovnic na dvorišču ponijev Piczinke – Zabava s sladkornimi lobanjami (25., 26. in 31. oktober 2025)

Letos bo pisan in vesel svet mehiških sladkornih lobanj pripeljan na dvorišče ponijev Piczinke. Tukaj vas čaka posebna pustolovščina, polna nalog, ovir in preizkusov poguma, kjer lahko tako otroci kot odrasli preizkusijo svoje spretnosti in kulskost. Če se boste lepo oblekli, boste prejeli tudi darilo!

Teden Día de Muertos v Terezi (27. oktober – 2. november 2025)

Med 27. oktobrom in 2. novembrom bo v Terezi vsak večer ob Día de Muertos prostor zapolnil drugačen vznemirljiv program. Zvesti tradiciji se bo namesto žalosti tokrat v stene najbolj boemske restavracije v prestolnici v okviru mehiškega Día de Muertos preselilo nekakšno veselje. Če bi tako kot Mehika radi edini tak teden v letu praznovali iz srca, barvito in glasno, se lahko v Terezi poleg programov sprostite z življenjsko potrjujočo kavalkado, cvetličnimi venci in sojem sveč.

Noč čarovnic zvezdnih vrat v observatoriju Svábhegyi (31. oktober 2025)

Na ta mističen in meglen dan konec oktobra vas observatorij Svábhegyi pričakuje s posebno nočjo čarovnic. Takoj ob vstopu vas pričakajo kostumirani astronomi, ki vas bodo očarali z barvitimi interaktivnimi programi in vas vodili skozi zvezdna čudesa zgodaj temnečega se neba. Iz kotla kometa se vali kozmični dim nebeških popotnikov, v Spektrum coni pa iz izrezljane buče bruha mistični črni plamen. Orjaški planeti našega osončja so postavljeni v vrsto, da jih lahko občudujete v njihovih diskih, obročih in oblakih. Poleg velikanskih kraterjev na Luni lahko opazujete tudi Močvirje epidemij, v daljnogledu vas bo očarala kopica v obliki kapitana Kavlja, z malo sreče pa se bo razkrila tudi meglica Lobanja.

Popoldne z bučo na Klauzálovem trgu (31. oktober 2025)

23. oktobra od 16. ure vas na Klauzálovem trgu čakajo rezljanje buč, koncert in žonglerji z ognjem. Organizatorji bodo podarili 100 buč, ki jih bodo prebivalcem Erzsébetvárosa razdelili po vrstnem redu prijave.

Mala gozdna noč čarovnic 2025 (31. oktober 2025)

Na vogalu ulic Távíró in Friss utca v Ferencvárosu vas čaka gozdna grozljiva pot, žonglerji z ognjem, strašljiva cirkuška bitja, trebušne plesalke in festivalsko vzdušje. Vstop na festival je prost, za gozdno grozljivo pot pa je potrebna registracija.

Ogled parka v noči čarovnic (31. oktober 2025)

Vabljeni na vznemirljiv nočni ogled, kjer lahko s svetilko odkrijete skrivnosti mestnega parka za noč čarovnic. Med nalogami na temo noči čarovnic lahko srečate netopirje, svetleče pajke in deževnike. Seveda ne smemo izpustiti zbiranja sladkarij, na koncu ogleda pa se lahko s preizkusom poguma spremenite v pravo nočno plazenje. Ogled je priporočljiv za starost 5 let in več.

Strašljiva noč čarovnic v MiniPoliszu (31. oktober 2025)

31. od 17. ure vas v MiniPoliszu čakajo predstava za noč čarovnic, tekmovanje v izdelovanju bučk, poslikava obrazov, ustvarjalne dejavnosti, tekmovanje v grozljivkah, spletanje kitk z bleščicami in tombola.

Vikend noči čarovnic v Miamorju (31. oktober – 2. november 2025)

Pridružite se Rómainu na zabavni in družinam prijazni noči čarovnic! Na voljo bodo spretnostne igre, rezljanje buč, tekmovanje v kostumih, otroška diskoteka, bleščeče tetovaže in kviz. Vabljeni vsi, mladi in stari, da pridejo v kostumih, z dobro voljo in malo nočne čarovnije na prvem dvorišču s hrano in prostim časom v delu Római. Poleg programov v Miamorju vam po okusne prigrizke, kuhano vino in vročo čokolado ne bo treba do sosednjih vrat. V hladnejših dneh bodo tisti, ki si želijo gastronomskih užitkov, uživali tudi v juhi Miamor Pho, sirovih prigrizkih, burgerjih, osliču, ki spominja na poletje, lahkih spomladanskih zavitkih in churrosih.