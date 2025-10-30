Skrivnostna, srčna kosmata bitja so postala najnovejše zvezde prestolniških ulic

V zadnjih letih so se desetine zidov v Budimpešti spremenile v platna: ulična umetnost oziroma urbane poslikave doživljajo svoj razcvet in dokazujejo, da umetnost lahko najde pot kamor koli.

Zahvaljujoč sodobnim umetnikom se vsak dan v različnih delih prestolnice pojavljajo vznemirljive poslikave, ki ena za drugo poživljajo mestno pokrajino z novimi barvami. V prejšnjem članku smo vam že pokazali naše najljubše, zdaj pa sledimo sledi sladkega majhnega kosmatega bitja, ki je očitno za vedno prevzelo hribovita mesta Buda!

Igriv, včasih zaščitniški, majhen mestni prebivalec

Identiteta črne mačke je še vedno zavita v tančico skrivnosti: ni znano, kdo – ali kdo – boža te srčne štirinožne prijatelje in s kakšnim razlogom, a vedno več se jih vrača, in to z najbolj nepričakovanih krajev.

Igrive murale najdete v Vízivárosu, ob vznožju hriba Gellért, večinoma na trgu Móricza Zsigmonda, v Krisztinavárosu in Kis-Sváb-hegyju – kdo ve, morda bo očarljiva stvaritev kmalu osvojila tudi Pešto!

Vendar pa je gotovo, da se novi trend ni začel v Budimpešti: črni kosmati že nekaj časa rišejo nasmehe na obraze prebivalcev številnih evropskih in ameriških mest.

Hkrati pa mačje slike v Budimpešti niso kopije, temveč povsem unikatna dela, ki s klovnovskimi prizori na vsakem vogalu tihotapijo igrivost v vsakdanje življenje v prestolnici. Ste jih že kdaj srečali?