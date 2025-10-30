Skrivnostna, srčna kosmata bitja so postala najnovejše zvezde prestolniških ulic

V zadnjih letih so se desetine zidov v Budimpešti spremenile v platna: ulična umetnost oziroma urbane poslikave doživljajo svoj razcvet in dokazujejo, da umetnost lahko najde pot kamor koli.

Zahvaljujoč sodobnim umetnikom se vsak dan v različnih delih prestolnice pojavljajo vznemirljive poslikave, ki ena za drugo poživljajo mestno pokrajino z novimi barvami. V prejšnjem članku smo vam že pokazali naše najljubše, zdaj pa sledimo sledi sladkega majhnega kosmatega bitja, ki je očitno za vedno prevzelo hribovita mesta Buda!

ilustracija – pixabay.com

Igriv, včasih zaščitniški, majhen mestni prebivalec
Identiteta črne mačke je še vedno zavita v tančico skrivnosti: ni znano, kdo – ali kdo – boža te srčne štirinožne prijatelje in s kakšnim razlogom, a vedno več se jih vrača, in to z najbolj nepričakovanih krajev.

Igrive murale najdete v Vízivárosu, ob vznožju hriba Gellért, večinoma na trgu Móricza Zsigmonda, v Krisztinavárosu in Kis-Sváb-hegyju – kdo ve, morda bo očarljiva stvaritev kmalu osvojila tudi Pešto!

Vendar pa je gotovo, da se novi trend ni začel v Budimpešti: črni kosmati že nekaj časa rišejo nasmehe na obraze prebivalcev številnih evropskih in ameriških mest.

Hkrati pa mačje slike v Budimpešti niso kopije, temveč povsem unikatna dela, ki s klovnovskimi prizori na vsakem vogalu tihotapijo igrivost v vsakdanje življenje v prestolnici. Ste jih že kdaj srečali?