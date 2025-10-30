Patiniran dom tolikih knjig: Zgodba čudovite knjižnice Szabó Ervin

V bližini Kálvinovega trga, na Szabó Ervinovem trgu, najdemo največjo zbirko socioloških in znanstvenih področij v državi, ki jo hrani prav Szabó Ervinova knjižnica, ki vabi s svojo bogato okrašeno notranjostjo.

Začetki

Zgodovina knjižnice Szabó Ervin v prestolnici sega v začetek 20. stoletja, v leto 1904. Ustanova je začela delovati v Ljudski hiši na ulici Vág 12–14, s triintrideset tisoč družboslovnimi knjigami, prevzetimi iz knjižnice Mestnega statističnega urada.

Družboslovec Ervin Szabó, eden prvih zaposlenih v knjižnici, je imel izjemno vlogo pri razvoju domače sociologije, pod njegovim vodstvom pa se je leta 1910 začela reorganizacija knjižnice v javno knjižnico.

Njegovi načrti so vključevali gradnjo knjižnične palače, vzpostavitev centralizirane mreže podružnic, ustanovitev otroških knjižnic in opravljanje nalog javnega izobraževanja.

Zaradi stisk prve svetovne vojne so se ti načrti lahko uresničili le delno. Leta 1925 je knjižnica postala splošna zbirka, zato ni več vsebovala le družboslovnih del, temveč so na policah našli mesto tudi zvezki z različnih znanstvenih področij.

Novo življenje palače Wenckheim

Leta 1927 je mesto kupilo veličastno palačo Wenckheim in po njeni prenovi je leta 1931 odprla svoja vrata obiskovalcem kot knjižnica. Takrat se je število podružničnih knjižnic, tj. manjših knjižnic, podrejenih centralni knjižnici, povečalo na 13.

Med drugo svetovno vojno je bila osrednja stavba, ki je bila med drugo svetovno vojno poškodovana zaradi vojnega obstreljevanja, obnovljena z novo energijo in leta 1946 poimenovana po Ervinu Szabóju, ki je bil že napredovan v direktorja, in od takrat naprej je še naprej delovala kot knjižnica Székesfehővárosi Ervin Szabó.

Večina impozantnih notranjih prostorov palače je značilna po neobaročnih slogovnih značilnostih, ki prikličejo prvotni sijaj stavbe. Pozlačeni in srebrni okraski ter različni motivi, igriv kontrast lesa in marmorja ustvarjajo vzdušje, v katerem človek uživa v branju, raziskovanju in učenju.

Poleg tega knjižnica vključuje tudi čitalnice z modernejšo zunanjostjo, dve bogato okrašeni plesni dvorani, igrišče zmajev, omeniti pa moramo tudi dih jemajoč zlati in srebrni salon.

Priljubljenost ustanove

Priljubljenost osrednje knjižnice, ki se je preselila v palačo Wenckheim, se je od petdesetih let prejšnjega stoletja znatno povečala, kar je upravičilo širitev stavbe in čitalnice. Od leta 1968 je knjižnica postala nacionalna sociološka knjižnica, saj hrani največjo sociološko zbirko.

V zadnjih 50 letih se je nabrala tudi bogata izbira informacijskih storitev, pripravljene pa so bile tudi analitične in priporočilne bibliografije. Danes je Metropolitanska knjižnica Szabó Ervin zrasla v knjižnično stavbo svetovnega razreda z impresivno lepo notranjostjo in več podružnicami knjižnic.

Knjižnica še vedno ponuja raznolike pisane storitve tistim, ki želijo brati, raziskovati ali se preprosto sprostiti, v zadnjih letih pa je postala tudi priljubljena lokacija za različne šolske dejavnosti in turistične obiske.

Metropolitanska knjižnica Szabó Ervin

1088 Budimpešta, Szabó Ervin tér 1.

Spletna stran | Facebook