6 odličnih lokacij za selfije v Budimpešti, kjer lahko ujamete najlepše jesenske trenutke

Jesen mine v le nekaj trenutkih in preden se zaveste, listje, ki je obarvalo drevesa, že hrusti pod vašimi nogami. Eno lahko storimo, hodimo z odprtimi očmi, opazujemo, kako prestolnica oblači svoja najlepša jesenska oblačila, in ujamemo te bežne trenutke na osupljivih lokacijah za selfije v Budimpešti!

Arboretum Buda

Če želite posneti res dobre fotografije z jesensko tematiko, se splača obiskati Arboretum Buda v 11. okrožju, kjer so povsod tople jesenske barve. V vrtu, ki pripada Madžarski univerzi za kmetijstvo in bioznanost, je poleg pisane narave prav tako prijetna tudi tišina vrta: tukaj se lahko zadržite, medtem ko spoznavate skoraj 2250 rastlinskih vrst, ki jih najdemo na tem območju. Ne dvomimo, da bo arboretum letos zagotovil popolno jesensko kuliso za fotografijo.

1114 Budimpešta, Villányi út 29-43. | Spletna stran

Gellértov hrib

Verjetno se lahko strinjamo, da je eden od obveznega ogleda prestolnice hrib Gellért, ki je impresiven v vsakem letnem času, še posebej čaroben pa jeseni. Tukaj lahko obiščete Vrt filozofov, cerkev na Skalnem grebenu, za majhne otroke pa celo igrišče, z višine pa lahko uživate v čudoviti panorami živahne prestolnice tudi jeseni. Ena najlepših točk je kip škofa sv. Gellérta, ki stoji na pobočju hriba, in stebrišče, ki ga obdaja, od koder lahko vidite celotno dolžino Elizabetinega mostu. Če kje, je to kraj, kjer lahko posnamete nekaj resnično odličnih jesenskih fotografij!

Dolina Zvon

Pokrajina pod drevesom Norma, zlasti območje Doline Zvon, očara vsakogar, ki se pelje mimo, in le malokdo se lahko upre naravi, ki sije v jesenskih barvah. Dolina je bila nekoč aktivno središče zabave in sprostitve, pohodniki pa so povsod našli restavracije in prijetne vrtne površine. Dandanes pohodnike v dolino privablja predvsem narava, bogata flora in favna ter vzdušje blizu narave, na mnogih točkah pa se je vredno ustaviti in narediti jesensko fotografijo sebe in svojih sopohodnikov.

Hűvösvölgy

Hűvösvölgy, skrit v objemu pisanih Budimskih gričev, ponuja aktivno rekreacijo na obrobju prestolnice, saj lahko na tem območju raziščemo številne vznemirljive pohodniške poti. Poleg tega je to tudi kraj za selfije! Raznolika flora in morje barv nas navdušujeta, da se odmaknemo od štirih sten in se prepustimo skušnjavi zaslona za le nekaj fotografij. Po dolini se lahko peljemo tudi z otroško železnico, ki obratuje vse leto in lahko še dodatno obogati naš izlet ter razširi naš foto album z nekaj fotografijami, posnetimi na vlaku.

Otok Lupa

Otok Lupa, ki se nahaja v sentendrejsko-donavskem kraku Budakalásza, je kot skriti zaklad, ki vsebuje številne zanimive znamenitosti, od počitniških hišic v slogu Bauhaus do impresivne vrste platan. Vendar pa še zdaleč ni urbana legenda, da je otok, do katerega je mogoče priti le po vodi, najlepši jeseni. Seveda čarobni kraj ni le prijeten kraj za sprostitev na prijeten jesenski vikend, temveč tudi vznemirljiv kraj s posebnim vzdušjem. Zato ne oklevajte in ujemite trenutke časa, preživetega tukaj!

Gradski vrtni bazar

V Budimpešti skoraj ni bolj romantičnega kraja kot Grajski vrtni bazar, še posebej jeseni. Ta posebna draguljnica prestolnice hkrati ponuja prostor za umetnost in naravo, kjer se mnogi radi fotografirajo, še posebej priljubljena lokacija pa je na primer za fotografiranje parov. Ni čudno, saj impozantni gradbeni elementi in panorama Donave služijo kot čudovito ozadje za selfie, rdeči bršljan, ki raste na stebrih, pa zagotavlja odlično ozadje za ujeti trenutek.

1013 Budimpešta, Ybl Miklós tér 2-6. | Spletna stran